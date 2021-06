ASUS annuncia le schede video serie GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

ASUS annuncia l’arrivo in italia di una nuovissima serie di schede grafiche basate sulle ultime GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. La scheda GeForce RTX 3080 Ti offre un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni e fedeltà con funzionalità acclamate come ray tracing, IA che migliora le prestazioni NVIDIA DLSS, riduzione della latenza NVIDIA Reflex, funzionalità di streaming NVIDIA Broadcast e memoria aggiuntiva che gli consente di velocizzare anche le applicazioni di produttività più popolari. E nell'accesa fascia media del mercato, GeForce RTX 3070 Ti porta più core CUDA, RT e Tensor.

ASUS ha sfruttato queste nuove GPU più potenti per creare design personalizzati che offrono velocità di clock elevate, basse temperature e livelli di rumore estremamente minori. ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti è la prima scheda ASUS della serie RTX 30 a utilizzare un design ibrido raffreddato a liquido per un incredibile potenziale di prestazioni, mentre le versioni ROG Strix e TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti offrono soluzioni di raffreddamento ad aria nettamente diverse.

ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti: Nessuna preoccupazione sott’acqua

Per sfruttare il potenziale della GPU GeForce RTX 3080 Ti, ASUS si è rivolta a una soluzione che i costruttori di PC di tutto il mondo già conoscono e amano: raffreddamento a liquido. L’unione di velocità e stile di questa scheda inizia con un design unico e accenti LED adressable RGB che brillano attraverso i diversi tagli sulla sua superficie. La parte in metallo si presenta con un look pulito dove è presente la classica trama cybertext di ROG e si integra perfettamente con l’illuminazione RGB.

Sotto la scocca, un waterblock personalizzato a copertura totale trasferisce il calore dalla GPU e dalla memoria GDDR6X direttamente in un circuito di raffreddamento a liquido anziché all'interno del case. Il liquido di raffreddamento passa attraverso tubi flessibili extra lunghi da 600 mm a un radiatore da 240 mm. La lunghezza di questi tubi, combinata con l'ampia compatibilità del radiatore da 240 mm, permettono agli appassionati di installare con sicurezza la ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti anche nelle build più complesse. Questa versatilità consente anche di trovare il miglior percorso del flusso d'aria, il radiatore può essere montato nella parte superiore del case per consentire di espellere il calore bypassando completamente l’interno del case, o nella parte anteriore con le ventole configurate verso l’interno.

Il circuito di raffreddamento a liquido è il pezzo forte della ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti, ma anche le ventole sono una parte fondamentale. Una coppia da 120 mm progettate su misura, ottimizzate sia per ottenere CFM elevati che per un'elevata pressione statica, mantengono alti livelli di aria in movimento. Una ventola a bassa rumorosità sotto il rivestimento della scheda raffredda un dissipatore a basso profilo per garantire che i componenti cruciali rimangano a basse temperature sotto carichi di lavoro impegnativi o con overlock. ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti sfrutta anche un controllo intelligente della ventola della scheda che può essere esteso a due ventole del case utilizzando una coppia di header FanConnect II. Grazie a FanConnect II si possono monitorare la temperatura del processore grafico stesso per aumentare il flusso d'aria complessivo proprio quando è necessario, così da ottenere temperature ottimali durante lunghe sessioni di gioco.

ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti: Raffreddamento ad aria su nuovi livelli

ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti e ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti vantano le più recenti innovazioni e perfezionamenti nel raffreddamento ad aria. Un enorme dissipatore da 2,9 slot viene avvolto in una scocca angolare con un array LED RGB adressable a tutta lunghezza sul bordo sinistro, per un look innegabilmente bello e inconfondibilmente ROG. Il nuovo look si estende alla piastra posteriore metallica, dove trame contrastanti e sottili sfumature monocromatiche circondano un ritaglio di raffreddamento estremamente funzionale che consente al flusso d'aria di salire e inserirsi nel percorso del flusso d'aria naturale del case.

Tre ventole costruite utilizzando il nostro ultimo design axial-tech in uno schema controrotante per fornire un flusso d'aria uniforme e ottimizzato. Un numero maggiore di pale su ciascuna ventola aumenta sia la pressione statica che il CFM del flusso d'aria, il tutto senza aumenti indesiderati dei livelli di rumore. Gli anelli dentellati sulle due ventole esterne e un solido anello sulla ventola centrale gestiscono ulteriormente le turbolenze e assicurano che l'aria raggiunga le parti più calde del dissipatore in maniera costante, per temperature più basse e prestazioni più elevate. Al minimo, le ventole scendono in una modalità 0 dB che riduce al minimo i livelli di rumore del sistema, mentre le intestazioni FanConnect II consentono alle ventole del case di fornire ulteriore aria fresca proprio quando è necessario.

Le schede Ampere offrono un grande miglioramento delle prestazioni per watt rispetto ai loro predecessori. Per sfruttare appieno questi miglioramenti, possono assorbire più energia in generale. L'enorme dissipatore di calore ROG Strix e un PCB accuratamente progettato consentono di supportare prestazioni migliori con grandi quantità di energia elettrica grezza. Fino a tre connettori di alimentazione PCI Express (PCIe) a otto pin assorbono corrente direttamente dall'alimentatore per ridurre lo stress sulla scheda madre e un circuito di rilevamento dei transitori ad alta risoluzione monitora il flusso di potenza per cali che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema . Questo circuito sensibile può risparmiare ore di frustrazione per la risoluzione dei problemi nel caso in cui l'alimentatore non riesca a tenere il passo.

TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti: Modalità furtiva

TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti adottano una nuova estetica ultra furtiva. Una scocca di raffreddamento in alluminio spazzolato avvolge un dissipatore di calore da 2,7 slot raffreddato da un trio di ventole costruite adottando il design axial-tech. Così come le schede Strix, queste schede video TUF Gaming possono rallentare le ventole al minimo per un utilizzo silenzioso. Un singolo accento LED Aura RGB nella parte anteriore della scheda si integra con gli schemi di illuminazione Aura Sync senza attirare eccessiva attenzione.

Le schede video TUF Gaming non sono solo resistenti all'esterno. La tecnologia di assemblaggio Auto-Extreme, utilizzata in tutta la nostra gamma, posiziona e salda con precisione i componenti senza intervento umano per aumentare l'affidabilità e la qualità costruttiva. I condensatori extra-robusti nel sottosistema di alimentazione sono selezionati per una lunga durata in condizioni estenuanti, inoltre una lunga serie di test di 144 ore in fabbrica garantisce che ogni scheda sia pronta per funzionare dal momento in cui viene installata in un sistema.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti è disponibile al prezzo consigliato di 1.999,00€ IVA inclusa.

è disponibile al prezzo consigliato di 1.999,00€ IVA inclusa. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti è disponibile al prezzo consigliato di 1.899,00€ IVA inclusa.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti sarà disponibile nelle prossime settimane.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti e TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti saranno disponibili dal 10 di giugno.