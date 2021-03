ASUS Republic of Gamers annuncia la serie ROG Phone 5

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate, l'ultima e più potente incarnazione dello smartphone da gaming più avanzato al mondo.

La serie ROG Phone 5 è alimentata dal più recente processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform con connettività avanzata 5G e supporta le funzionalità premium Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Il rinnovato sistema di dissipazione del calore, GameCool 5, insieme al nuovissimo sistema di gestione delle performance, integrato in Armoury Crate, assicurano le massime prestazioni possibili in qualsiasi scenario di gioco.

Per una grafica di gioco ultra-fluida e ultra-reattiva, la serie ROG Phone 5 è dotata di un display certificato AMOLED con supporto HDR10+, refresh rate fino a 144 Hz, 1 ms di tempo di risposta e una latenza al touch bassissima di soli 24,3 ms. I gamer possono giocare più a lungo con la serie ROG Phone 5 grazie all’incredibile batteria da 6000 mAh; all’interno della confezione è, inoltre, presente un adattatore HyperCharge da 65 watt, per ricaricare la batteria nel più breve tempo possibile.

La serie ROG Phone 5 porta avanti la filosofia di design “built-for-gamers” del brand con ROG Vision, una soluzione mai vista prima con display posteriore - disponibile esclusivamente su ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate - che mostra animazioni personalizzabili, in risposta a una varietà di eventi di sistema e di gioco. Non mancano, inoltre, enormi miglioramenti agli AirTriggers 5, il rivoluzionario sistema di controllo, oggi ancora senza rivali, e al potente sistema audio GameFX, che è stato revisionato per offrire un suono ancora più coinvolgente.

Osa vincere

La serie ROG Phone 5 sfrutta l'enorme potenza dell’ultimo processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform, che racchiude innovazioni all’avanguardia in termini di 5G, Intelligenza Artificiale (AI), gaming ed elaborazione fotografica. Qualcomm Snapdragon Elite Gaming consente a tutti coloro che giocano di godere un’esperienza ultra-fluida al livello più alto possibile in qualità HDR. Debutta, inoltre, la soluzione Qualcomm Game Quick Touch, in grado di aumentare la responsività fino al 20% e ridurre sensibilmente la latenza. Con uno straordinario incremento del 35% delle prestazioni della GPU e del 25% delle performance della CPU, anche i giochi mobili 3D più impegnativi funzioneranno senza problemi.

Per consentire le massime prestazioni a lungo, GameCool 5, il sistema di dissipazione del calore della serie ROG Phone 5, presenta ora una rinnovata struttura termica ottimale, con la CPU posizionata al centro del dispositivo e la batteria divisa in due parti, ognuna situata su ciascun lato della CPU. Ciò garantisce che il calore generato dalla CPU venga trasferito simultaneamente a tutti i bordi e agli angoli dello chassis, per una maggiore efficienza termica. La camera di vapore 3D rimodellata e gli ampi fogli di grafite aiutano, inoltre, a disperdere il calore in modo uniforme attraverso il dispositivo, in modo da ridurre l'accumulo di calore al centro.

Anche l’accessorio AeroActive Cooler 5 è stato completamente rinnovato: ora aspira ed espelle un'incredibile quantità d'aria direttamente al centro del telefono - proprio dove si trova la CPU - per offrire un incredibile calo di 10°C della temperatura della CPU.

Il nuovissimo gestore delle prestazioni all’interno di Armoury Crate ora include la modalità X, con numerosi profili di sistema per offrire ai gamer maggiore controllo e personalizzazione dei setting, in modo da ottenere sempre il massimo dal proprio ROG Phone 5, istantaneamente e con qualunque attività.

Inoltre, ROG Phone 5 Ultimate è il primo smartphone al mondo a utilizzare 18 GB di RAM LPDDR5, che aumenta notevolmente le prestazioni di gioco complessive e porta l'esperienza d’utilizzo a un livello superiore.

Osa guardare

Il display all'avanguardia è stata una caratteristica distintiva di ROG Phone sin dalla sua prima generazione e la serie ROG Phone 5 continua questa tradizione. Dotato di una frequenza di campionamento al tocco di 300 Hz, leader del settore, il display AMOLED da 144 Hz / 1 ms, realizzato da Samsung, offre un'esperienza di gioco estremamente fluida, con una latenza al touch davvero bassa. Frutto della collaborazione con la principale azienda di elaborazione visiva Pixelworks, la qualità delle immagini – già straordinaria – è ulteriormente migliorata grazie all’ottima fedeltà cromatica con Delta-E <1, alla nuova tecnologia HDR always-on, che migliora le immagini non HDR, e uno schermo protetto dalla soluzione Corning Gorilla Glass Victus, più resistente che mai. La serie ROG Phone 5 è realizzata per durare e per vincere.

Osa divertirti

Per garantire un tempo maggiore di accessione dello schermo e, in generale, allungare la durata dell’enorme batteria da 6000 mAh, la serie ROG Phone 5 è stata perfezionata utilizzando nuove ottimizzazioni software e meccanismi di risparmio energetico: ciascun utente potrà impostare, ad esempio, un limite massimo di ricarica, ricaricare la batteria lentamente e a ritmo costante o pianificare gli orari di ricarica. Non mancano meccanismi passivi di risparmio energetico, per limitare le app inattive e fornire fino al 67% di risparmio energetico in più. La serie ROG Phone 5 garantisce sempre la migliore efficienza energetica, qualunque sia l’utilizzo.

