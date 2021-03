ASUS ROG annuncia le nuove periferiche ROG Scabbard ROG Keris e ROG Strix Scope

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato un set completo di periferiche dedicate ai gamer più competitivi, con lo scopo di migliorare reattività e precisione in gioco. Sono tre i nuovi modelli targati ROG: il mouse ROG Keris Wireless, la tastiera ROG Strix Scope RX e il mousepad ROG Scabbard II.

ROG Strix Scope RX

Gli switch premium ROG RX Red Optical Mechanical integrati nella ROG Strix Scope RX sono i primi al mondo a presentare un design quadrato e incavato con LED RGB incorporati, così da fornire un'illuminazione completa su ogni singolo tasto.

Questo esclusivo ed innovativo design offre un pressoché azzerato ritardo, garantendo l'attivazione istantanea nel momento in cui viene premuto il tasto. Questa soluzione e il meccanismo di stabilizzazione a X permettono di poter digitare sequenze ripetute di tasti senza imprecisioni e con una resistenza straordinaria (fino a 100 milioni di pressioni).

La ROG Strix Scope è stata un grande successo ed è per questo che è stata la base perfetta per ROG Strix Scope RX. Troviamo, infatti, anche il tasto Ctrl di due volte più largo della norma, più facile da raggiungere ed estremamente comodo per i giocatori di FPS.

È disponibile anche un tasto Quick-Toggle per alternare le funzionalità della serie superiore di tasti, cambiando tra modalità Media e Funzione (Fn) al fine di semplificare il passaggio dall’utilizzo gaming a quello classico. Inoltre, la tastiera offre un passthrough USB 2.0 per un’altra periferica o per la ricarica di dispositivi mobile. La scocca di tipo IP56 assicura resistenza alla polvere e all'acqua, mentre la parte superiore in lega di alluminio assicura rigidità strutturale per prestazioni affidabili e durature.

ROG Keris Wireless

Nel progettare il ROG Keris Wireless, Republic of Gamers ha reclutato giocatori professionisti di alto livello, utilizzando i loro feedback per creare un mouse gaming con un'ergonomia eccezionale. Dopo sei mesi e numerosi prototipi, il ROG Keris Wireless ha raggiunto la sua forma perfetta: assicura una presa confortevole e un controllo preciso indipendentemente dalle dimensioni della mano.

ROG Keris Wireless può essere collegato tramite USB, wireless RF ultraveloce da 2,4 GHz o Bluetooth LE a basso consumo energetico. La soluzione RF 2.4 GHz è ideale per i giochi, mentre Bluetooth LE è perfetto per le attività quotidiane. È inoltre dotato di un sensore ottico da 16.000 dpi, 400 ips e una polling rate di 1.000 Hz.

Il design interno a nido d'ape fornisce rigidità strutturale pur garantendo un peso estremamente leggero. ROG Keris Wireless pesa solo 79 grammi pur presentando un design privo di fori sulla superficie esterna.

L'esclusivo design dello switch a pressione semplifica la rimozione e l'inserimento di nuovi switch, consentendo una personalizzazione avanzata e di scegliere il feedback ottenibile in base alle preferenze. I nuovi ROG Micro Switch vantano una durata di 70 milioni di clic e una giunzione elettrica placcata in oro per una maggiore durata e longevità.

I rigorosi standard di produzione ROG garantiscono che ogni interruttore venga ispezionato individualmente. I tasti sinistro e destro sono quindi ordinati e accoppiati per mantenere la deviazione della forza entro +/- 5 grammi per una sensazione di clic coerente. I pulsanti principali, in PBT, hanno il vantaggio di essere antiscivolo e di resistere all'usura, anche dopo un uso prolungato, per restituire una sensazione costante nel tempo. ROG Keris Wireless dispone di due pulsanti laterali neri che possono essere scambiati con varianti di colore grigio e rosa, per una personalizzazione aggiuntiva.

ROG Keris Wireless include il ROG Paracord migliorato, un cavo estremamente flessibile e leggero progettato per ridurre al minimo i fastidi e massimizzare i movimenti. La porta rialzata del mouse assicura spazio tra il cavo e la superficie del mouse per ridurre l'attrito.

I piedini del mouse realizzati in 100% teflon (PTFE) sono arrotondati e il 25% più lisci rispetto a quelli che si trovano in altri mouse gaming allo scopo di garantire una scorrevolezza senza sforzo su qualsiasi superficie. Questo design si basa su test interni approfonditi, che hanno dimostrato come i piedi del mouse e la direzionalità influenzano la scorrevolezza in modo maggiore rispetto alle dimensioni del dispositivo.

ROG Scabbard II

ROG Scabbard II è il mousepad che offre ampio spazio per tastiera, mouse e altre periferiche gaming, ospitando insomma l’intero kit da gaming senza alcun problema.

È realizzato in tessuto resistente con un particolare nanorivestimento che resiste ad eventuali schizzi e macchie di acqua, olio, oltre che alla polvere, offrendo ai gamer una superficie di scorrimento ottimale del mouse.

Presenta inoltre bordi con cuciture sottili e antisfilacciamento e di una base in gomma antiscivolo.

PREZZI E DISPONIBILITÀ