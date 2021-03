ASUS annuncia le schede grafiche AMD Radeon RX 6700 XT serie ROG Strix, TUF Gaming e DUAL

ASUS annuncia le nuove schede grafiche ROG Strix, TUF Gaming e Dual AMD Radeon RX 6700 XT. Le schede grafiche AMD Radeon RX 6900 XT e Radeon RX 6800 hanno entusiasmato gli appassionati di gaming già al debutto e ASUS si è impegnata per esaltare la loro potenza con diversi design personalizzati che hanno permesso di raggiungere performance eccezionali, abbassando la rumorosità e migliorando il potenziale di overclock. Le stesse caratteristiche vengono ora proposte nelle Radeon RX 6700 XT.

ROG Strix Radeon RX 6700 XT: stile e prestazioni senza compromessi

La scheda grafica ROG Strix Radeon RX 6700 XT sfoggia uno stile unico e racchiudere tutte le più recenti innovazioni. Innanzitutto è presente un enorme dissipatore di calore a triplo slot che, grazie ad un design avanzato, aumenta la dispersione di calore.

Le tre ventole sfruttano l’esclusivo design Axial-tech, riuscendo a spingere molta più aria attraverso il dissipatore di calore con bassi livelli di rumore. Il compatto PCB crea spazio aggiuntivo per facilitare ulteriormente il passaggio dell'aria attraverso un’apposita fessura situata nella parte posteriore, migliorando le temperature complessive del sistema. Due connettori FanConnect II consentono ai gamer di adattare la velocità della ventola del case in modo proporzionale alle temperature della GPU. Infine, la modalità zero dB si attiva quando l’operatività è al minimo e con carichi di lavoro leggeri: questo aiuta a mantenere il sistema il più silenzioso possibile.

Lo stile distintivo è di serie sulla scheda grafica ROG Strix Radeon RX 6700 XT: una striscia di LED RGB copre il bordo sinistro per tutta la lunghezza, è ovviamente compatibile con Aura Sync così da poter coordinare gli effetti con quelli delle periferiche compatibili.

TUF Gaming Radeon RX 6700 XT: silenziosa e resistente

La scheda grafica TUF Gaming Radeon RX 6700 XT presenta un dissipatore a triplo slot inserito tra una copertura monocromatica in alluminio spazzolato e una piastra posteriore a copertura totale, entrambi integrati perfettamente nel più sobrio stile TUF Gaming. Il logo TUF Gaming retroilluminato Aura RGB consente ai gamer di dare un tocco finale di colore al sistema.

Lo stile della scheda TUF Gaming Radeon RX 6700 XT può essere “leggero”, ma le sue velocità di clock, le temperature e i bassi livelli di rumore, sono le caratteristiche capaci di garantire un grande impatto. Tre ventole controrotanti costruite con il più recente design Axial-tech, spostano più aria attraverso l'enorme dissipatore di calore da 2,9 slot. I diversi ritmi delle pale tra le ventole centrali ed esterne ottimizzano il flusso d'aria per ciascuna zona del dissipatore, al fine di mantenere la temperatura ai giusti livelli, in qualsiasi circostanza. Un’ampia apertura nella piastra posteriore consente di spingere più aria calda nel flusso naturale del case allo scopo di ottenere prestazioni di raffreddamento ancora maggiori.

Questa scheda è progettata per sopportare qualsiasi carico di lavoro durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia di assemblaggio Auto-Extreme, posiziona e salda con precisione i componenti senza l'intervento umano per aumentare l'affidabilità di funzionamento e la qualità costruttiva. A ciò si aggiungono un regime di test di 144 ore e i condensatori estremamente robusti, che garantiscono affidabilità fin da subito e per una lunga durata. Mentre un robusto telaio di rinforzo riduce al minimo la flessione del PCB quando la scheda è installata nel sistema.

ASUS Dual Radeon RX 6700 XT: grandi prestazioni in un formato ridotto

Fornendo la più recente esperienza offerta dell'architettura AMD RNDA 2 nella sua forma più pura, ASUS Radeon RX 6700 XT fonde prestazioni e semplicità come nessun altro. Sfruttando tecnologie di raffreddamento avanzate derivate dalle schede grafiche flagship, il concetto Dual punta alla sostanza più che allo stile per diventare la scelta perfetta per una build ben bilanciata.

La potenza di raffreddamento garantita dalla Dual Radeon RX 6700 XT è strutturata su una coppia di ventole costruite con il collaudato design Axial-tech. Il loro flusso d'aria si muove attraverso un dissipatore da 2,7 slot avvolto da un rivestimento minimal in bianco e nero, seppure impreziosito da un sottile accento LED.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti ASUS sul mercato italiano saranno comunicati successivamente.