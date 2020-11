ASRock annuncia la lineup di Mini PC AMD più sottili al mondo, eccovi la serie Mars 4000U

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

ASRock, leader mondiale nella produzione di schede madri, schede grafiche e PC con fattore di forma ridotto, ha annunciato oggi il nuovissimo Mini PC compatto - Mars 4000U Series, che incorpora i processori AMD Ryzen 4000 serie U per offrire prestazioni eccezionali.

Il Mini PC Mars serie 4000U supporta memoria DDR4-3200MHz a doppio canale fino a 64 GB e dispone di Intel Wi-Fi 6 per la connettività ad alta velocità. Per l'archiviazione, il Mini PC Mars serie 4000U fornisce uno slot SSD PCIe NVMe M.2 e un alloggiamento per disco rigido SATA da 2,5 pollici; tutto implica un telaio da 0,7 litri con 26 mm di altezza.

Il mini PC ASRock Mars serie 4000U offre un'ampia connettività per dispositivi USB, dispone di un totale di 7 porte USB, inclusa una porta di tipo C.

Inoltre, il lettore di schede SD nativo e le uscite a doppio display offrono maggiore praticità e produttività. Tutte queste caratteristiche rendono il Mini PC Mars serie 4000U adatto per un'ampia gamma di usi, inclusi il lavoro, i giochi e l'intrattenimento domestico.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.