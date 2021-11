ASUS Z690, le nuove schede madri arrivano in Italia

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità di una gamma completa di nuove schede madri Z690, queste motherboard affiancano moduli di memoria DDR5 a slot PCIe 5.0 sia per le schede video sia per lo storage.

La piattaforma ASUS Z690 ― che comprende i modelli ROG Maximus fino alle schede madri ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e Prime ― è pensata e realizzata per supportare i nuovissimi processori Intel Core di dodicesima generazione che offrono fino a 16 core e 24 thread. Le schede madri ASUS Z690 assicurano prestazioni che definiscono nuovi standard per le CPU Intel in virtù dell'erogazione di potenza e del raffreddamento che spaziano dall'uso quotidiano fino a quello più estremo.

Inoltre, sono dotate di una nuova piattaforma esclusiva di overclocking della memoria chiamata ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP). E con funzionalità come gli slot PCIe 5.0 M.2 integrati, NVME RAID, Thunderbolt 4, 10 Gb Ethernet e WiFi 6E su alcuni modelli selezionati schede madri, i gamer, gli streamer e i creator possono passare al livello successivo scegliendo tra una gamma di opzioni che si intona a ogni budget e scenario.

Mentre la tecnologia DDR5 è normalmente limitata a un massimo di 1,1 volt, ASUS ha sviluppato una speciale combinazione di circuiti e firmware per le sue schede madri Z690 che aggira questa restrizione, consentendo agli utenti di scoprire da soli i limiti della nuova tecnologia di memoria. È possibile applicare modifiche manuali o abilitare AEMP nel BIOS per sbloccare rapidamente un incremento delle prestazioni. Per supportare questo tipo di intervento, ASUS ha lavorato diligentemente con i principali produttori di memorie DDR5 in tutto il mondo, tra cui Adata, Corsair, Crucial, Geil, G.SKILL, Kingston, Klevv e Teamgroup, al fine di garantire elevata compatibilità e stabilità.

Per aiutare gli utenti a essere operativi su queste nuove piattaforme, ogni scheda madre ASUS Z690 vanta il supporto integrato per Windows 11 e ognuna presenta fori di montaggio compatibili con i dispositivi di raffreddamento della CPU progettati per LGA 1200 e il nuovo socket LGA 1700. E per gli acquirenti di una scheda madre Z690 ROG o ProArt, ASUS offre un abbonamento di prova ad Adobe Creative Cloud.

Inoltre, per gli utenti che amano andare oltre, ASUS offre nuovi elementi visivi come il display AniMe Matrix che si avvale di mini LED RGB programmabili per mostrare lo stile personale attraverso design di illuminazione personalizzati, animazioni uniche e visualizzazioni grafiche "live" dell'audio, oltre a design sorprendenti stile cyberpunk.

ROG Maximus Z690 Extreme

Come suggerisce il nome, le schede madri ROG Maximus Extreme sono l'apice del progetto di motherboard destinate agli appassionati: la nuova versione Z690 non si allontana da questa filosofia. Con il supporto DDR5, 24 + 1 fasi di alimentazione per un massimo di 105 ampere, induttanze in lega MicroFine e condensatori di alta qualità raffreddati da un generoso dissipatore, il modello ROG Maximus Z690 Extreme è pronto per raggiungere nuove vette di prestazioni e velocità di clock. Grazie al software esclusivo ASUS in dotazione, tra cui AI Overclocking, AI Cooling e Fan Xpert 4, tutti, dai principianti agli utenti esperti, possono ottenere velocità ed esperienze incredibili dalla nuova e tanto attesa piattaforma Intel.

La ROG Maximus Z690 Extreme non è solo posizionata per garantire strabilianti overclock della CPU. Gli ASUS Extended Memory Profiles sono anche potenziati da OptiMem III, un esclusivo design delle schede madri ROG che mappa accuratamente i percorsi di memoria attraverso gli strati del PCB per ridurre la distanza del segnale e diminuire significativamente gli effetti di crosstalk.

La ROG Maximus Z690 Extreme ha una connettività di punta per accompagnare le sue prestazioni estreme, tra cui WiFi 6E integrato, 10 Gb e Ethernet da 2,5 Gbps, PCIe 5.0 M.2, un connettore USB 3.2 Gen 2x2 sul pannello frontale con supporto Thunderbolt 4 e diversi USB Porte Type-C sul pannello I/O posteriore. Grazie a queste connessioni velocissime, i gamer possono contare su un'efficienza di caricamento superiore e, quindi, a tempi inferiori di attesa per dedicarsi maggiormente al gaming. Nelle partite online, il chip audio ROG SupremeFX ALC4082 con un DAC ESS ES9018Q2C assicura un audio cristallino che può aiutare i giocatori a individuare e raggiungere le posizioni degli avversari e scalare la cima delle classifiche.

