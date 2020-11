ASRock ufficializza le proprie GPU custom serie Radeon RX 6800

Il produttore leader mondiale di schede madri, ASRock, ha lanciato le sue schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6800, tra cui Taichi, Phantom Gaming e la serie di prodotti Challenger. Dalla Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC di fascia alta, alla Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC di livello medio e alla Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC, al mainstream Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC, la linea di prodotti completa offre agli utenti la più ampia varietà di scelte.

Le schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6800 di ASRock sfruttano la tecnologia di processo a 7 nm e l'architettura di gioco AMD RDNA 2 e supportano lo standard software DirectX 12 Ultimate e il raytracing con accelerazione hardware. La linea di prodotti include 16 GB di memoria GDDR6 a 256 bit e supporta anche il più recente standard di bus PCI Express 4.0. Adotta i LED ASRock "Striped Axial Fan" personalizzati e Polychrome SYNC ARGB, con eccezionali impostazioni di clock della GPU pre-overcloccate e ricche funzionalità aggiuntive. Le prestazioni delle schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6800 di ASRock offrono ai giocatori un'eccellente esperienza di gioco 4K.

La scheda grafica high-end Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC utilizza il sistema di raffreddamento Taichi 3X a tripla ventola per fornire potenti prestazioni di raffreddamento ed esclusivi effetti di illuminazione ARGB Taichi Halo, LED laterali e posteriori che supportano Polychrome SYNC per consentire agli utenti di personalizzare gli effetti di luce. Il telaio in metallo e la piastra posteriore impediscono al PCB di piegarsi e l'opzione Dual BIOS consente agli utenti di scegliere liberamente le proprie impostazioni BIOS preferite. Con le sue eccellenti prestazioni e le ricche funzionalità, la scheda grafica ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC è la scelta migliore per gli utenti esperti.

Le schede grafiche ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC e Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC utilizzano il sistema di raffreddamento Phantom Gaming 3X a tripla ventola per fornire un'ottima dissipazione del calore. Il telaio in metallo rinforzato e la piastra posteriore impediscono alla tavola di piegarsi. La ventola ARGB e la scheda LED ARGB laterale supportano Polychrome SYNC per consentire agli utenti di personalizzare gli effetti di luce. Questi punti di forza speciali, insieme al fantastico colore nero e rosso, rendono le schede grafiche della serie ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming ideali per soddisfare le esigenze principali dei giocatori.

La scheda grafica tradizionale ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC utilizza un design termico a tripla ventola, che fornisce prestazioni di raffreddamento superbe, e dispone anche di un pannello LED ARGB laterale che supporta Polychrome SYNC per consentire agli utenti di personalizzare gli effetti di illuminazione. Questi pratici design rendono la scheda grafica ASRock Radeon RX 6800 XT Challenger Pro 16G OC il prodotto più adatto per i clienti tradizionali.