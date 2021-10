ASRock lancia la gamma completa di schede madri Intel Z690 dotate di tecnologia rivoluzionaria

Il principale produttore mondiale di schede madri, ASRock, annuncia con orgoglio la sua nuova gamma completa di schede madri dotate di chipset Intel Z690, una nuovissima piattaforma socket LGA1700 da abbinare ai più recenti processori Intel Core di 12a generazione, aprendo infinite possibilità con PCI Express 5.0 e DDR5 ad alta velocità memoria.

Z690 Taichi

Progettata per gli utenti premium che cercano prestazioni senza compromessi, ASRock Z690 Taichi è sicuramente la strada da percorrere, questa scheda madre è stata dotata di un design Dr.MOS a 20 fasi con la più recente tecnologia SPS (Smart Power Stage) per un'alimentazione più fluida e ordinata al CPU con prestazioni migliorate e capacità OC. Per accoppiarsi con le più recenti e migliori prestazioni dei processori Intel Core di dodicesima generazione, Z690 Taichi è anche in grado di supportare il nuovissimo modulo DDR5 DRAM, lo slot DIMM rinforzato è montato in superficie sulla scheda madre per offrire una migliore resistenza fisica e un segnale di memoria più stabile, con questo design rivoluzionario superiore, è in grado di overcloccare drasticamente il modulo DRAM fino a una frequenza folle.

Proteggi i tuoi dati preziosi dagli hacker! Lo Z690 Taichi ha aggiunto in modo univoco una porta SATA e USB indipendente dalle altre, una volta attivata questa funzione dall'impostazione del BIOS, la porta SATA e USB indipendente viene tagliata da altre porte per impedire l'accesso a malware e ransomware. USB4 Type-C con tecnologia Thunderbolt 4 è disponibile anche sull'I/O posteriore di questa scheda madre, fornendo un'incredibile velocità di trasferimento di 40 Gb/s, perfetta per dispositivi di archiviazione esterni ad altissima velocità.

La serie Phantom Gaming

Per dare a Z690 PG Velocita l'arma di gioco definitiva, ASRock ha appositamente progettato uno slot M.2 Key-M PCIe Gen5 x4 che ospita l'ultimo standard PCI Express 5.0 per eseguire il doppio della larghezza di banda rispetto alla generazione precedente, con 128 Gb/s mozzafiato velocità di trasferimento, è pronto a liberare tutto il potenziale dei futuri SSD ultraveloci.

Per il giocatore mainstream che richiede un compagno affidabile ma potente, Z690 PG Riptide è sicuramente l'unica scelta per te, gli elementi essenziali di gioco accuratamente selezionati come le porte Lightning Gaming e la rete Killer ti consentono di giocare con la migliore attrezzatura, anche il supporto delle ultime PCIe 5.0 e il robusto design VRM della CPU Dr.MOS con i suoi grandi dissipatori di calore ti danno la sicurezza di giocare quanto vuoi.

Per quanto riguarda i fanatici del fattore di forma ridotto, la Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 è sicuramente l'unica scheda madre per te, ASRock ha stipato tutte le specifiche di lusso che puoi immaginare in questa piccola bestia come Thunderbolt 4 Type-C, Killer 2,5 Gbps LAN e WiFi 6E, 11 fasi 105A SPS Dr.MOS e anche il supporto di DDR5 e PCIe 5.0, portando tecnologia innovativa e prodotti di alta qualità al mercato mITX.

ASRock Steel Legend ed Extreme Series

Tutte le schede madri ASRock Z690 hanno ricevuto diversi aggiornamenti per migliorare le prestazioni della CPU e una migliore efficienza termica. Le serie di schede madri Z690 Extreme e Z690 Steel Legend sono state progettate attorno a PCB a 6 strati e strati interni in rame da 2 once, offrendo una temperatura più bassa e una maggiore efficienza energetica per l'overclocking!

La funzione Bios Flashback è stata aggiunta su tutte le schede madri ASRock Z690 per offrire la massima capacità a prova di futuro, gli utenti possono facilmente aggiornare il BIOS tramite il pulsante "BIOS Flashback" situato sull'IO posteriore con un'unità flash USB e un alimentatore, senza CPU, RAM o altri componenti richiesti.

Ogni scheda madre di questa serie è dotata di LAN da 2,5 Gb/s e un connettore USB 3.2 Gen-2x2 sul pannello frontale. La LAN da 2,5 Gb/s aumenta le prestazioni di rete di 2,5 volte rispetto alle tipiche velocità Ethernet domestiche. È l'ideale per lo streaming e il backup del NAS domestico, i creatori di contenuti, i giocatori online e le esigenze degli appassionati di giochi a bassa latenza, trasferimenti di file più veloci e prestazioni al passo con i moderni SSD. Allo stesso modo, USB 3.2 Gen-2x2 è in grado di fornire un throughput di 20 Gbps, fornendo l'accesso più conveniente per i dispositivi di archiviazione USB che necessitano di velocità estreme.

Pro RS per costruttori mainstream

La serie Pro è sempre stata la scelta più promettente per tutti i costruttori di PC, il nuovissimo Z690 Pro RS è dotato di un nuovo elegante design nero e grigio, per abbinarsi a questo nuovo look sottile, lo Z690 Pro RS è stato dotato di PCB a 6 strati 2 OZ e Dr.MOS VRM a 13 fasi, Dr.MOS opera in modo più efficiente rispetto alle soluzioni alternative, consentendo temperature più basse e migliori prestazioni sostenute, portando prestazioni e potenziale di overclocking alle masse.

Il supporto per schede grafiche è anche fornito in bundle con tutte le schede madri ASRock Z690 mainstream e high-end. Il suo design universale assicura che le schede grafiche pesanti possano essere tenute saldamente nello chassis. Basta collegarlo alla scheda madre e allo chassis con le viti fornite, quindi far scorrere il supporto all'altezza richiesta della scheda grafica.

Con una vasta gamma di opzioni disponibili, tra cui tutto, dall'ingresso al premium, mini-ITX, mATX e ATX, non cercare oltre perché la serie di schede madri ASRock Z690 offre prestazioni incredibili, funzionalità e stili migliori della categoria