ROG Maximus Z690 Extreme è inoltre dotata del nuovissimo ROG True Voltician, un oscilloscopio USB che consente agli utenti di visualizzare tensioni, velocità di clock e altro ancora. Questo dispositivo si collega a Extreme tramite la porta USB. Il software associato può persino essere eseguito su un secondo PC per aiutare gli utenti a diagnosticare problemi che potrebbero impedire l'avvio di un PC.

Se qualcuno non ha mai usato una scheda madre come la ROG Maximus Z690 Extreme prima d'ora, non c'è bisogno di sentirsi intimiditi. La slot della scheda video è dotato di PCIe Slot Q-Release per facilitare la rimozione della scheda. BIOS FlashBack permette di aggiornare il BIOS senza CPU o RAM installata e il display Q-Code mostra messaggi di risoluzione dei problemi per aiutare gli utenti quando non riescono a far funzionare il loro nuovo PC. Questo è solo un esempio dei livelli di tecnologia offerti da ROG per rendere la costruzione di PC fai-da-te accessibile a tutti. Perché anche se le schede madri ROG sono progettate per superare tutti i limiti, non mirano a essere esclusiva solo degli utenti più esperti ma, anzi, sono pensate per tutti.

ROG Maximus Z690 Extreme Size EATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) 1 x PCIe 3.0 x1 Storage 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2x M.2 DIMM.2 (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Marvell 10Gb 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4082 ESS SABRE 9018Q2C DAC ROG Clavis USB-C external DAC with ESS Quad-Dac Thunderbolt 4 Onboard: 2 x USB Type-C ports Rear I/O Thunderbolt 4: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 7 x Type-A, 1 x USB Type-C Front I/O Thunderbolt 4: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura Onboard: 3 x Addressable Gen 2 RGB headers, 1 x AURA RGB header ROG Fan Controller: 6 x Gen 2 addressable RGB headers Cooling Onboard: 8 x fan headers ROG Fan Controller: 6 x headers, 2 x sensor

ROG Maximus Z690 Extreme Glacial

La versione Glacial eredita tutta la potenza del modello ROG Maximus Z690 Extreme, ma fa un passo avanti per gli appassionati di raffreddamento a liquido. Republic of Gamers ha collaborato con EK per progettare un monoblocco trasparente da capogiro che copre non solo l'area del socket della CPU ma anche quella dei tre slot M.2 integrati. Questo design si illumina con il nuovo display LED AniMe Matrix di ROG, che può essere personalizzato per mostrare testi, animazioni, informazioni di sistema e persino flussi musicali. Insieme a un panello OLED LiveDash da 2 pollici, Aura Sync e quattro header RGB, ROG Maximus Z690 Extreme vanta letteralmente un arcobaleno di opzioni RGB per rendere davvero distintivo qualsiasi sistema di gioco.

La metà inferiore della scheda madre è raffreddata e protetta da un sorprendente dissipatore con una finitura lussuosa. Non è necessario rimuovere questo dissipatore o i loro circuiti di raffreddamento a liquido per raggiungere gli slot M.2 sottostanti, grazie a un innovativo meccanismo di slot invertiti.

ROG Maximus Z690 Extreme Glacial Size EATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) 1 x PCIe 3.0 x1 Storage 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2x M.2 DIMM.2 (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Marvell 10Gb 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4082 ESS SABRE 9018Q2C DAC ROG Clavis USB-C external DAC with ESS Quad-Dac Thunderbolt 4 Onboard: 2 x USB Type-C ports Rear I/O Thunderbolt 4: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 7 x Type-A, 1 x USB Type-C Front I/O Thunderbolt 4: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura Onboard: 3 x Addressable Gen 2 RGB headers, 1 x AURA RGB header ROG Fan Controller: 6 x Gen 2 addressable RGB headers Cooling Onboard: 6 x fan headers ROG Fan Controller: 6 x headers, 2 x sensor

ROG Maximus Z690 Apex

Per gli utenti alla ricerca di una scheda madre top di gamma senza troppe finezze estetiche, in grado di raffreddare ad azoto e di raggiungere velocità estreme del modulo di memoria, la soluzione è una: ROG Maximus Z690 Apex. Riducendo il numero di slot DIMM a due, l'Apex vanta un'integrità del segnale praticamente imbattibile per i moduli di memoria DDR5 ed è capace di sostenere velocità fino a 6600 MHz. Dispone inoltre di un interruttore per attivare la Slow Mode (lenta), ponticello della modalità LN, intestazioni del sensore termico e otto punti di misurazione ProbeIt per aiutare a gestire ogni aspetto dell'overclock senza ulteriori sforzi da parte dell'utente.

