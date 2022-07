ASUS Republic of Gamers svela la serie ROG Phone 6 all'evento di lancio virtuale For Those Who Dare

L'evento di lancio virtuale presenta i nuovi smartphone gaming ROG Phone 6 e 6 Pro, cuffie gaming, auricolari True Wireless e i nuovi accessori per il ROG Phone

PUNTI CHIAVE:

Potenza invincibile: Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform di ultima generazione e sistema di raffreddamento avanzato GameCool 6 per prestazioni impareggiabili;

Specifiche supreme: Display da 6,78" AMOLED HDR 10+ a 165 Hz; 18 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di spazio di archiviazione; batteria strabiliante da 6000 mAh;

Esperienze di gioco coinvolgenti: Auricolari ROG Cetra True Wireless e True Wireless Pro; cuffie gaming ROG Delta S Wireless e Delta S Core;

Ampia gamma di accessori: pensati per rendere ancora più unica l'esperienza di gioco, l' AeroActive Cooler 6 e il Gamepad ROG Kunai 3 sono stati aggiornati, insieme a molto altro ancora.

Milano, 5 luglio 2022 — ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato la nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 6 durante l'evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare, insieme ai nuovi modelli di auricolari ROG Cetra True Wireless e alle cuffie over-ear ROG Delta, oltre a una collezione di accessori per il nuovo gaming phone. L'evento si è concluso con uno showmatch in cui 14 influencer provenienti da 8 paesi diversi si sono sfidati su PUBG MOBILE per mostrare le loro abilità su questa nuova meraviglia del mondo gaming.

La nuova serie comprende il ROG Phone 6 e il ROG Phone 6 Pro, i ROG Phone più potenti mai realizzati. Entrambi vantano il più recente Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform con velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz[i], memoria fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage. Il sistema di raffreddamento GameCool 6 è stato migliorato con un'innovativa tecnologia di raffreddamento della CPU a 360° per garantire prestazioni massime e durature. L'enorme batteria da 6000 mAh[ii] garantisce un'autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco. Il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici utilizza l'esclusiva tecnologia ROG tuning per ottenere un'incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz, una frequenza di campionamento touch di 720 Hz[iii] leader nel settore e una latenza touch ultra-ridotta di 23 ms[iv]. La nuova serie è accompagnata da una gamma completa di accessori esclusivi per ROG Phone 6, tra cui il nuovo AeroActive Cooler 6 e il ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

Per un'esperienza di gioco completamente coinvolgente, sono state presentate anche diverse cuffie da gioco, tra cui il nuovo modello ROG Cetra True Wireless Pro dual-mode wired e wireless e le ROG Cetra True Wireless. Per un audio dettagliato e fedele, sono state mostrate anche le ROG Delta S Wireless, le prime cuffie da gioco ROG dual-mode wireless, e le leggerissime ROG Delta S Core da 270 grammi.

ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro: potenza invincibile e specifiche impareggiabili

La serie ROG Phone 6 presenta lo Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, soluzione top di gamma che offre potenza e un grande incremento delle prestazioni per un miglioramento a 360 gradi dell'esperienza di utilizzo del dispositivo. Snapdragon 8+ Gen 1 offre un gameplay avanzato, grazie alla suite completa di funzioni Snapdragon Elite Gaming® e a una GPU Qualcomm® Adreno™ migliorata, che vanta un miglioramento delle prestazioni di oltre il 50% rispetto allo Snapdragon 888 presente sul ROG Phone 5[v]. Il dispositivo è supportato da un massimo di 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, garantire massima affidabilità e stabilità.

Il sistema di raffreddamento GameCool 6 aggiornato include una tecnologia di raffreddamento della CPU a 360°, una camera di vapore più grande del 30% e fogli di grafite più grandi dell'85%[vi], oltre a un design centrato della CPU per aumentare significativamente la dissipazione del calore. Grazie al nuovo performance manager Armoury Crate, la serie ROG Phone 6 consente ai giocatori di regolare le impostazioni per singoli giochi, offrendo loro un vantaggio competitivo in qualsiasi titolo.

Per una grafica estremamente fluida e reattiva, la serie ROG Phone 6 è dotata di un display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici a 165 Hz con un touch sampling rate di 720 Hz leader nel settore e una latenza tattile ultrabassa di 23 ms. Questo sorprendente display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz per un'esperienza di gioco senza precedenti. La grafica premium è stata messa a punto in collaborazione con Pixelworks®, azienda leader nell'elaborazione visiva, per un'accuratezza dei colori da primato.

Per offrire possibilità di controllo ancora più avanzate, l'AirTrigger 6 è stato notevolmente aggiornato. I sensori a ultrasuoni supportano ancora più gesture, tra cui nuove funzioni come Dual Action, Press and Lift e Gyroscope Aiming.

