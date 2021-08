Assassin's Creed Valhalla, disponibile il trailer di lancio per l'espansione L'assedio di Parigi

Ubisoft annuncia che la seconda espansione di Assassin's Creed Valhalla, L'assedio di Parigi, sarà disponibile a partire da domani. Ambientata in Francia, questa nuova avventura porterà Eivor in un percorso pieno di avvincenti missioni attraverso la campagna francese, verso una delle più famigerate battaglie della storia vichinga.

I giocatori potranno avere accesso a nuove armi, abilità, ed equipaggiamenti per affrontare nuovi nemici. L'Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle Missioni Infiltrazione, dove i giocatori avranno la libertà di scegliere il modo migliore per eliminare il loro obiettivo designato. L'Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99€ per chi è già in possesso del gioco base.

I giocatori avranno accesso all'espansione dopo aver completato uno dei due primi archi narrativi disponibili in Inghilterra (Grantebridgescire o Ledecestrescire), che si sbloccheranno subito dopo il loro arrivo dalla Norvegia. A Ravensthorpe, Eivor si imbatterà in dei visitatori che offrono regali sospettosamente generosi e troverà la strada per raggiungere il Regno dei Franchi. Il livello di potere suggerito per il Regno dei Franchi è 200, ma non c'è un livello di potere obbligatorio per giocare a L'assedio di Parigi.

Spunti di lettura:

Recensione Assassin's Creed: Valhalla e benchmark su PC Windows

La prima stagione di Assassin’s Creed Valhalla, La Stagione di Yule, inizia oggi con alcuni contenuti gratuiti

Assassin's Creed Valhalla, al debutto la nuova modalità di gioco Razzie Fluviali

Assassin's Creed Valhalla, l'espansione L'Ira dei Druidi arriva il 29 aprile

L'ira dei Druidi, al debutto la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft annuncia l’espansione L’Assedio di Parigi e il Discovery Tour: Viking Age

Assassin’s Creed: Valhalla, il DLC "L’Assedio di Parigi" sarà disponibile dal 12 agosto (2021)