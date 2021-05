AsRock presenta le nuove schede madri X570S e B550 PG Riptide

Il principale produttore mondiale di schede madri, ASRock, è orgoglioso di annunciare le sue ultime schede madri X570S Riptide e B550 PG Riptide per processori desktop AMD Ryzen AM4. “Riptide prende il nome da un tipo specifico di corrente d'acqua con una forte onda che si verifica nell'oceano. Riptide non è apparente, ma è forte, veloce e porta un pugno potente; questa è la filosofia di design delle schede madri della serie ASRock PG Riptide", ha affermato Chris Lee, direttore generale della business unit schede madri e periferiche di gioco ASRock.

Riptide è un nuovo equipaggio della serie Phantom Gaming, armate fino ai denti con dispositivi progettati per soddisfare le esigenze quotidiane dei giocatori, senza mordere il conto bancario a differenza di altre schede madri di fascia alta con specifiche simili.

Qualità e stabilità senza compromessi

Le schede madri basate su AMD X570 richiedono comunemente un raffreddamento attivo del chipset, tuttavia con un aggiornamento del microcodice AMD e la messa a punto del BIOS da parte degli ingegneri ASRock, ASRock X570S PG Riptide offre ora un design rivoluzionario senza ventola per garantire un funzionamento più silenzioso e una migliore affidabilità. Progettato per prestazioni senza compromessi, gli appassionati di PC saranno attratti dal design VRM a 10 fasi utilizzando Dr.MOS IC e 60A Power Choke su entrambe le schede madri X570S e B550 PG Riptide. Questo design VRM premium offre potenza fluida e abbondante anche alle CPU AMD Ryzen a 16 core più esigenti per i giochi di tutti i giorni al limite.

Porte di gioco ASRock Lightning

Oltre ad offrire due slot SSD M.2 NVMe, M.2 Armor e uno slot M.2 dedicato per la scheda Wi-Fi, ci sono anche molte porte USB interne ed esterne per le periferiche. Le porte ASRock Lightning Gaming sono dotate di corsie di segnale USB progettate su misura per ospitare i più recenti mouse da gioco con tassi di polling ultra-elevati. Il design del segnale USB tradizionale non è in grado di supportare completamente le periferiche di gioco ad altissima velocità di rapporto, limitando quindi le loro prestazioni e l'esperienza dell'utente.

Killer E3100 Rete 2,5 Gbps

Entrambe le schede madri X570S e B550 PG Riptide sono dotate di connettività Ethernet Killer E3100 da 2,5 Gbps, che supporta il Killer Prioritization Engine consentendo la rete più affidabile. Il Killer Prioritization Engine è in grado di identificare migliaia di giochi, applicazioni e siti Web per dare priorità ai giochi e alle esigenze di connettività più impegnative in tempo reale, offrendo esperienze online ininterrotte con un throughput migliore e una latenza più bassa.

Nahimic Audio

La qualità audio premium è fondamentale per le macchine da gioco di fascia alta, con Nahimic Audio, ASRock garantisce che le schede madri X570S e B550 PG Riptide siano orientate al suono migliore della categoria. Sia che tu stia utilizzando cuffie, auricolari o un set di altoparlanti tramite USB, analogico o persino HDMI, Nahimic Audio ti offre l'esperienza di ascolto più coinvolgente.

Supporto per schede grafiche ASRock

Un supporto per scheda grafica è fornito in bundle con entrambe le schede madri X570S e B550 PG Riptide. Il suo design universale assicura che anche le schede grafiche più pesanti possano essere tenute saldamente nello chassis. Basta collegarlo alla scheda madre e allo chassis con le viti fornite, quindi far scorrere il supporto all'altezza richiesta per supportare la scheda grafica.

Le nuove schede madri della serie PG Riptide sono rivolte ai giocatori che cercano funzionalità hardware di gioco complete. Senza compromessi e progettata per soddisfare ogni esigenza del giocatore con un potente pugno, la serie PG Riptide è la scheda madre perfetta per ogni build di gioco.