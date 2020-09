Assassin's Creed Valhalla, disponibile un nuovo story trailer e la serie i podcast "Echoes of Valhalla"

Oggi, Ubisoft ha pubblicato un nuovo story trailer di Assassin’s Creed Valhalla e una nuova serie di podcast, Echoes of Valhalla, che contiene approfondimenti sulla storia dei Vichinghi e mette in luce il contesto storico da cui il gioco prende spunto.

Lo story trailer mostra Eivor sotto una nuova luce: uno spietato predone Vichingo combattuto tra il dover compiacere suo fratello Sigurd e la propria sete di gloria. Dopo aver lasciato la Norvegia a causa dei suoi numerosi conflitti e le sue risorse scarseggianti, il clan di Eivor deve assicurarsi un futuro tra i regni dell’Inghilterra.

Lungo il suo viaggio, Eivor incontrerà i Nascosti e affronterà personaggi potenti, tra cui i re Sassoni e i bellicosi figli di Ragnar Lothbrok, trovandosi anche a fronteggiare una crescente e misteriosa minaccia che potrebbe segnare il destino dell’Inghilterra.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato Echoes of Valhalla, una serie di podcast documentaristici che inizia oggi, in cui viene spiegato il contesto storico in cui è ambientato Assassin’s Creed Valhalla. In Echoes of Valhalla, i Vichinghi raccontano la propria storia per dare una nuova voce ai guerrieri che hanno viaggiato per il mondo e lo hanno plasmato.

Spunti di lettura:

Ubisoft svela Assassin's Creed Valhalla - UPDATE Trailer ed info

Assassin's Creed Valhalla, nuovo trailer dall’Inside Xbox May Episode

Assassin's Creed Valhalla al debutto il 17 Novembre (2020), eccovi il gameplay trailer

Un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla suggerisce il destino di Eivor

Assassin's Creed Valhalla, debutto anticipato al 10 Novembre per accompagnare le nuove XBox