ASRock annuncia le nuove schede madri compatibili con le CPU Intel di undicesima generazione e PCI-Express Gen-4

Il produttore leader mondiale di schede madri, ASRock, annuncia con orgoglio la sua nuova gamma completa di schede madri con chipset Intel serie 500, che supportano gli attuali processori Intel Core di decima generazione e nuovi processori desktop di undicesima generazione che abilitano PCI-Express Gen-4.

Schede madri di punta ASRock

Progettata per il mercato premium, ASRock Z590 Taichi con "prestazioni senza compromessi" abbraccia l'ultimo standard USB4 con tecnologia Thunderbolt 4, fornendo un'incredibile velocità di trasferimento di 40 Gb / s perfetta per dispositivi di archiviazione esterni ad altissima velocità. La connettività WiFi Killer offre l'ultimo standard WiFi 6E, che abbraccia la banda 6GHz per prestazioni di throughput estreme e la latenza più bassa.

Insieme alla sua Killer LAN integrata, Killer Double Shot può essere utilizzato per combinare entrambe le connessioni insieme, massimizzando le prestazioni di rete. Le nuove funzionalità aggiunte alle schede madri premium della serie 500 di ASRock includono le porte di gioco Lightning che utilizzano in modo univoco corsie di segnale USB progettate su misura per ospitare i più recenti mouse da gioco con velocità di polling ultra elevate; considerando che il design del segnale USB tradizionale non è in grado di supportare completamente questa periferica di gioco ad alto tasso di report, pertanto limita le prestazioni.

Mostrando il suo vero design incentrato sul gioco, lo Z590 PG Velocita incorpora la CPU Direct Source LAN. A differenza di altri giochi solo di nome, il chip LAN Killer E3100 2.5G sull'ASRock Z590 PG Velocita può essere controllato direttamente dalla CPU, fornendo la latenza più bassa possibile e un significativo aumento delle prestazioni di rete complessive, garantendo agli utenti sempre il vantaggio in battaglia con i ping più bassi possibili.

Serie ASRock Steel Legend

L'overclock della memoria è ora disponibile su tutte le schede madri ASRock Z590, H570 e B560, offrendo a più utenti il ​​miglior potenziale di prestazioni. Tutte le schede madri Steel Legend utilizzano un PCB a 6 strati per ottimizzare il segnale e il tracciamento della potenza, abbassare la temperatura della scheda e migliorare la stabilità della memoria alle frequenze più alte e un ulteriore potenziale di overclock. Ogni scheda madre di questa serie è dotata di LAN da 2,5 Gb / se un connettore USB 3.2 Gen-2x2 sul pannello frontale. La LAN da 2,5 Gb / s aumenta le prestazioni di rete di 2,5 volte rispetto alle velocità tipiche della rete Ethernet domestica. È ideale per streaming e backup NAS domestici, creatori di contenuti, giocatori online e le richieste degli appassionati di giochi a bassa latenza, trasferimenti di file più veloci e prestazioni al passo con le moderne SSD. Allo stesso modo, USB 3.2 Gen-2x2 è in grado di raggiungere un throughput di 20 Gbps, fornendo l'accesso più conveniente per i dispositivi di archiviazione USB che necessitano di velocità estreme. Un supporto per scheda grafica è fornito in bundle con tutte le schede madri ASRock Z590 da mainstream a high-end. Il suo design universale garantisce che le schede grafiche pesanti possano essere tenute saldamente nello chassis. Collegalo semplicemente alla scheda madre e allo chassis con le viti fornite, quindi fai scorrere il supporto fino all'altezza richiesta della scheda grafica.

Serie ASRock Pro4 per le configurazioni mainstream

ASRock è desideroso di supportare tutti i costruttori di PC, da premium a entry level. Z590 Pro4 (ATX) e Z590M Pro4 (micro ATX) utilizzano entrambi un PCB a 6 strati e un VRM Dr.MOS a 12 fasi, offrendo prestazioni incredibilmente potenti e un eccellente potenziale di overclock a più utenti che mai. I MOSFET completamente integrati Dr.MOS funzionano in modo più efficiente rispetto alle soluzioni alternative, consentendo temperature più basse e migliori prestazioni sostenute.

Offrire la connessione PCIe Gen-4 a tutti

ASRock sta portando i vantaggi di PCIe Gen-4 a tutti, da premium a entry level. Tutte le schede madri ASRock B560 includono almeno uno slot SSD PCIe Gen-4 x4 M.2 (quando vengono utilizzati processori Intel Core di 11a generazione), che abbraccia i più recenti dispositivi SSD PCIe Gen-4 con le migliori prestazioni per il più ampio numero di costruttori di PC. Anche l'entry B560M-HDV offre due slot M.2 Key-M, forniti dalle corsie PCIe rispettivamente dalla CPU e dal chipset.

Con una vasta gamma di opzioni disponibili, tra cui tutto, dall'entry al premium, mini-ITX, mATX e ATX, non cercare oltre perché le schede madri della serie ASRock 500 offrono prestazioni incredibili, funzionalità best-in-class e design elegante in tutta la sua gamma completa.