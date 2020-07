ASUS Republic of Gamers annuncia nuove periferiche della serie Electro Punk

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la nuova serie di periferiche ed accessori Electro Punk. Presentata per la prima volta ad aprile, questa nuova serie include le cuffie ROG Strix Go 2.4, la tastiera ROG Strix Scope TKL, il mouse ROG Strix Impact II e altri accessori gaming.

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk è un headset wireless a 2.4 GHz con dongle USB-C che garantisce un audio di qualità e privo di ritardi su smartphone, PC, Sony PlayStation, Microsoft Xbox o Nintendo Switch (in modalità portatile). L'Electro Punk Edition presenta lineamenti rosa intorno all'archetto, ai padiglioni auricolari e al logo ROG per dare un tocco di stile in più.

Strix Go 2.4 ha un microfono rimovibile con la tecnologia di cancellazione del rumore, che elimina in modo intelligente i suoni indesiderati di sottofondo per offrire una comunicazione vocale chiara durante il lavoro o sessioni di gioco. La funzione di ricarica rapida offre fino a tre ore di utilizzo dopo solamente 15 minuti di ricarica, con un massimo di 25 ore di autonomia massima. Strix Go 2.4 è venduto in bundle con un adattatore USB-C-USB 2.0 e con un connettore di 3.5mm per assicurare la massima compatibilità.

ROG Strix Scope TKL Electro Punk

La nuova tastiera da gaming ROG Strix Scope TKL Electro Punk presenta degli appariscenti keycaps rosa sui tasti importanti e illuminazione Aura Sync RGB per sfoggiare un'estetica unica e accattivante.

Questa tastiera meccanica compatta è progettata appositamente per i videogiochi multiplayer più frenetici. È dotata di un tasto Ctrl sinistro più ampio per renderlo più facile da premere durante le sessioni di gioco intense.

ROG Strix Impact II Electro Punk

Progettato pensando ai videogiocatori professionisti, ROG Strix Impact II si muove in modo estremamente fluido su ogni superficie e presenta un'ergonomia ottimizzata per offrire massimo comfort. Il mouse risulta leggero, solo 79g e presenta un particolare design per clic più reattivi.

Il sensore ottico da 6,200 DPI garantisce precisione e reattività, mentre il pulsante DPI consente di cambiare al volo sensibilità, scegliendo i tra quattro profili disponibili. La rotella, il logo ROG e i pulsanti programmabili sul lato sono rifiniti in rosa, mettendosi in risalto dal telaio nero. Con l'illuminazione Aura Sync RGB integrata, la personalizzazione del mouse è praticamente illimitata.

ROG Sheath Electro Punk

Con 88 centimetri di larghezza e 43 di lunghezza, il mousepad ROG Sheath Electro Punk offre un comfort senza precedenti. La parte superiore in tessuto garantisce una superficie scorrevole, mentre quella posteriore antiscivolo assicura che il mousepad rimanga sempre ben saldo; in più le cuciture lungo il perimetro limitano il deterioramento.

Zaino ROG Ranger BP1503 Electro Punk

Lo zaino da gaming ROG Ranger BP1503 Electro Punk presenta rifiniture in rosa e logo ROG in evidenza. Il suo rivestimento resistente, leggero e idro-repellente protegge il contenuto mentre la rete interna consente di organizzare i propri cavi senza creare grovigli, in più uno scomparto imbottito è in grado di posizionare in massima sicurezza un laptop da 15 pollici.

Disponibilità

Le ROG Strix Go 2.4 Electro Punk sono disponibili ad un prezzo consigliato di 179,90€ IVA inclusa.

sono disponibili ad un prezzo consigliato di IVA inclusa. La ROG Strix Scope TKL Electro Punk è disponibile al prezzo consigliato di 159,90€ IVA inclusa.

è disponibile al prezzo consigliato di IVA inclusa. ROG Strix Impact II Electro Punk è disponibile al prezzo consigliato di 49,90€ IVA inclusa.

è disponibile al prezzo consigliato di IVA inclusa. ROG Sheath Electro Punk è disponibile al prezzo consigliato di 39,90€ IVA inclusa.

è disponibile al prezzo consigliato di IVA inclusa. Lo zaino ROG Ranger BP1503 Electro Punk è disponibile al prezzo consigliato di 59,90€ IVA inclusa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.