Il sistema audio GameFX del ROG Phone 6 è dotato di doppi altoparlanti simmetrici a sette magneti per ottenere effetti sonori stereo davvero bilanciati, oltre a un comodo jack per cuffie da 3,5 mm. Il suono è stato ottimizzato in collaborazione con il pioniere svedese dell'audio digitale Dirac, rendendo il ROG Phone 6 un device più unico che raro, uno smartphone gaming con una qualità audio davvero impressionante. Il ROG Phone 6 è dotato inoltre della tecnologia di audio spaziale Dirac Virtuo™, che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente dagli altoparlanti integrati nello smartphone, migliorando al contempo la qualità audio complessiva degli altoparlanti. La tecnologia Snapdragon Sound™ del ROG Phone 6 garantisce un'elaborazione a bassissima latenza per sessiosi di gioco senza lag e streaming musicale senza perdite, in modo che i giocatori possano ascoltare ogni dettaglio della loro musica esattamente come l'artista l'ha concepita.

L'enorme batteria da 6000 mAh è dotata di funzioni avanzate che ne migliorano le prestazioni e ne prolungano la durata, è inoltre presente un alimentatore HyperCharge da 65 watt per la ricarica rapida.

La serie ROG Phone 6 è ora dotata di un sistema a tripla fotocamera con una principale grandangolare Sony® IMX766 da 50 MP con qualità dell'immagine migliorata ed elaborazione HDR, una seconda fotocamera ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro. Le funzioni software migliorate includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12 MP per selfie di gruppo di alta qualità e video live-streaming.

Il ROG Phone 6 è disponibile nei colori Phantom Black e Storm White ed è dotato di illuminazione Aura RGB sul retro, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria. Il ROG Phone 6 Pro è disponibile esclusivamente nel colore Storm White e presenta un mini display ROG Vision a colori sul retro, 18 GB di memoria RAM LPDDR5 e 512 GB di storage.

Esperienze di gioco coinvolgenti: Cuffie ROG wireless e cablate

ROG Cetra True Wireless e le nuovissime ROG Cetra True Wireless Pro consentono un audio straordinario e connessioni a bassa latenza.

Le nuove Cetra True Wireless Pro sono auricolari dual-mode cablato/ wireless dotati di un DAC ESS Quad e di microfono AI con cancellazione del rumore, in grado di offrire audio e comunicazioni eccezionali durante il gioco, con in più la libertà di passare facilmente dalla modalità wireless a quella cablata USB-C®.

In modalità Bluetooth, utilizzano la più recente tecnologia Snapdragon Sound, che offre una connessione a bassa latenza e uno streaming musicale di alto livello. La modalità di gioco a bassissima latenza assicura un audio a soli 45 ms[vii], per una perfetta sincronizzazione dei suoni durante il gioco. Inoltre, Cetra True Wireless Pro dispone di diverse modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre i rumori di fondo a più ampia frequenza e migliorare la riduzione del rumore del vento per un'immersione audio senza precedenti.

Per la modalità cablata, gli ingegneri ROG hanno anche sviluppato l'innovativo ottimizzatore audio con ESS 9280 Quad DAC integrato per un audio eccezionale e un suono spaziale ricco e dettagliato. Inoltre, il microfono AI Noise-Canceling riduce fino al 95%

La serie ROG Cetra comprende anche ROG Cetra True Wireless, un modello puramente wireless dotato di una modalità gaming che offre un audio wireless a bassa latenza e una migliore sincronizzazione con le immagini sullo schermo.

Le nuove ROG Delta S Wireless sono le prime cuffie gaming wireless ROG dual mode. Possono essere utilizzate in modalità 2,4 GHz o Bluetooth® per la massima flessibilità di connessione dei più vari dispositivi. I microfoni AI Beamforming nascosti ne padiglioni con AI Noise Cancelation assicurano una trasmissione impeccabile della voce e riducono il rumore di fondo fino al 95% per una comunicazione chiara durante il gioco, offrendo comfort e stile senza compromettere la qualità della comunicazione.

La gamma ROG Delta comprende anche le nuove ROG Delta S Core, cuffie leggere da soli 270 grammi, progettate per un comfort estremo.

Vasta gamma di accessori

Un ecosistema di accessori modulari consente ai giocatori di estendere la propria esperienza di gioco con la serie ROG Phone 6. Gli accessori includono AeroActive Cooler 6, ROG Kunai 3 Gamepad per ROG Phone 6, ROG Phone 6 Glass Screen Protector, cover e altro ancora. L'AeroActive Cooler 6 è dotato di un sistema di raffreddamento termoelettrico alimentato da intelligenza artificiale e di una ventola che fornisce un maggiore flusso d'aria direttamente ai punti caldi della cover posteriore del ROG Phone 6. Il risultato è una riduzione della temperatura superficiale fino a ben 25°C[viii]. L'AeroActive Cooler 6 aggiunge anche quattro pulsanti fisici supplementari per un'esperienza di controllo simile a quella di una console.

Disponibilità e prezzi

ROG Phone 6 Phantom Black e Storm White disponibili in pre-order su ESHOP con promo di lancio, acquistando il ROG phone 6 si ottiene AeroActive Cooler 6 in omaggio.

Disponibilità effettiva da metà luglio su ESHOP, Gold Store e Unieuro, in due versioni rispettivamente: 12/256 a 1099€ e 16/512 a 1199€.

ROG Phone 6 Pro 18/512 disponibile in pre-order con promo di lancio da metà luglio a 1399€.