L'Apex sfrutta la tecnologia ASUS Auto-Extreme, una tecnica di produzione in cui tutte le saldature sono completate in un unico passaggio. Questo metodo ha lo scopo di fornire una migliore stabilità di overclock, prestazioni di raffreddamento, efficienza energetica e longevità del prodotto, oltre ad aiutare a gestire soglie di tensione più grandi.

La ROG Maximus Z690 Apex mantiene anche numerose opzioni di archiviazione, con due slot M.2 integrati con backplate, altri due slot M.2 su una scheda DIMM.2 e uno slot PCIe 5.0 sulla scheda ROG Hyper M.2 in dotazione. E ci sono anche componenti premium come il DAC/amplificatore Savitech SV3H712 per un audio eccezionale, WiFi 6E integrato ed Ethernet da 2,5 Gbps, Thunderbolt 4, USB Type-C, un header RGB e tre RGB Gen 2 adressable. A questo si aggiungono elementi dedicati al fai-da-te come un I/O premontato, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack e Q-Code.

ROG Maximus Z690 Apex Size ATX Memory 2 x DDR5 up to 6600 (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) Storage 1 x PCIe 5.0 M.2 Card (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2x M.2 DIMM.2 (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 5 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 4 x Type-A at front Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 9 x fan headers

ROG Maximus Z690 Formula

Per il colore nero si dice che "va con tutto", ma alcuni utenti potrebbero preferire un'estetica diversa per la loro scheda madre d'élite. La ROG Maximus Z690 Formula si presenta nella sua nuova colorazione Moonlight White (che ha debuttato di recente per determinati laptop, tastiere, cuffie e mouse ROG). Caratterizzato da una piacevole miscela di bianco, grigio chiaro e metallo spazzolato, il modello Formula può illuminare qualsiasi spazio di gioco con un tocco di raffinatezza.

La ROG Maximus Z690 Formula ha la potenza per eguagliare gli altri modelli ROG, grazie in parte al dissipatore di CrossChill EK III progettato in collaborazione con EK per aiutare gli utenti a infrangere le barriere delle prestazioni del regolatore di tensione mantenendo sotto controllo le termiche. Il CrossChill EK III ha uscite e ingressi di raffreddamento a liquido integrati, in modo che gli utenti possono incorporare un custom loop per raffreddare i VRM. Con 20 + 1 fasi di potenza abbinati fino a 105 ampere, ROG Maximus Z690 Formula ha l'erogazione di potenza premium che ha reso celebri i modelli più estremi di ROG.

Parlando di amplificatori, la ROG Maximus Z690 Formula vanta anche il chip audio SupremeFX ALC4082 con un DAC ESS ES9018Q2C e la cancellazione del rumore AI bidirezionale per un audio di gioco di livello superiore. Anche lo spazio di archiviazione è decisamente ben fornito, con tre slot M.2 integrati e altri due disponibili tramite la scheda ROG Hyper M.2 in dotazione. La Formula non lesina nemmeno sulla connettività, con WiFi 6E integrato, 10 Gbps Ethernet, un connettore USB 3.2 Gen 2x2 sul pannello frontale, due porte Thunderbolt 4 sul pannello I/O posteriore e, naturalmente, il pieno supporto per schede grafiche PCIe 5.0 e moduli di memoria DDR5. E in vero stile ROG, i costruttori fai-da-te possono fare affidamento su PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, I/O premontato, pulsante BIOS FlashBack, pulsante Clr CMOS e FlexKey.

