Assassin's Creed Valhalla, disponibile la stagione di Oskoreia e Le tombe dei caduti

Ubisoft annuncia che la Season 4 di Assassin’s Creed Valhalla è ora disponibile gratuitamente. La stagione del raccolto segna l’inizio della Festa di Oskoreia e della Caccia Selvaggia di Odino, quando gli spiriti dei defunti tornano tra i vivi a mietere mietere vittime. I giocatori dovranno difendere Ravensthorpe da questo terribile pericolo e dimostrare che il Clan del Corvo non è una facile preda.

In questo evento gratuito a tempo limitato, scoprirai nuove attività e ospiti che ti permetteranno di ottenere svariate ricompense. La festa di Oskoreia sarà disponibile dall’11 novembre al 2 dicembre. Per partecipare dovrai andare in Inghilterra e completare uno dei primi due archi narrativi (Grantebridgescire o Ledecestrescire) e portare il tuo accampamento al Livello 2.

Alla Festa di Oskoreia prenderai parte a tre attività ripetibili: gare di tiro con l’arco, di monta a cavallo e un nuovo torneo contro gli spiriti. In questo torneo, sarai lanciato nel Veil. Affrontando le sfide, dai guerrieri esperti alle bestie selvagge, ai mostri, dovrai sbloccare livelli sempre più difficili per mettere alla prova le tue abilità nel combattimento.

Torna la sfida con l’arco con nuovi bersagli che influenzeranno i tuoi progressi e ti terranno lontano dai punteggi più alti. Inoltre, durante le festività di Oskoreia, nuove sfide ti porteranno a incontrare il monaco pazzo e risolvere il mistero di un guerriero caduto.

L’avventura chiama e quelli abbastanza curiosi da rispondere scopriranno il nuovo: Le tombe dei caduti. Sparsi per tutta l’Inghilterra, questi sotterranei saranno disponibili quando avrai sbloccato il tuo accampamento, senza la richiesta di altri prerequisiti se non la tua abilità nel trovarli. Potrai cercare di attraversare gratuitamente queste tombe dimenticate dal 9 novembre.

Infine, il 10 novembre, Assassin’s Creed Valhalla festeggia il suo primo anno di vita con sfide Evento Speciale ed entusiasmanti ricompense che comprendono l’Artiglio di Valravn, una nuova, elegante spada a una mano e l’esclusiva Unicorno cavalcatura.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per console Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, sullo Store Epic Games e Store Ubisoft per Windows PC, così come su Stadia, Amazon Luna e il servizio di abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+.

Per maggiori informazioni su Assassin’s Creed Valhalla, visita assassinscreed.com.

