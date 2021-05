ASUS ROG annuncia ROG Cetra II Core e ROG Clavis

ASUS annuncia la disponibilità in Italia di ROG Clavis e ROG Cetra II Core, due nuovi dispositivi pensati per migliorare la qualità audio e delle chiamate. Nello specifico ROG Clavis è un DAC portatile da USB-C 2 a 3,5mm con Quad DAC e tecnologia AI noise canceling, le ROG Cetra II Core sono auricolari in-ear ideali per il gaming e la riproduzione di audio di qualità.

Entrambi i dispositivi hanno la flessibilità di utilizzo come punto di forza. Gli auricolari ROG Cetra II Core in virtù del jack da 3,5mm possono essere usati in abbinata con pc (Windows e Mac), smartphone, tablet, ROG Phone 5, Playstation 5, Xbox serie X e S e Nintendo Switch. La lista di compatibilità di ROG Clavis è sostanzialmente identica, rendendolo perfetto per migliorare sensibilmente la qualità audio e del microfono.

ROG Clavis: un'esperienza audio premium

ASUS ha sviluppato ROG Clavis per migliorare l'esperienza audio dei dispositivi. Agli occhi si presenta come un piccolo adattatore, su cui spicca il logo ROG, dotato di connessione da USB-C a jack da 3,5mm, a cui poter collegare qualsiasi cuffia. Al suo interno trovano posto quattro DAC ESS 9281 che amplificano l'audio, lo equalizzano e riproducono i suoni con maggiore definizione grazie alla tecnologia di rendering MQA (Master Quality Authenticated). A elevare ulteriormente la resa sonora ci pensa la tecnologia AI noise canceling che migliora la capacità dei microfoni delle cuffie riuscendo ad eliminare i rumori di fondo, così da garantire conversazioni sempre chiare e di qualità.

L'impostazione Quad DAC con quattro ESS 9281 consente di elaborare il suono in ingresso e restituire un audio più strutturato in tutte le frequenze (sono elaborati in modo separato bassi, medi, alti e ultra-alti). I segnali sono ricombinati e perfezionati, tanto da raggiungere un rapporto segnale/rumore di 130 dB: nettamente superiore a qualsiasi device a cui è collegato il ROG Clavis. Inoltre, questo accessorio assicura qualità audio di livello grazie al formato Hi-Res audio.

Qualità sonora sì, ma con un occhio all'estetica. Infatti, il ROG Clavis supporta ASUS Aura Sync RGB che permette di illuminare il logo ROG con oltre 16,8 milioni di combinazione di colore e attivare una serie di effetti grafici.

ROG Cetra II Core: qualità audio elevata e gaming immersivo

Il design si concentra sul logo ROG rosso che spicca sul nero degli auricolari e dei comandi a filo. Questa impostazione rende le ROG Cetra II Core eleganti e allo stesso tempo perfette per completare la propria dotazione gaming, senza rinunciare alla qualità acustica. È supportato il formato Hi-Res audio, mentre i driver ASUS Essence sono abbinati a gommini in LSR (gomma siliconica liquida) che assicurano prestazioni stabili nel tempo e bassi profondi e potenti.

L'equalizzazione di base è pensata per il gaming, dunque i suoni sono riprodotti in modo coinvolgente e dettagliato. Con un occhio all'ergonomia: il jack da 3,5 mm ha la parte terminale del connettore a 90°, così da ridurre l'ingombro del cavo mentre si impugna lo smartphone o la console portatile.

Parlando di ergonomia, non passano inosservati i supporti in gomma siliconica che risultano morbidi e confortevoli quando indossati. Gli auricolari ROG Cetra II Core sono di tipo in-ear con un design inclinato nella parte anteriore per una migliore vestibilità. Tutto ciò è funzionale a migliorare l'isolamento acustico e a garantire la massima comodità. Senza pregiudicare la resistenza, perché la scocca degli auricolari è in alluminio.

Completano la dotazione il controllo a filo con i tasti per regolare il volume e gestire la riproduzione multimediale, la custodia da viaggio inclusa e una serie di alette e auricolari di dimensioni diverse per adattarsi al gamer.

PREZZI E DISPONIBILITÀ