ROG Maximus Z690 Formula Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) 1 x PCIe 4.0 (x4 or x4/x4 modes via ROG Hyper M.2 card) Storage 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4) 1 x Hyper M.2 (PCIe 5.0 x4 / PCIe 4.0 x4) 1 x Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Marvell 10Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4082 ESS SABRE 9018Q2C DAC Thunderbolt 4 Onboard: 2 x USB Type-C Rear I/O Thunderbolt 4: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 6 x Type-A, 1 x USB Type-C Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0:4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

ROG Maximus Z690 Hero

Per gli utenti interessati a immergersi nella linea Maximus, ASUS conferma anche l’amatissima ROG Maximus Z690 Hero. Questa scheda offre prestazioni di fascia alta con 20 + 1 fasi per un massimo di 90 ampere, ma ciò che si fa notare immediatamente è la nuova illuminazione Polymo. Si tratta di un display a LED che abbellisce la cover I/O della Hero con un'accattivante gamma microstrutturale di luce e colore composta da intricati modelli RGB che permettono di sfoggiare uno stile RGB luminoso che è impossibile riprodurre con altre tecnologie.

Come le altre schede madri Maximus Z690, la Hero include WiFi 6E integrato più Ethernet da 2,5 Gbps, tre slot M.2 integrati con altri due disponibili tramite la scheda ROG Hyper M.2 in dotazione, un DAC ESS 9018Q2C per audio ad alta fedeltà, Thunderbolt 4, USB Type-C e il pulsante di rilascio Q dello slot PCIe.

ROG Maximus Z690 Hero Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) 1 x PCIe 4.0 x16 (@x4 or x4/x4 modes via ROG Hyper M.2 card) Storage 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4) 1 x Hyper M.2 (PCIe 5.0 x4 / PCIe 4.0 x4) 1 x Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4082 ESS SABRE 9018Q2C DAC Thunderbolt 4 Onboard: 2 x USB Type-C Rear I/O Thunderbolt 4: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 6 x Type-A, 1 x USB Type-C 2.0: 2 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 2 x Type-A, 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

ROG Strix Z690-E Gaming WiFi

La scheda madre ROG Strix Z690-E Gaming WiFi offre 18+1 fasi di alimentazione, 8+8 connettori ProCool II, induttanze in lega di fascia alta e robusti condensatori. Questi elementi sono raffreddati da due dissipatori in alluminio che coprono l'I/O posteriore e i VRM e sono collegati da una heatpipe a forma di L per migliorare ulteriormente le prestazioni termiche. Anche lo slot PCIe 5.0 M.2 è dotato di un heatpipe come parte dell'innovativo design ASUS Combo-Sink e i due rimanenti slot M.2 integrati hanno piastre posteriori, oltre ai dissipatori di calore preinstallati da posizionare sopra un SSD NVME. Se è necessario più spazio di archiviazione, questa motherboard può contare su una scheda ROG Hyper M.2 che ospita due slot aggiuntivi per unità PCIe 4.0.

Anche il modello ROG Strix Z690-E Gaming WiFi non trascura il reparto connettività, con WiFi 6E, Intel 2,5 Gbps Ethernet, HMDI 2.1 e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Nonostante non faccia parte della linea Maximus, ROG Strix Z690-E Gaming WiFi può comunque sfruttare le funzioni AI Overclocking, AI Cooling e AI Networking per una facile ottimizzazione del sistema, oltre alla cancellazione del rumore AI bidirezionale, un DAC Savitech SV3H712, DTS Sound Unbound e Sonic Studio III per un suono cristallino.

Proprio come la linea Maximus, ROG Strix Z690-E Gaming WiFi è dotata anche di abbondanti tecnologie per supportare il fai-da-te, tra cui lo slot PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, uno shield I/O premontato, pulsante BIOS FlashBack e il pulsante Clr CMOS.

ROG Strix Z690-E Gaming WiFi Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 (x4 or x4/x4 modes) 1 x PCIe 3.0 x16 (max @x4) Storage 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2 x Hyper M.2 Card (PCIe 4.0 x4) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

ROG Strix Z690-F Gaming WiFi

Con 16 + 1 fasi e opzioni di archiviazione PCIe 4.0, la ROG Strix Z690-F Gaming WiFi si posiziona appena sotto il modello Z690-E pur continuando a offrire performance di alto profilo. Sebbene gli utenti debbano eseguire l'aggiornamento alla Z690-E Gaming WiFi per ottenere funzioni quali M.2 Combo-Sink e il supporto PCIe 5.0 M.2 integrato, il modello Z690-F assicura una dotazione che sarà molto apprezzata. Per esempio, troviamo le funzioni AI Overclocking, AI Cooling e AI Networking e le principali risorse di connettività, tra cui WiFi 6E integrato, Intel 2,5 Gbps Ethernet e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Questa scheda madre offre anche tecnologie audio come il DAC Savitech SV3H712 e la cancellazione del rumore AI bidirezionale. Non sono stati dimenticati nemmeno gli amanti del fai-da-te, grazie allo slot PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, uno shield I/O premontato, il pulsante BIOS FlashBack e il pulsante Clr CMOS e FlexKey.

