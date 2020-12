ASUS annuncia le GPU RTX 3060 Ti serie ROG Strix, TUF e Dual

ASUS annuncia la disponibilità di cinque nuovi modelli di schede video: ASUS ROG Strix, TUF Gaming, Dual e Dual MINI GeForce RTX 3060 Ti. Queste schede video vanno a completare la lineup di schede basate sulla nuova architettura NVIDIA Ampere e offrono migliori prestazioni in gioco.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU

Scheda video per giocare su PC con real-time ray tracing, la GeForce RTX 3060 Ti garantisce un gameplay fluido a 1080p e 1440p grazie all'architettura NVIDIA Ampere e alla seconda generazione di NVIDIA RTX. RTX 3060 Ti supporta anche le tecnologie NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e NVIDIA Broadcast. Che si stia giocando, lavorando o apprezzando i più recenti titoli ray-traced, GeForce RTX 3060 Ti offre la migliore esperienza possibile nella sua categoria.

ROG Strix: ottieni il massimo

Tutte le schede video ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti targate ASUS presentano design avanzati e ottimizzati per l'architettura NVIDIA Ampere.

Le tre ventole Axial-tech, ad esempio, sono progettate per svolgere compiti specifici. La ventola centrale è strutturare per fornire una maggiore pressione statica e per convogliare l'aria attraverso il dissipatore di calore della GPU. Le due ventole laterali garantiscono invece una maggiore dispersione laterale e forniscono un migliore flusso d'aria attraverso il sistema di raffreddamento. La turbolenza tra le ventole è ridotta grazie all'inversione del senso di rotazione della ventola centrale.

Un ampio dissipatore va a coprire la maggior parte dello slot 2.9 della scheda ed è progettato per migliorare il flusso d'aria, inoltre grazie alla tecnologia MaxContact si riesce a migliorare ulteriormente il trasferimento termico. Tutti i componenti della scheda sono di primissima qualità e sono saldati al PCB utilizzando l'esclusiva tecnologia ASUS Auto-Extreme, così da assicurare massima precisione ed essere sicuri che ogni scheda rispetti gli standard di affidabilità ROG.

Gli header FanConnect II consentono di regolare le ventole PWM in base alla temperatura di CPU e GPU, mentre per chi cerca un metodo ancora più semplice e veloce di regolare la propria scheda, è presente uno switch Dual BIOS che permette di scegliere tra i profili "prestazioni" e "silenzioso" senza usare nessun software. Un'altra feature di semplice utilizzo è un circuito di rilevamento della tensione integrato che monitora il voltaggio del PSU. Il circuito è abbastanza veloce da rilevare potenziali cause di cali di tensione. In tal caso, sarà un LED rosso a segnalare il problema, rendendo più semplice il debug dell'origine dei problemi durante il gioco.

Sul lato anteriore della scheda è presente una zona RGB personalizzabile con il software Armoury Crate, oltre ad un telaio metallico rinforzato che aggiunge ulteriore protezione e durabilità. Sulla parte retrostante troviamo un'ampia fessura pensata per migliorare considerevolmente il sistema di raffreddamento. La scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti si mostra in un design premium ed avanzato. Abbinata alle straordinarie prestazioni dell'architettura NVIDIA Ampere, ROG Strix consente ai giocatori di apprezzare una nuova esperienza di gioco, grazie all'incredibile frame rate nei titoli competitivi e a un gameplay fluido in alta risoluzione nei tripla A più immersivi.

TUF Gaming: costruita per durare

Le schede grafiche TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti forniscono un'alimentazione e un raffreddamento eccezionale, risultando comunque robuste – caratteristica tipica della linea TUF. Un rivestimento in metallo contiene tre ventole Axial-tech con cuscinetti a doppia sfera. La rotazione della ventola è stata ottimizzata per ridurre la turbolenza e la stop mode arresta tutte e tre le ventole quando si trovano a basse temperature. In linea con lo stile TUF Gaming, i componenti vengono selezionati in base a durata e prestazioni. Oltre ai MOSFET di prima scelta, i condensatori con certificazione militare fanno sì che TUF Gaming si distingua dai competitor. Il processo di produzione automatizzato, utilizzando la tecnologia Auto-Extreme, garantisce che i componenti siano posizionati e fissati con la massima precisione, e ogni scheda è soggetta a una prova di convalida di 144 ore per garantire prestazioni impeccabili quando conta davvero.

La maggior parte della parte posteriore è avvolta da una piastra metallica che presenta un'ampia presa d'aria per prevenire l'accumulo di calore. È presente anche un comodo switch Dual BIOS consente di personalizzare il profilo della scheda senza nessun software.

ASUS Dual: doppie ventole, doppio divertimento

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti sfrutta tecnologie di raffreddamento avanzate derivanti dalle schede grafiche di punta, rendendola la scelta perfetta per le build bilanciate. Due ventole Axial-tech sono progettate per fornire un ampio flusso d'aria al dissipatore di calore e possono arrestarsi automaticamente quando si trovano a basse temperature.

La tecnologia Auto-Extreme riduce le sollecitazioni termiche sui componenti durante il processo di produzione ed evita l'uso di detergenti chimici aggressivi, comportando maggiore precisione e affidabilità, minore impatto ambientale e minore consumo energetico. Una piastra posteriore in alluminio e un supporto I/O in acciaio inossidabile aiutano a proteggere il PCB da flessioni indesiderate. La scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti è l'ideale per giocatori, content creator e appassionati che sono alla ricerca di un'esperienza plug-and-play.

ASUS Dual MINI: design compatto, ottime performance termiche

La nuova scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 3060 MINI è progettata per i sistemi più piccoli e Intel NUC 9 Extreme Kit e Intel NUC 9 Pro Kit. Con una lunghezza inferiore a 20 centimetri, Dual MINI offre l'ampia compatibilità di un design compatto pur garantendo prestazioni termiche importanti. È dotata di un sistema di raffreddamento a due slot composto da un grande dissipatore e due ventole Axial-tech che forniscono un'elevata pressione statica per mantenere le temperature sotto controllo. Il potente sistema di raffreddamento è supportato dall'affidabile tecnologia Auto-Extreme, che rende Dual MINI una scelta scontata per build di lunga durata in form-factor ridotto.

Prezzo e disponibilità

Le schede grafiche ROG STRIX RTX3060TI O8G GAMING e ROG STRIX RTX3060TI 8G GAMING sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 674€ e 661€ IVA inclusa.

Le schede TUF RTX3060TI O8G GAMING e TUF RTX3060TI 8G GAMING sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 584€ e 571€ IVA inclusa.

Le schede DUAL RTX3060TI O8G e DUAL RTX3060TI 8G sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 549€ e 514€ IVA inclusa.