Assassin's Creed Valhalla al debutto, disponibile il trailer di lancio

Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo episodio del franchise di Assassin’s Creed, è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, oltre a Stadia, Amazon Luna e il servizio in abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+. Assassin’s Creed Valhalla arriverà anche per PlayStation5 al lancio della nuova console il 12 novembre. Il gioco ha una valutazione M for Mature e la sua edizione standard è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 59,99 euro.

Con lo sviluppo guidato dal team di Ubisoft Montreal, in Assassin’s Creed Valhalla i giocatori vestiranno i panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo, costretto ad abbandonare la Norvegia a causa di guerre infinite e scarse risorse nel IX secolo d.C. I giocatori potranno rivivere le battaglie brutali dei guerrieri vichinghi grazie a un sistema di combattimento rinnovato con la possibilità di impugnare due armi, oltre a provare nuove caratteristiche di gioco, tra cui gli assedi, la creazione dell’insediamento e la possibilità di personalizzare l’aspetto del proprio personaggio, dalla pettinatura, ai tatuaggi fino a molti altri dettagli. Alleanze politiche, battaglie e dialoghi a scelta multipla potranno influenzare lo scenario di Assassin’s Creed Valhalla, perciò sarà molto importante scegliere con attenzione per proteggere la nuova casa del proprio clan e il suo stesso futuro.

I giocatori potranno intraprendere ancora più avventure grazie al Season Pass di Assassin’s Creed Valhalla. Incluso nelle versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition, o acquistabile separatamente al prezzo di 39,99 euro, il Season Pass include:

La leggenda di Beowulf – In questa missione esclusiva, i giocatori sveleranno la mostruosa verità che si cela dietro la leggenda di Beowulf. Disponibile al lancio.

In questa missione esclusiva, i giocatori sveleranno la mostruosa verità che si cela dietro la leggenda di Beowulf. Disponibile al lancio. Espansione 1 – L’ira dei druidi (primavera del 2021) – In questa nuova avventura, i giocatori si avventureranno in Irlanda, dove sveleranno i segreti di un’antica e misteriosa setta di druidi, rintracciando e scoprendone i membri. Immergendosi nei miti e nelle tradizioni gaeliche, dovranno combattere per farsi largo tra foreste infestate e splendide ambientazioni, mentre guadagnano i favori dei re gaelici.

Espansione 2 – L’assedio di Parigi (estate del 2021) – Nell’Assedio di Parigi, i giocatori avranno l’opportunità di rivivere la più ambiziosa battaglia della storia vichinga, con importanti figure storiche del Regno dei Franchi devastato dalla guerra. Durante questo momento chiave nella storia, i giocatori si infiltreranno nella città fortificata di Parigi e lungo la Senna in un prolungato assedio, svelando i segreti dei nemici e formando alleanze strategiche per salvaguardare il futuro del clan.

Inoltre, tutti i giocatori avranno accesso a una vasta gamma di contenuti stagionali gratuiti, tra cui nuovi contenuti narrativi ed eventi di gioco disponibili dopo il lancio. Ogni stagione durerà tre mesi e sarà accessibile a ogni giocatore con qualsiasi livello di progressi, concentrandosi sul gameplay, l’evoluzione dello scenario e altri emozionanti contenuti.

Spunti di lettura:

Ubisoft svela Assassin's Creed Valhalla - UPDATE Trailer ed info

Assassin's Creed Valhalla, nuovo trailer dall’Inside Xbox May Episode

Assassin's Creed Valhalla al debutto il 17 Novembre (2020), eccovi il gameplay trailer

Un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla suggerisce il destino di Eivor

Assassin's Creed Valhalla, debutto anticipato al 10 Novembre per accompagnare le nuove XBox

Assassin's Creed Valhalla, disponibile un nuovo story trailer e la serie i podcast "Echoes of Valhalla"

Assassin's Creed Valhalla, annunciati i requisiti hardware ma senza Ray Tracing

Assassin's Creed Valhalla, trailer ed info per contenuti post-lancio e Season Pass

La Stagione 1 inizierà a dicembre e includerà:

Una nuova area dell’ insediamento , che permetterà ai giocatori di continuare a espandere ed evolvere il proprio insediamento.

, che permetterà ai giocatori di continuare a espandere ed evolvere il proprio insediamento. Il Festival di Yule , un tradizionale festival vichingo che i giocatori potranno provare nel proprio insediamento.

, un tradizionale festival vichingo che i giocatori potranno provare nel proprio insediamento. I raid di fiume , una nuova modalità di gioco basata sulla meccanica degli assedi che offrirà un’esperienza di assedio ancora più dinamica, impegnativa e altamente rigiocabile.

, una nuova modalità di gioco basata sulla meccanica degli assedi che offrirà un’esperienza di assedio ancora più dinamica, impegnativa e altamente rigiocabile. L’aggiunta dei ranghi per i Vichinghi di Jomsborg , funzione che consente ai giocatori di creare un mercenario vichingo per la propria squadra d’assedio, ma anche reclutabile dagli amici e dall’intera community. Nella Stagione 1, i giocatori otterranno un aggiornamento alla funzionalità dei Vichinghi di Jomsborg, che consente al proprio mercenario vichingo di guadagnare PE e aumentare il proprio rango. Maggiore sarà il suo rango e più argento otterranno quando sarà reclutato dagli altri giocatori.

per i , funzione che consente ai giocatori di creare un mercenario vichingo per la propria squadra d’assedio, ma anche reclutabile dagli amici e dall’intera community. Nella Stagione 1, i giocatori otterranno un aggiornamento alla funzionalità dei Vichinghi di Jomsborg, che consente al proprio mercenario vichingo di guadagnare PE e aumentare il proprio rango. Maggiore sarà il suo rango e più argento otterranno quando sarà reclutato dagli altri giocatori. La Stagione 1 porterà anche nuove abilità, capacità, armi ed equipaggiamenti, oltre a nuovi oggetti cosmetici per l’insediamento, la nave vichinga, il cavallo e il corvo dei giocatori.

Come risultato della collaborazione con Microsoft per implementare il supporto alle API DirectStorage e a Xbox Velocity Architecture su Xbox Series X|S, i giocatori avranno tempi di caricamento più veloci così da trascorrere più tempo nella fase di gioco e un’esperienza con risoluzione 4K a 60 fps ancora più fluida e potente su Xbox Series X.

Gli utenti di PlayStation5 potranno letteralmente immergersi nello spettacolare open world con la potenza del Tempest 3D Audio Engine, che consentirà di sentire i suoni dell’ambiente intorno a loro, insieme a una dettagliata grafica a 4K e 60 frame al secondo e tempi di caricamento più veloci, grazie alla potenza aggiuntiva dell’unità SSD ad alta velocità della console.

Assassin’s Creed Valhalla supporta anche i progressi cross-platform su tutte le piattaforme e i servizi grazie a Ubisoft Connect, l’ecosistema di Ubisoft per connettersi con gli amici e partecipare a eventi e attività di gioco. Oltre alle nuove ed emozionanti sfide della community e a tempo limitato, il servizio offre un programma fedeltà che consente ai giocatori di guadagnare una quantità illimitata di Units da spendere in ricompense uniche come armi, completi e oggetti consumabili. Per maggiori informazioni su Ubisoft Connect, visitare ubisoftconnect.com.