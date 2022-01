ASRock lancia le motherboard H670, B660 e H610 con supporto PCIe 5 e capacità di overclocking della memoria

Il principale produttore mondiale di schede madri, ASRock, è orgoglioso di annunciare le sue ultime schede madri H670, B660 e H610. Questa gamma completa di schede madri ricche di funzionalità è progettata per offrire grandi prestazioni e praticità, incluso fino a PCI-Express 5.0, a costruttori di PC, giocatori e utenti d'ufficio che desiderano collaborare con Intel Core di 12a generazione appena lanciato "serie non K". processori o processori della serie K esistenti (LGA1700).

Serie mini-ITX ricca di funzionalità con H670, B660, H610

ASRock offre ai costruttori SFF una gamma completa di schede madri mini-ITX con chipset H670, B660, H610. L'ASRock H670M-ITX/ax completo di tutte le funzionalità include il supporto per le future schede grafiche PCI-Express 5.0 16x, oltre allo spazio per due SSD PCI-Express Gen-4 M.2 NVMe. Un potente design Dr.MOS VRM a 8 fasi e fino a DDR4 5000 MHz OC significa che le build con fattore di forma ridotto offrono comunque le massime prestazioni. Tre tipi di connettività includono Wi-Fi 6E (2x2) dalle prestazioni estreme, Dragon 2.5G LAN e Intel Gigabit Ethernet.

Serie ASRock B660 Steel Legend: aggiornamento a PCI-Express 5

Disponibile in entrambe le dimensioni ATX e mATX, la serie B660 Steel Legend presenta un PCB a sei strati con rame da 2 once e potenti fasi di alimentazione Dr.MOS a 9 fasi con capacità di overclock DDR4. La connettività USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) consente l'archiviazione portatile più veloce e le soluzioni DAS esterne e i costruttori di PC possono aggiornare i propri sistemi con due SSD PCI-Express Gen-4 NVMe M.2 super veloci. La LAN Premium Dragon da 2,5 Gbps offre trasferimenti di dati più veloci e ping inferiori per i giochi, mentre una presa M.2 (tasto E) è aperta per un facile aggiornamento del modulo Wi-Fi. È disponibile uno slot PCI-Express 5.0 x16 per schede grafiche che supportano il nuovo standard.

Serie ASRock B660 Pro RS – Immergiti facilmente in DDR5

Moderna e futuristica con le ultime specifiche in perfetto equilibrio, la Race Sport (RS) Edition è l'evoluzione della più popolare scheda madre della serie PRO. Il suo percorso unico prende di mira i tradizionali fai-da-te che offrono prestazioni innegabili e un'esperienza di elaborazione affidabile senza un aggiornamento costoso.

Rivestito in un PCB Sapphire Black, il B660(M) Pro RS fornisce l'overclocking della memoria DDR4 per prestazioni migliorate. L'ASRock B660M Pro RS/D5 è anche una scelta economica per gli utenti che desiderano utilizzare la memoria DDR5 più recente. La serie B660 Pro RS offre una solida soluzione VRM, due slot SSD Hyper M.2 PCI-Express 4.0 NVMe e uno Steel Slot PCI-Express 4.0 16x più potente che integra punti di ancoraggio aggiuntivi e garantisce la stabilità del segnale per le schede grafiche più pesanti. Premium Nahimic Audio e Intel LAN completano un solido set di funzionalità di base, mentre Polychrome RGB con sincronizzazione ARGB garantisce che i costruttori di PC possano esprimere il loro stile.