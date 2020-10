ASUS annuncia le schede grafiche Radeon RX 6800 della serie ROG Strix e TUF Gaming

ASUS annuncia la nuova lineup di schede grafiche AMD Radeon serie 6000 targate TUF Gaming e ROG Strix. La nuova Serie AMD Radeon RX 6000 e l'architettura RDNA 2 rappresentano la nuova era di potenza grafica Radeon. Per ottenere il massimo da queste incredibili GPU, gli ingegneri ASUS hanno lavorato duramente nello sviluppo delle schede grafiche TUF Gaming e ROG Strix per offrire alte prestazioni, basse temperature e il funzionamento silenzioso che gli appassionati si aspettano.

ROG Strix LC Radeon RT 6800 XT

Radeon RX 6800 XT è una delle più potenti GPU mai costruite da AMD. Quando gli ingegneri ASUS hanno iniziato a lavorare alla scheda ROG Strix, la potenza pura di Radeon RX 6800 XT ha portato a sviluppare un sistema di raffreddamento in grado di liberare tutto il suo potenziale. Gli appassionati di PC di tutto il mondo già conoscono i vantaggi dei sistemi di raffreddamento a liquido AIO per le loro CPU e molti di loro hanno aggiunto sistemi simili alle loro schede grafiche usando metodi non convenzionali per portare al massimo le performance della GPU.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT unisce la potenza del sistema a liquido e ad aria in maniera incredibile e senza precedenti. È progettata da zero con un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato e adattato alle esigenze della scheda grafica. Una grande piastra raffredda sia il die GPU che i moduli di memoria GDDR6 che circondano il chip. Il calore proveniente da queste componenti è trasferito direttamente nel circuito di raffreddamento a liquido anziché all'interno del case. All'estremità del circuito, un radiatore di 240mm rappresenta il giusto equilibrio tra elevato potenziale di raffreddamento e ampia compatibilità con i punti di montaggio disponibili nella maggior parte dei case moderni. Una ventola silenziosa e un dissipatore di calore a basso profilo all'interno della copertura della scheda video assicurano che i circuiti di erogazione di potenza rimangano al fresco.

In qualsiasi modo venga montata in un PC, ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT si integra perfettamente con la build. La scheda è dotata di tubi lunghi 600mm per offrire più opzioni di assemblaggio in un case, anche in spazi EATX.

Per spostare il calore fuori dal circuito, una coppia di ventole da 120mm fatte su misura sono ottimizzate sia per CFM elevati che per pressone statica. Come altre schede ROG Strix, gli header FanConnect II integrati di ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT possono essere collegati a una coppia di ventole di sistema. Questi header consentono alle ventole del case di rispondere direttamente ai cambiamenti di temperatura in GPU e CPU, incrementando il flusso d'aria quando necessario.

ROG Strix RX 6800 punta in alto con una serie completa di innovazioni ROG

Oltre a Radeon RX 6800 XT, AMD annuncia anche AMD Radeon RX 6800 per portare le prestazioni "Big Navi" a più sistemi di fascia media. Per i fan di Radeon e Republic of Gamers, la versione ROG Strix della RX 6800 è dotata di tutte le ultime novità ASUS per le schede grafiche raffreddate ad aria.

Un enorme dissipatore di calore da 2,9 slot trasferisce efficacemente il calore dal silicio della GPU stessa anche grazie alla tecnologia MaxContact, che aumenta l'area della superficie di contatto per un migliore trasferimento di calore. Un trio di ventole con l'ultimo design Axial-tech spinge un abbondante flusso d'aria attraverso l'array del dissipatore riducendo al minimo i livelli di rumore. Una ventola centrale controrotante assicura minime interferenze dovute a turbolenze indesiderate.

TUF Gaming: design robusto e sobrio

Per i giocatori che desiderano schede grafiche robuste e sobrie, ASUS ha anche creato le versioni TUF Gaming di Radeon RX 6800 XT e RX 6800. Il design del raffreddamento di entrambe le schede è composto da un dissipatore da 2,9 slot costruito per un ampio margine termico e con un funzionamento silenzioso per le esigenze delle attuali GPU con il wattaggio più elevato. L'aria viene spinta attraverso quel dissipatore ad alta superficie utilizzando tre ventole Axial-tech. Proprio come sul radiatore ROG Strix, la ventola centrale ruota in senso orario mentre le due ai lati ruotano in senso antiorario per ridurre la turbolenza. Questo particolare design permette regimi più elevati e un movimento d'aria maggiore diminuendo però il rumore rispetto alle soluzioni tradizionali. Una copertura angolare in alluminio con un nuovo robusto design avvolge il dissipatore e dona un aspetto premium.

La tecnologia Auto-Extreme, utilizzata in tutta la gamma, posiziona e salda con precisione i componenti senza l'intervento umano per aumentare l'affidabilità e la qualità costruttiva. Test di 144 ore e condensatori estremamente robusti garantiscono un'affidabilità incredibile e una lunga durata. È anche possibile personalizzare la scheda per adattarla al resto del sistema utilizzando i LED Aura RGB integrati.