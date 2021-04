Asus ROG Keris, arriva in Italia il nuovo mouse ultraleggero

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l'arrivo in Italia di ROG Keris, mouse ultraleggero pensato per il gaming competitivo. ROG Keris è un mouse leggero di appena 62 grammi, cavo escluso, che presenta l'esclusivo push-fit socket per un cambio degli switch rapido e semplice e una serie di soluzioni che ne migliorano l'ergonomia: pulsanti in PBT, cavo ROG Paracord e illuminazione Aura Sync RGB.

Progettato con il contributo dei professionisti

Nel progettare il ROG Keris e il ROG Keris Wireless, ROG ha reclutato giocatori professionisti, utilizzando il loro feedback per creare un mouse da gioco con un'ergonomia eccezionale. La forma del mouse risultante offre una presa comoda e un controllo preciso per diverse impugnature.

ROG Micro Switch e ROG push-fit switch socket

L'esclusivo design push-fit permette ai giocatori di cambiare in modo rapido e veloce gli switch e di modificare il feedback in base alle proprie preferenze. I nuovi ROG Micro Switch vantano una durata di 70 milioni di clic e una giunzione placcata in oro per una maggiore durata e longevità.

I rigorosi standard di produzione ROG garantiscono che ogni interruttore venga ispezionato individualmente; gli interruttori sinistro e destro vengono quindi ordinati e accoppiati per mantenere la deviazione della forza entro +/- 5 grammi per una sensazione di clic coerente.

Ottimizzato per il gaming

I pulsanti destro e sinistro del mouse in PBT hanno una maggiore resistenza, sono antiscivolo e resistono all'usura, anche dopo un uso prolungato. ROG Paracord fornisce un cavo estremamente flessibile e leggero, progettato per ridurre al minimo l'attrito e massimizzare i movimenti. La porta rialzata del mouse fornisce spazio tra il cavo e la superficie del mouse per ridurre ulteriormente l'attrito.

I piedini del mouse in 100% teflon (PTFE) sono arrotondati e il 25% più lisci rispetto a quelli che si trovano in altri mouse gaming, per garantire una scorrevolezza senza sforzo su qualsiasi superficie. Questo design si basa su numerosi test interni, che hanno dimostrato che i piedi del mouse e la direzionalità influenzano la scorrevolezza più delle dimensioni.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Keris è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 79,90€ IVA inclusa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del prodotto, a questa pagina.