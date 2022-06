Assassin's Creed compie 15 anni, iniziano i festeggiamenti

Ubisoft annuncia l’inizio dei festeggiamenti per i 15 anni Assassin's Creed. Un’opportunità per i nostri team per ringraziare i fan per 15 anni straordinari di storia e passioni condivise. Nei prossimi mesi, potrai scoprire sorprese, collaborazioni, ricompense e molto altro.

In questa occasione, vogliamo che i giocatori ottengano il massimo da tutti i giochi Assassin’s Creed, da Assassin's Creed Valhalla sino al primo Assassin's Creed. I festeggiamenti iniziano oggi sull’apposito sito assassinscreed15.com e i nostri live stream di Twitch twitch.tv/ubisoft e YouTube: https://youtu.be/7fqkMF2Jp6s.

I team di Assassin’s Creed sperano che ti divertirai durante questi festeggiamenti e ti invitano a raggiungerli il prossimo settembre per scoprire il futuro di Assassin's Creed durante un evento molto speciale. Avrai accesso a un nuovo contenuto gratuito di Assassin’s Creed Valhalla grazie a un supporto per Anno 2 senza precedenti, col ritorno dei festival, il Pacchetto Sfida di Maestria 2, le opzioni dell’Armeria e nuove grotte da esplorate questo autunno per risolvere il mistero delle Tombe dei Caduti.

Quest’estate, potrai anche prendere parte al viaggio roguelite di Odino nella spettacolare regione di Niflheim con la nuova modalità, La Saga Dimenticata, che offre un nuovo punto di vista sul gameplay, che è gratuita per tutti i giocatori di Assassin's Creed Valhalla. Un’ultima sorpresa ti aspetta alla fine dell’anno, quando i team di Assassin’s Creed riveleranno l’ultimo episodio della storia di Eivor come capitolo gratuito per tutti.

Come i giocatori hanno scoperto pochi giorni fa, siamo felici di annunciare il supporto per i 60fps per Assassin's Creed Origins su entrambe Xbox Series X/S e PS5. Ora potrai scoprire l’Antico Egitto sotto il regno di Cleopatra a 60fps e ottenere il meglio dalle grandiose avventure di Bayek. Per festeggiare l’aggiornamento con tutti i nostri giocatori, ospiteremo un weekend gratuito per Assassin's Creed Origins dal 16 al 20 giugno.

Da ormai 5 anni, la passione dei nostri team per rendere la storia sempre più accessibile, ha dato vita a tre capitoli del franchise Discovery Tour. Nell’intento di facilitare l’accesso all’apprendimento, siamo felici di annunciare che Discovery Tour: Viking Age è ora disponibile anche se solo su console e su Stadia* come per PC: https://assassinscreed.com/discoverytour.

Siamo anche onorati di essere partner Faculty of Education della McGill University per sviluppare guide per docenti e alunni, disponibili online gratuitamente per aiutarli a ottenere il meglio dai Discovery Tour come strumenti per le classi: https://ubisoft.com/r/discovery-tour/curriculum-guide

Per festeggiare i 15 anni di Assassin's Creed, ogni settimana un gioco offrirà nuovi contenuti, ricompense ed esperienze interattive per tutti sul sito dedicato: assassinscreed15.com. Come inizio, alcuni tatuaggi di Assassin’s Creed Origins e un pacchetto navale sono ora disponibili per Assassin’s Creed Valhalla.

Per maggiori informazioni su Assassin’s Creed Valhalla, visita assassinscreed.com.