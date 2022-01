ASRock presenta le GPU AMD Radeon RX 6500 XT serie Phantom Gaming D e Challenger ITX

ASRock, il principale produttore mondiale di schede madri, schede grafiche e mini PC, ha annunciato oggi le nuove schede grafiche della serie Phantom Gaming e Challenger basate su GPU AMD Radeon RX 6500 XT.

Basate sul processo di produzione a 6 nm e sull'innovativa architettura di gioco AMD RDNA 2, le nuove schede grafiche ASRock sono progettate per rendere accessibili a più giocatori incredibili esperienze di gioco a 1080p per i popolari titoli AAA ed eSport. Offrono un'elevata larghezza di banda, una bassa latenza AMD Infinity Cache e una memoria GDDR6 da 4 GB ad alta velocità.

Supportano inoltre Microsoft Windows 11 e Microsoft DirectX 12 Ultimate, la tecnologia AMD Smart Access Memory, la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution e altre funzionalità avanzate che offrono esperienze di gioco visivamente sbalorditive e ad alta frequenza di aggiornamento.

ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4 GB OC

La scheda grafica di fascia alta ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC presenta un design a doppia ventola per eccellenti prestazioni di raffreddamento, nonché un'esclusiva ventola assiale a strisce per massimizzare il flusso d'aria. L'elegante piastra posteriore in metallo rafforza la struttura della scheda grafica e previene danni alla scheda. Il fantastico aspetto nero e rosso e le ultime impostazioni di overclock predefinite in fabbrica rendono la scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC un ottimo compagno per i giocatori.

ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4 GB

La speciale scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX da 4 GB è dotata dell'esclusivo dispositivo di raffreddamento Challenger ITX a ventola singola e della grande ventola assiale a strisce per offrire un flusso d'aria migliorato. Inoltre, i componenti della scheda grafica Super Alloy offrono una stabilità superiore per un funzionamento a lungo termine. Con le dimensioni compatte della scheda e molte funzioni utili, la scheda grafica ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX da 4 GB è una scelta eccellente per gli appassionati di mini PC.