ASUS presenta ROG Delta S Animate con tecnologia AniMe Matrix

ASUS presenta la nuova generazione di cuffie gaming ROG Delta S Animate caratterizzate dai display AniMe Matrix personalizzabili posizionati all'esterno di ciascun padiglione. Questi display mini LED a matrice possono essere programmati per mostrare lo stile personale lasciando libero sfogo alla creatività.

Fulcro delle ROG Delta S Animate è il Quad DAC ESS 9281, leader del settore con supporto MQA (Master Quality Authenticated), che permette di "ricostruire" i dettagli acustici della registrazione originale e che permette di ottenere il massimo dai servizi di streaming audio premium quali Tidal.

L'elettronica delle ROG Delta S è affidata all'impostazione Quad Dac per elaborare i flussi audio senza perdita di qualità. Questi componenti sono quattro appositamente per gestire ogni banda di frequenza (basse, medie, alte e ultra-alte) così da ottimizzare il rapporto segnale/rumore (Snr) che è pari a 130 dB. In sintesi, il sonoro è nitido, chiaro, preciso, realistico e anche in alta definizione con il supporto Hi-Res Audio.

Per massimizzare la resa acustica derivata dall'elaborazione del Quad Dac, ASUS ha scelto di fornire le ROG Delta S Animated con i driver ASUS Essence. Hanno una dimensione di 50 mm con risposta in frequenza 20-40000 Hz. I due padiglioni massimizzano il comfort grazie al design a D per adattarsi alla forma delle orecchie e ridurre al massimo le aree di contatto (fino al 20% in meno rispetto a cuffie equivalenti); al fine di ridurre al minimo i fasti, ASUS ha scelto di rivestire i padiglioni con il materiale ROG Hybrid, che combina tessuto a rete e pelle proteica a raffreddamento rapido.

La comodità per lunghi periodi di utilizzo è assicurata dalla forma inclinata dei padiglioni con angolo di circa 12° e dal peso complessivo di 310 grammi. Nonostante peso e dimensioni ridotti al minimo, sui padiglioni trovano posto i comandi per regolare il volume, gli effetti di luce e il funzionamento del microfono.

Quest'ultimo si avvale della tecnologia ASUS AI Noise-Cancelling con processore dedicato per attenuare e ridurre oltre 500 milioni di tipi di rumore ambientale ma preservando le frequenze vocali per conversazioni non solo cristalline ma persino realistiche. I rumori di fondo più comuni, come quelli provocati dalla tastiera, dal mouse e dagli ambienti domestici, sono ridotti fino al 95%.

Le cuffie ASUS ROG Delta S Animate vantano anche un'elevata compatibilità grazie al cavo audio con jack da 3,5 mm e ai connettori USB-C e USB-A per la compatibilità con PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobile (smartphone e tablet).

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Delta S Animate sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,90 € IVA inclusa.