La ricarica rapida è assicurata dall’adattatore HyperCharge a 65 watt presente all’interno della scatola, consentendo ai gamer di tornare a giocare nel più breve tempo possibile.

L’innovativo ROG Vision

Ostentare il proprio stile non è mai stato più facile con l’esclusivo ROG Vision, un rivoluzionario secondo display posteriore, mai visto su uno smartphone fino ad ora[6]. ROG Phone 5 Pro è dotato di un display ROG Vision a colori, mentre ROG Phone 5 Ultimate presenta una versione monocromatica.

ROG Vision può visualizzare una varietà di fantastiche animazioni che mostrano, ad esempio, se il telefono è in carica, se c'è una chiamata in arrivo, se la modalità X è abilitata e tanto altro ancora. Gli utenti possono persino creare animazioni personalizzate per rendere il proprio smartphone ancora più personale.

Creato per i gamer

Controllo totale è la parola d’ordine per la serie ROG Phone 5, che, con il sistema di AirTrigger 5, radicalmente aggiornato, offre ora ai gamer tre modalità distinte per interagire con il proprio ROG Phone 5, permettendo un livello di controllo del gioco impareggiabile. AeroActive Cooler 5 ora dispone anche di due pulsanti fisici aggiuntivi, consentendo un'autentica esperienza di gioco simile a quella su console.

La serie ROG Phone 5 supporta un totale di 10 diversi controlli di movimento, funzione senza precedenti, così i gamer possono scegliere facilmente le mosse che si adattano meglio al proprio titolo di gioco preferito. In un gioco di racing, ad esempio, è possibile ruotare il telefono per sterzare o tirarlo verso di sé per frenare. Il controllo del gioco non è mai stato così semplice.

ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate dispongono di ulteriori sensori tattili innovativi nascosti sulla parte posteriore, che forniscono funzioni di trigger L2/R2, proprio come un controller per console di gioco. Questi trigger aggiuntivi funzionano integrati ai sensori ultrasonici, ai pulsanti dell’AeroActive Cooler 5 e ai controlli di movimento per garantire un'esperienza di gioco totale.

Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 5 ora incorpora un doppio speaker simmetrico a 7 magneti per effetti sonori stereo veramente bilanciati. Ottimizzato in collaborazione con gli specialisti dell'audio Dirac, la qualità del suono proiettata catturerà le percezioni uditive dell'utente per portarle in un'altra dimensione. È, inoltre, presente un ingresso jack per cuffie da 3,5 mm e un ESS DAC di livello hi-fi per l'elaborazione audio loseless. Anche l'app di ottimizzazione audio AudioWizard è stata completamente rinnovata per migliorare le diverse esperienze di ascolto su smartphone, comprese le impostazioni di gioco, cinema e musica. L'audio GameFX sulla serie ROG Phone 5 offre effetti sonori cristallini nei giochi e potenti paesaggi sonori che i gamer non hanno mai osato sperare in uno smartphone.

Per la serie ROG Phone 5 abbiamo collaborato con alcuni dei titoli di gioco più popolari e offriamo ai tutti gli utenti una serie di diversi pacchetti tematici per personalizzare il proprio dispositivo con i personaggi e le schermate preferite. I gamer possono anche condividere, discutere e interagire tramite ROG Connect, una community online integrata nella serie ROG Phone 5.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Phone 5 sarà disponibile in Italia in duplice colorazione (Phantom Black e Storm White) e in tre diverse configurazioni (8/128GB, 12/256GB, 16/256GB), di cui due già disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS:

Già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS, ROG Phone 5 nella configurazione da 16GB di RAM e 256GB di storage , sarà in vendita a breve presso gli ASUS Gold Store e it, ad un prezzo consigliato al pubblico di 999,00€ , IVA inclusa.

nella configurazione da e , sarà in vendita a breve presso gli ASUS Gold Store e it, ad un prezzo consigliato al pubblico di , IVA inclusa. ROG Phone 5 , nella configurazione da 12GB di RAM e 256GB di storage , è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS, e, nelle prossime settimane, presso gli ASUS Gold Store e su it, ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00€ , IVA inclusa.

, nella configurazione da e , è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS, e, nelle prossime settimane, presso gli ASUS Gold Store e su it, ad un prezzo consigliato al pubblico di , IVA inclusa. Infine, ROG Phone 5, nella configurazione da 8GB di RAM e 128GB di storage, sarà disponibile nel mese di aprile in esclusiva sul sito ufficiale ASUS, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,00€, IVA inclusa.

ROG Phone 5 Pro (16/512GB), realizzato esclusivamente nella finitura Phantom Black, sarà disponibile nel mese di aprile, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.199,00€, IVA inclusa.

ROG Phone 5 Ultimate (18/512GB) sarà, invece, disponibile in edizione limitata sul sito ufficiale ASUS e unicamente nella finitura Storm White nel mese di maggio, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00€, IVA inclusa. Tutti coloro che acquisteranno ROG Phone 5 Ultimate riceveranno la ROG Ultimate Fan Gift Collection, un’esclusiva box ricca di accessori a tema black/white.

Infine, tutti coloro che acquisteranno un dispositivo della serie ROG PHONE 5, nelle diverse configurazioni e canali, potranno redimere un Pass Stadia Pro, per accedere a questo servizio gratuitamente per 3 mesi.

Nel corso delle prossime settimane, arriveranno, infine, sul sito ufficiale ASUS tutti gli accessori dell’ecosistema ROG Phone 5: