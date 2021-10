ASUS e Noctua annunciano la GPU GeForce RTX 3070 Noctua Edition

ASUS e Noctua hanno annunciato oggi la ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition: la prima scheda grafica al mondo a utilizzare le ventole Noctua e un dissipatore di calore su misura che è stato co-progettato da Noctua. Consentendo una riduzione dei livelli di rumore fino a 15 dB(A), questa raffinata configurazione di raffreddamento rende la Noctua Edition la scheda più silenziosa della sua categoria e la scelta perfetta per i clienti che richiedono prestazioni GPU serie senza sacrificare la silenziosità di funzionamento.

"Utilizzando la nostra vasta esperienza di ricerca e sviluppo termico, abbiamo creato un nuovo dissipatore di calore GPU fatto su misura per le caratteristiche prestazionali delle loro ventole NF-A12x25 all'avanguardia", ha affermato Kent Chien (vicepresidente aziendale e direttore generale di l'unità di business multimediale ASUS). "Il nostro lavoro di squadra offre ai giocatori attenti al rumore e agli appassionati di Noctua una scheda grafica unica che massimizza la dissipazione del calore per decibel di rumore emesso, il tutto in un pacchetto che si coordina perfettamente con altri prodotti Noctua in un PC fai-da-te".

“I clienti ci chiedono da tempo di creare soluzioni di raffreddamento GPU, quindi siamo entusiasti e onorati di collaborare con ASUS per far sì che ciò accada. Utilizzando le nostre ventole NF-A12x25 e mettendo a punto il dissipatore di calore per utilizzarle, siamo riusciti a ottenere un aumento significativo dell'efficienza tra prestazioni e rumore", spiega Roland Mossig (CEO di Noctua). "La GeForce RTX 3070 di ASUS era già sicuramente una scheda eccezionale, ma siamo fiduciosi che la soluzione di raffreddamento ulteriormente migliorata della Noctua Edition sarà la ciliegina sulla torta per i clienti attenti al rumore."

Misurati fianco a fianco, i miglioramenti della Noctua Edition sono sostanziali con una massiccia riduzione dei livelli di rumore di 15dB(A) a velocità medie della ventola e 9dB(A) alla massima velocità della ventola. Se utilizzata in casi con una buona ventilazione e a temperature ambiente moderate di 24°C o inferiori, la scheda manterrà le ventole a velocità molto basse anche con un carico della GPU al 100%. In un ambiente così tipico, la Noctua Edition ottiene una riduzione dei livelli di rumore di 5,7 dB(A) rispetto alla versione standard. Registrando a soli 12,6 dB(A), non è solo silenzioso ma quasi impercettibile. Ciò consente ai clienti con case ben ventilati e temperature ambiente moderate di giocare o eseguire altre attività ad alta intensità di GPU in un silenzio quasi completo.

La GeForce RTX 3070 Noctua Edition presenta una configurazione di controllo della ventola semi-passiva (tecnologia ASUS 0dB) che può spegnere completamente le ventole ogni volta che la temperatura della GPU scende sotto i 50°C. Ciò significa che in configurazioni tipiche con temperature ambiente da basse a moderate e case ben ventilati, la scheda può funzionare completamente senza ventola con carichi GPU inferiori, come durante le attività di produttività d'ufficio, la navigazione web o anche i giochi leggeri. Anche con carichi elevati della GPU come durante i giochi o i benchmark, le velocità della ventola rimarranno estremamente basse finché la temperatura ambiente all'interno del case non è eccessiva.

La combinazione di funzionalità semi-passiva, livelli di rumore estremamente bassi anche in attività ad alta intensità di GPU e la possibilità di impostare curve della ventola personalizzate tramite il software GPU Tweak di ASUS rende anche l'ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition un compagno ideale per il passivo NH-P1 di Noctua dispositivo di raffreddamento abbinato alla ventola NF-A12x25 LS-PWM per il funzionamento semi-passivo. La combinazione di questi prodotti in una custodia adatta semplifica la creazione di un sistema che funzionerà completamente senza ventola nelle tipiche attività di produttività e si basa solo su ventole ultra silenziose per situazioni in cui sono richieste GPU o CPU aggiuntive, come i giochi o l'editing video.

In sintesi, l'ASUS GeForce GeForce RTX 3070 Noctua Edition (Disponibile anche in versione Overclock) è la scheda ideale per gli appassionati di raffreddamento silenzioso che richiedono prestazioni GPU serie senza sacrificare la silenziosità di funzionamento.

Disponibilità

Venduta da ASUS e dai partner di vendita di ASUS, la scheda Noctua Edition sarà disponibile a partire da metà ottobre 2021.