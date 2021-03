ASRock lancia la motherboard Z590 OC Formula per le CPU Intel di 11a generazione

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Il produttore leader mondiale di schede madri, ASRock, annuncia con orgoglio il ritorno della sua linea di schede madri OC Formula con la Z590 OC Formula progettata per overclocker, costruita per i processori desktop di 11a generazione di Intel.

Per anni, ASRock ha stabilito lo standard per l'overclocking con le sue precedenti schede madri OC Formula ei suoi ingegneri hanno imparato dall'overclocker di fama mondiale Nick Shih, studiando diligentemente ciò di cui hanno bisogno per battere i record mondiali e dare il meglio.

"Mentre Intel lancia il suo chipset Z590 per alimentare i processori Intel Core di undicesima generazione, ASRock è ancora una volta il tuo partner per conquistare il mondo dell'overclock con la Z590 OC Formula", ha affermato Chris Lee, direttore generale della business unit ASRock per schede madri.

La leadership di ASRock nell'overclocking

Di ritorno dalla grande richiesta degli overclocker, la ASRock Z590 OC Formula è piena di specifiche compatibili con l'overclock come gli slot DIMM di tipo SMD, un PCB a bassa perdita di livello server a 12 strati e una tecnologia dello stadio di potenza intelligente da 90A a 16 fasi di potenza.

Gli slot DIMM SMD di ASRock aiutano a ridurre la perdita di segnale, oltre a migliorare la stabilità della RAM ad alta frequenza in modo da poter massimizzare il potenziale di overclock della memoria. Il PCB di livello server a 12 strati previene la flessione del PCB e migliora l'integrità del segnale, offrendo prestazioni più elevate e stabilità del sistema. Le tecnologie dello stadio di potenza intelligente sono ottimizzate per monitorare la corrente e la temperatura di ciascuna fase di alimentazione, il che significa che la CPU riceve un'alimentazione regolare con conseguente miglioramento delle prestazioni e delle capacità di overclocking.

La Z590 OC Formula è caratterizzata da un'esclusiva lavorazione di PCB Backdrill che rimuove lo stub in eccesso nelle schede di cablaggio stampate multistrato. Ciò avvantaggia l'overclock estremo della memoria consentendo al segnale di fluire tra i livelli con meno perdite attraverso l'attenuazione e migliorando anche l'adattamento dell'impedenza.

Per garantire che gli overclocker abbiano un facile accesso ai dati sulle prestazioni chiave, la scheda madre include anche un display OLED. La scheda madre dispone anche di un pulsante OC per un facile controllo delle funzioni di overclock. Oltre alle principali funzionalità di overclocking al mondo, lo Z590 OC Formula ha specifiche leader del settore di cui tutti hanno bisogno, dagli overclocker ai giocatori fino agli utenti esperti.

La tecnologia WiFi 6E che si estende a tutta la nuova banda dello spettro 6GHz, fornendo più capacità WiFi offre un traffico Internet migliore e più veloce. La rete LAN integrata da 2,5 Gb / s ad alte prestazioni offre un'ampia larghezza di banda a dispositivi come i dispositivi di backup NAS o consente ai giocatori di godere della latenza più bassa in modo da poter accumulare il maggior numero di uccisioni. La scheda è inoltre dotata di intestazioni USB 3.2 Gen-2x2, che forniscono la connettività più conveniente per i dispositivi di archiviazione USB che necessitano di velocità di trasferimento superveloci di 20 Gb / s.

PCIe4.0, l'ultimo standard di interconnessione che raddoppia la larghezza di banda disponibile con PCIe 3.0, viene fornito di serie sulla scheda per garantire che SSD e GPU funzionino al meglio. Per l'audio più ricco e chiaro sul mercato, la Z590 OC Formula ha i condensatori audio ESS 9218 DAC Wima incorporati che offre un vero audio HiFi senza distorsioni per offrire una qualità audio cristallina e con 112dB THD + N c'è il supporto per un'impedenza più alta fino a 600ohm utilizzando le cuffie.

La scheda madre Z590 OC Formula ricca di funzionalità consente agli utenti di battere i record mondiali di overclock, con i profili di overclock segreti di Nick Shih e molto altro ancora. Gli utenti saranno in grado di raggiungere record di overclock e superare i confini nei giochi più alla moda sul mercato con il supporto per GPU di fascia alta grazie all'interconnessione PCIe 4.0, godere di un audio cristallino durante il gioco dai condensatori audio ESS 9218 DAC Wima e supporto di periferiche ultraveloci da USB 3.2 Gen-2x2 a connettività Internet LAN a bassa latenza 2,5 Gb / s integrata.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del prodotto a questa pagina.