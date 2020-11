ASRock lancia la nuova motherboard X570 PG Velocita

Per i processori desktop AMD Ryzen serie 5000, ASRock, produttore leader mondiale di schede madri, presenta oggi la nuova motherboard l'X570 PG Velocita. È un nuovo equipaggio della serie Phantom Gaming progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori di fascia alta e la scelta migliore per build ad alto prezzo e prestazioni.

"Abbiamo sentito la voce dei giocatori online! Il networking Killer sull'X570 PG Velocita offre esperienze online ininterrotte e fa battere i giocatori su tutti i concorrenti in un istante!" ha detto Chris Lee, direttore generale della business unit della scheda madre ASRock.

Evoluzione della Phantom Gaming

Gli utenti potrebbero benissimo individuare la differenza del logo del gioco fantasma! Il fuoco ardente nel nucleo simboleggia la velocità di trasmissione più alta. Gli utenti possono usufruire del PCI express 4.0 con doppia larghezza di banda rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, il nuovo Killer Ethernet e Wifi offrono una rete più veloce e affidabile per i giocatori verso esperienze di gioco perfette. Il colore freddo intorno contrasta notevolmente con la fiamma all'interno, rendendo il codice di progettazione dei giochi fantasma pieno di mistero. Lo scudo frame-break integra tutti gli elementi di cui sopra, mostrando il temperamento prepotente e la forza imbattibile del nuovo Phantom Gaming.

Killer Wireless e Killer Ethernet

ASRock X570 PG Velocita ha sia Killer E3100 che Killer AX1650, che supportano Killer Prioritization Engine e Killer DoubleShot Pro, offrendo la rete più affidabile. Il Killer Prioritization Engine può identificare migliaia di giochi, applicazioni e siti web. Assegna la priorità ai pacchetti in tempo reale rispetto ad altri pacchetti e mette al primo posto il gioco, offrendo esperienze di intrattenimento online più piacevoli e ininterrotte con un throughput migliore e una latenza più bassa.

Killer DoubleShot Pro è una tecnologia per sistemi dotati di prodotti Killer Wireless e Killer Ethernet, che consente al computer di utilizzare Wi-Fi ed Ethernet contemporaneamente. Utilizzerà automaticamente la connessione di rete più veloce per tutto il traffico ad alta priorità del PC e tutto il traffico standard verrà quindi inviato sull'altra interfaccia. Ciò garantisce che il traffico con la priorità più alta venga sempre inserito sul collegamento più veloce e affidabile.

Funzionalità incentrate sul giocatore per prestazioni incredibili

Per i processori AMD Ryzen serie 5000, X570 PG Velocita fornisce 14 Digi Power Phase e 50A Dr. MOS, offrendo un'erogazione di potenza completamente fluida per sviluppare appieno il potenziale OC delle CPU con dissipazione del calore ottimizzata. Inoltre, fornisce due socket Hyper M.2 con dissipatore di calore a copertura totale per un massimo di Gen4 x4 (64 Gb/s), assicurando che gli SSD M.2 ad alte prestazioni possano sempre funzionare a piena capacità e avere una maggiore durata dei componenti. Con gli slot PCI express 4.0 per schede grafiche e tutte le funzionalità di cui sopra, i giocatori sono già stati un passo avanti rispetto agli altri concorrenti.

Dai stile alla tua personalità

Con Polychrome RGB, ASRock offre un controllo molto completo per eseguire senza problemi i LED RGB integrati o le strisce LED collegate, le ventole della CPU, i dispositivi di raffreddamento, lo chassis e qualsiasi dispositivo RGB. Ci sono sia intestazioni RGB indirizzabili a 3 pin che tradizionali intestazioni LED RGB a 4 pin su X570 PG Velocita che consentono agli utenti di collegare strisce RGB direttamente alla scheda madre e sincronizzare il proprio sistema di illuminazione utilizzando l'app fornita.

Maggiori informazioni sulla motherboard X570 PG Velocita sono disponibili sul sito ufficiale di AsRock, a questa pagina.