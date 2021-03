ASRock annuncia le sue schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6700 XT

ASRock, il principale produttore mondiale di schede madri, ha annunciato oggi le sue schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6700 XT. I nuovi prodotti includono AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC di fascia alta con tripla ventola, AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC di fascia media con tripla ventola e AMD Radeon RX a doppia ventola mainstream Schede grafiche 6700 XT Challenger D da 12 GB.

Le schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6700 XT di ASRock sfruttano la tecnologia di processo a 7 nm e la rivoluzionaria architettura di gioco AMD RDNA 2 e supportano DirectX 12 Ultimate API, raytracing con accelerazione hardware e HDMI 2.1.

La linea di prodotti include 12 GB di memoria GDDR6 e supporta il più recente standard di bus PCI Express 4.0. Con queste funzionalità avanzate, le schede grafiche ASRock AMD Radeon RX 6700 XT migliorano la tua esperienza di gioco 1440p.

La scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D da 12 GB OC di fascia alta utilizza il sistema di raffreddamento Phantom Gaming 3X a tripla ventola per fornire un'efficiente dissipazione del calore e il telaio metallico rinforzato e la piastra posteriore impediscono alla scheda di piegarsi. La ventola ARGB, la scheda LED ARGB laterale e l'intestazione pin ARGB supportano Polychrome SYNC, consentendo agli utenti di personalizzare e controllare completamente gli effetti di luce. Queste caratteristiche speciali, unite alla fantastica combinazione di colori nero e rosso e alle impostazioni predefinite pre-overcloccate, rendono la scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming 12GB OC ideale per soddisfare le esigenze principali dei giocatori.

La scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro da 12 GB OC di fascia media sfrutta anche la tecnologia di processo a 7 nm e l'architettura di gioco AMD RDNA 2. È dotato di un dispositivo di raffreddamento a tripla ventola e delle esclusive ventole assiali a strisce di ASRock, che offrono una dissipazione del calore superiore. La piastra posteriore in metallo fornisce resistenza per prevenire danni al PCB e i componenti della scheda grafica Super Alloy di alta qualità aiutano a garantire un funzionamento stabile a lungo termine. Queste utili funzionalità, unite all'eccellente overclock preimpostato in fabbrica, rendono la scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro da 12 GB OC una scelta premium per gli utenti che apprezzano il funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.

La scheda grafica tradizionale ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D da 12 GB sfrutta anche la tecnologia di processo a 7 nm ad alta efficienza energetica ed è dotata di un dispositivo di raffreddamento a doppia ventola con le esclusive ventole assiali a strisce di ASRock che forniscono un flusso d'aria superiore. La scheda grafica utilizza Ultra-fit Heatpipe per massimizzare l'area di contatto termico per un'efficiente dissipazione del calore, e una piastra posteriore in metallo e componenti della scheda grafica Super Alloy di alta qualità per un funzionamento silenzioso e affidabile. Questi pratici design rendono la scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D da 12 GB un'offerta ideale per gli utenti tradizionali.