ASRock lancia le motherboard serie X670E, pronte per le CPU AMD AM5

ASRock, produttore leader mondiale di schede madri, è orgoglioso di annunciare la sua serie di schede madri X670E, pronta per i nuovi processori AMD Ryzen serie 7000. Questa prima ondata di schede madri AMD Socket AM5 include l'edizione speciale X670E Taichi Carrara, l'ammiraglia X670E Taichi, l'high-end X670E Steel Legend, il mainstream X670E PRO RS e l'entry X670E PG Lightning.

"Con la piattaforma AM5 stiamo investendo nella prossima generazione di computer e giochi ad alte prestazioni", ha affermato David McAfee, Corporate Vice President e General Manager, Client Channel Business Unit, AMD. “Grazie al continuo supporto dei migliori partner come ASRock, AMD sta portando le funzionalità e le tecnologie più avanzate sul desktop. L'X670 Extreme è progettato per offrire la migliore connettività e il massimo overclocking con il supporto PCIe 5.0".

ASRock X670E Taichi & X670E Taichi Carrara

Facendo eco alla forza e alla bellezza del marmo italiano di Carrara, l'edizione speciale X670E Taichi Carrara per il 20° anniversario presenta un bellissimo design della copertura marmorizzata e racchiude una ventola di raffreddamento abbinata con lo stesso design marmorizzato.

"La X670E Taichi Carrara è una scheda madre in edizione speciale per celebrare il 20° anniversario di ASRock, "Taichi Carrara" ricorda l'elevata resistenza e l'estetica del marmo di Carrara, che sono anche gli elementi chiave che abbiamo utilizzato durante lo sviluppo di questa scheda madre", ha affermato Chris Lee , Vicepresidente della business unit ASRock per schede madri e monitor di gioco.

ASRock ha dato il massimo per il suo design VRM progettando con uno Smart Power Stage (SPS) Dr.MOS a 24+2+1 fasi sulla serie X670E Taichi, fornendo agli utenti la piattaforma AM5 più potente che può offrire pronta per sbloccare la massima CPU prestazione.

X670E-Taichi-Carrara

Le nuove schede madri ASRock X670E Taichi di punta sono dotate di molte interessanti funzionalità e tecnologie come slot per GPU PCIe® 5.0 16x e DDR5 con slot in acciaio rinforzato, un incredibile IO che include l'ultimo USB4, oltre a quattro slot M.2 tra cui un Blazing appositamente progettato Dissipatore di calore e ventola M.2 Gen5 per aiutare a raffreddare gli ultimi SSD PCIe 5.0 M.2 ad altissima velocità. Altre caratteristiche includono Killer Wi-Fi 6E integrato, Killer 2.5G Ethernet, ESS Sabre DAC, Nahimic Audio e BIOS Flash Back.

ASRock X670E Steel Legend e X670E Pro RS

Progettati per gli appassionati, ASRock X670E Steel Legend e X670E Pro RS utilizzano entrambi PCB premium a 8 strati che migliorano la capacità OC e aiutano a mantenere la scheda madre più fresca anche quando si utilizza hardware potente. I VRM Smart Power Stage 16+2+1 (Steel Legend) e 14+2+1 (Pro RS) sono ideali per qualsiasi processore RyzenTM serie 7000 basato su Socket AM5; I VRM SPS migliorano l'efficienza, funzionano a temperature più basse e aiutano a mantenere il sistema più stabile.

X670E-Steel-Legend

Entrambe le schede madri includono PCIe 5.0 16x GPU slot e DDR5 con Reinforced Steel Slots, quattro slot M.2 tra cui Blazing M.2 Gen5 SSD, AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Dragon 2.5G Ethernet per la massima espandibilità e funzionalità.

ASRock X670E PG Lightning

Mirando al miglior mix di alta qualità e fantastiche funzionalità a un prezzo accessibile, la scheda madre include slot per GPU PCIe 5.0 16x e capacità DDR5, quattro slot M.2 tra cui SSD PCIe 5.0 M.2, Ethernet Dragon 2.5G, comodo scudo IO integrato e offre un design PCB premium a 8 strati con 14+2+1 fasi di alimentazione SPS, ideale per ogni processore AMD RyzenTM serie 7000.