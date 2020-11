Arrivano in Italia i nuovi Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+

Samsung Electronics Italia annuncia l'arrivo sul mercato italiano dei notebook Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+, che coniugano elevate prestazioni e design elegante a un prezzo altamente accessibile.

La linea Chromebook 4 offre aggiornamenti sia hardware che software, fornendo nuove funzionalità e dando ancora più valore alla suite Chromebook di Samsung. I due modelli sono perfetti per i consumatori che cercano resistenza, portabilità e usabilità in un notebook affidabile e ad un prezzo accessibile per poter sfruttare in modo semplice e veloce l'esperienza di Google.

"Dopo il recente ritorno sul mercato italiano con Galaxy Book S, Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex, siamo lieti di poter annunciare anche in Italia i Samsung Chromebook 4 e 4+, un'ulteriore testimonianza dell'innovazione tecnologica di Samsung nel settore dei notebook", ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. " Come sempre Samsung offre ai propri consumatori una lineup di prodotti molto profonda per fornire un'esperienza d'uso personalizzata secondo le diverse necessità degli utenti, garantendo su ogni dispositivo alte prestazioni, innovazione e design. Per Samsung, infatti, è fondamentale avere sempre in mente le esigenze dei consumatori, soprattutto alla luce del contesto che stiamo vivendo, in cui il ricorso alla modalità di smart working ha subito una considerevole accelerazione".

Prestazioni elevate

La linea Samsung Chromebook 4 combina prestazioni di alto livello ad un prezzo altamente competitivo. È all'avanguardia in quasi tutte le misure standard di portabilità, usabilità e prestazioni. Con uno spazio di archiviazione fino a 64 GB, 4 GB di memoria e un potente processore Intel Celeron N4000, è possibile memorizzare di più, produrre di più, e fare tutto più velocemente.

La linea Chromebook 4 è dotata del più recente standard di connettività wireless con funzionalità Wi-Fi Gigabit, che consente di riprodurre in streaming dal web qualsiasi contenuto ad alta definizione, caricare istantaneamente le pagine web e trasferire gigabyte di dati in pochi secondi.

Con la funzionalità della porta USB-C integrata non solo per l'alimentazione, ma anche per il trasferimento dati ad alta velocità, con una velocità fino a 5 Gbps, è possibile caricare e trasferire i dati in modo molto rapido. E poiché è possibile collegare Chromebook 4 o 4+ a un monitor 4K, si può passare alla visualizzazione Ultra-HD per visionare una presentazione di lavoro, uno show televisivo o giocare su uno schermo più grande.

Design elegante e moderno

La linea Samsung Chromebook 4 è caratterizzata da un design elegante e pulito, senza la presenza di alcuna vite nella scocca per un'esperienza perfetta, sia funzionale che estetica. Dotati di un aspetto semplice ma, allo stesso tempo, sofisticato di un dispositivo premium, questi nuovi Chromebook offrono un'esperienza visiva e funzionale senza soluzione di continuità, permettendo di lavorare in maniera intelligente ovunque ci si trovi.

Grazie all'hardware sottile e di alta qualità, sia Chromebook 4 che Chromebook 4+ sono eccezionalmente compatti e leggeri in modo da essere portati facilmente ovunque si desideri. Chromebook 4 è dotato di uno schermo da 11.6", uno spessore di soli 16.8mm quando chiuso pesa soli 1.18kg, mentre Chromebook 4+ offre uno schermo più ampio, da 15.6", pur rimanendo sottile e pesando solo 1.7kg. Grazie alla risoluzione Full HD, le immagini e i testi risultano chiari e nitidi su Chromebook 4+. Il notebook, inoltre, consente di avere un ampio spazio di lavoro per il multitasking offrendo la possibilità di aprire diverse finestre in un solo schermo.

Entrambi i dispositivi sono stati sottoposti ad approfonditi test di durata per garantire robustezza e affidabilità. Rispondendo a otto delle prove dello standard militare Mil-STD-810, che misurano la resistenza a temperature estreme, polvere e altri shock, questi Chromebook sono costruiti per resistere al trambusto della vita quotidiana.

Chromebook 4 e Chromebook 4+ sono, inoltre, caratterizzati da una maggiore durata della batteria, che può arrivare fino a rispettivamente 12,5 e 10,5 ore. Quindi, sia che si lavori, che si navighi sul web, che si studi o che si trasmetta in streaming, si ha la garanzia di una batteria di lunga durata, senza doversi preoccupare di avere sempre a portata di mano il caricabatterie.

L'esperienza Chromebook di Google

La linea Chromebook 4 offre tutti i vantaggi di un Chromebook: creare e collaborare grazie a Documenti Google e Google Drive, navigare sul web in modo più efficace su Chrome e scaricare tutte le app e servizi preferiti grazie a Google Play Store. E con le innovazioni hardware di Samsung che offrono una potenza e una connettività eccezionali, oltre a un design elegante e leggero, permettono di usufruire al meglio dell'esperienza Chromebook.

Inoltre, Chromebook 4 e 4+ arrivano con l'Assistente Google integrato. Sia che si voglia aggiornare il proprio calendario o rispondere a un messaggio, prendere una nota o controllare le notizie, basta attivare il notebook con il semplice comando vocale "Hey, Google".

Disponibilità

Il Samsung Chromebook 4 al prezzo consigliato di € 359,90 e il Samsung Chromebook 4+ al prezzo consigliato di € 409,90 sono fin da ora disponibili per l'acquisto su Samsung.com e alcuni rivenditori selezionati.

Per ulteriori informazioni su Samsung Chromebook 4 e 4+, visita il sito

https://www.samsung.com/it/pc/chromebook/