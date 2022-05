ASUS e Noctua annunciano la scheda grafica ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Dopo il clamoroso successo della ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, ASUS e Noctua hanno presentato un'altra scheda grafica che funziona eccezionalmente silenziosa grazie a una soluzione di raffreddamento sviluppata congiuntamente: come il modello GeForce RTX 3070, la nuova ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition utilizza due ventole Noctua NF-A12x25 e un dissipatore di calore su misura, che gli consente di funzionare in modo più silenzioso di qualsiasi altra scheda della sua classe.

"La sintesi del nostro dissipatore di calore unificato personalizzato e della famosa tecnologia della ventola silenziosa di Noctua forgia una creazione che è più della somma delle sue parti", ha affermato Kent Chien (Vicepresidente aziendale e Direttore generale della ASUS Multimedia Business Unit). "Questa partnership stimolante con un leader mondiale nel raffreddamento per PC fai-da-te stabilisce una svolta nel livello di rumore per la potente scheda grafica GeForce RTX 3080 Noctua Edition e uno stile visivo che non troverai da nessun'altra parte".

"La risposta sulla prima scheda grafica Noctua Edition è stata semplicemente travolgente, quindi siamo stati entusiasti di continuare la nostra collaborazione con ASUS", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua), "La GeForce RTX 3080 con la sua emissione di calore fino a 340 W è una bestia completamente diversa da domare rispetto alla GeForce RTX 3070, ma sfruttando la nostra tecnologia delle ventole e un dissipatore di calore personalizzato, siamo ancora una volta riusciti a creare una scheda che combina una potenza della GPU seria con un'eccellente silenziosità di funzionamento".

Come la scheda ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, il nuovo modello GeForce RTX 3080 utilizza le pluripremiate ventole all'avanguardia NF-A12x25 da 120 mm di Noctua e un dissipatore di calore su misura progettato su misura per sfruttare al meglio le ventole ' caratteristiche di flusso d'aria e pressione statica superiori. Rispetto alla ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, la Noctua Edition funziona in modo significativamente più silenzioso e, allo stesso tempo, raggiunge temperature di GPU e memoria (VRAM) inferiori.

Con le impostazioni tipiche della ventola con velocità automatica, la Noctua Edition è più silenziosa di 4,5 dB(A) mentre raggiunge temperature della GPU inferiori di 3°C e temperature VRAM inferiori di 14°C. Quando si fanno funzionare le ventole alla massima velocità, come potrebbe essere richiesto nelle situazioni peggiori come quando si sottopone a pieno carico la scheda in case poco ventilate o con temperature ambiente molto elevate, la riduzione dei livelli di rumore è di 8,6 dB(A) e il la memoria funziona ancora a una temperatura inferiore di 12°C.

L'immagine a basse velocità della ventola è simile con temperature della GPU leggermente inferiori, temperature della memoria notevolmente ridotte e una riduzione dei livelli di rumore di 2,3 dB(A), rendendo la già silenziosa scheda ASUS TUF Gaming originale ancora più silenziosa. In sintesi, la Noctua Edition offre livelli di rumore inferiori su tutta la gamma di velocità con il miglioramento più evidente di quasi 9 dB(A) alla massima velocità della ventola e 2-5 dB(A) a velocità inferiori. I livelli di rumore ridotti vanno di pari passo con temperature della GPU più basse e sostanziali riduzioni della temperatura della memoria fino a 22°C.

Come la GeForce RTX 3070 Noctua Edition, il modello GeForce RTX 3080 è dotato di un doppio BIOS che consente ai clienti di passare da un profilo prestazionale che fornisce le temperature della GPU più basse a un profilo silenzioso che consente temperature leggermente più elevate per ottenere la migliore acustica possibile. Soddisfacendo le richieste dei clienti di Noctua, il profilo silenzioso è impostato come predefinito.

La GeForce RTX 3080 Noctua Edition presenta un'impostazione di controllo della ventola semi-passiva (tecnologia ASUS 0dB) che può spegnere completamente le ventole ogni volta che la temperatura della GPU scende sotto i 50°C. Ciò significa che in configurazioni tipiche con temperature ambiente da basse a moderate e case ben ventilate, la scheda può funzionare completamente senza ventola con carichi GPU inferiori come durante le attività di produttività dell'ufficio, la navigazione sul Web o persino i giochi leggeri. Anche con carichi elevati della GPU, come durante i giochi o il benchmarking, le velocità della ventola rimarranno estremamente basse fintanto che la temperatura ambiente all'interno del case non è eccessiva.

In sintesi, l'ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition è la scheda ideale per gli appassionati di raffreddamento silenzioso che richiedono prestazioni GPU serie senza sacrificare la silenziosità di funzionamento.

Disponibilità

Venduto da ASUS e dai partner di vendita di ASUS, la scheda Noctua Edition sarà disponibile a partire dall'inizio di giugno 2022.