La ROG Strix Z690-F Gaming WiFi ha in più un vantaggio che il Z690-E Gaming WiFi non può vantare: il ROG Reusable Cable Organizer. Questo componente realizzato con tessuto di alta qualità può essere utilizzato per riordinare una varietà di cavi e fili all'interno del PC e il suo interno in velcro consente ai builder di riutilizzarlo nel tempo, man mano che la build viene aggiornata.

ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4

La scheda ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 presenta un'estetica Moonlight White su tutti i suoi numerosi dissipatori che raffreddanoi VRM, chipset e gli slot M.2 integrati. Con 16+1 fasi DrMOS per un massimo di 80 ampere, 8+8 connettori ProCool II e induttanze in lega di alta qualità, può garantire un'erogazione di potenza adeguata a ogni necessità. I punti salienti della connettività includono WiFi 6, Intel 2,5 Gbps Ethernet, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C e quattro slot M.2.

Anche la ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 utilizza esclusivamente moduli di memoria DDR4, per offrire ai fan ROG maggiori opzioni nella scelta dei componenti della propria build. È ancora presente però il design OptiMem III esclusivo di ROG per massimizzare le prestazioni della memoria.

Nel frattempo, gli appassionati del "fai-da-te" possono beneficiare di slot PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, ROG Reusable Cable Organizer, lo shield I/O premontato, il pulsante BIOS FlashBack e il pulsante Clr CMOS e FlexKey.

Ai più attenti alla qualità del suono, ASUS risponde con amplificatore Savitech SV3H712, DTS Sound Unbound e Sonic Studio III.

ROG Strix Z690-F Gaming WiFi ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6400+ (OC) 4 x DDR4 up to 5333+ (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 3.0 x16 (@x4 or 4x4 modes) 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 3.0 x16 (@x4 or 4x4 modes) Storage 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6 Audio Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 2 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

ROG Strix Z690-G Gaming WiFi

Per gli amanti di sistemi micro-ATX, ROG Strix Z690-G Gaming WiFi è la scelta migliore. Il design a 14 + 1 fasi DrMos si abbinano a spessi dissipatori su cover I/O, VRM e slot M.2. La Z690-G Gaming WiFi assicura l'erogazione di potenza necessaria e un raffreddamento di alta qualità in un design compatto in grado di gestire facilmente le CPU Intel di dodicesima generazione. E il networking rimane velocissimo, con Wifi 6E integrato e Intel 2,5 Gbps Ethernet, mentre le opzioni di connettività includono HDMI 2.1 e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. L'illuminazione RGB è inoltre completamente supportata con il software Aura Sync esclusivo di ASUS che si collega a un header RGB e a tre Gen 2 completamente personalizzabili.

ROG Strix Z690-G Gaming WiFi integra il DAC Savitech SV3H712 e DTS Sound Unbound per un audio di gioco premium e soluzioni per il fai-da-te come M.2 Q-Latch, il pannello I/O premontato, BIOS FlashBack , il pulsante Clr CMOS e FlexKey.

ROG Strix Z690-I Gaming WiFi

Chi ama PC particolarmente compatti, ROG Strix Z690-I Gaming WiFi offre specifiche premium in un fattore di forma ITX. Per esempio, supporta memorie DDR5 e presenta 10+1 fasi di alimentazione, connettori ProCool II, induttanze in lega di fascia alta e condensatori robusti che gli utenti di schede madri ROG più grandi hanno imparato a conoscere e apprezzare. L'ottimizzazione delle prestazioni è ottenuta dai software AI Overclocking e AI Cooling in dotazione. ROG Strix Z690-I Gaming WiFi dispone anche di un intelligente dissipatore di calore a tre livelli che integra due slot M.2 con Q-Latch e due backplate M.2.

La scheda presenta anche una ricca dotazione di connettività di fascia alta, con WiFi 6E, Intel 2,5 Gbps Ethernet e due porte USB Type-C Thunderbolt 4 che possono pilotare due display 4K esterni e molti altri accessori compatibili. Gli utenti faranno affidamento anche su HDMI 2.1 e cinque porte USB 3.2 di tipo A integrate. ASUS ha progettato una scheda SATA ROG Strix sul pannello frontale che aggiunge quattro porte SATA, header del pannello frontale, per altoparlanti e uno RGB Gen 2 personalizzabile che può connettersi al resto della configurazione Aura Sync, oltre gli header RGB e ARGB già integrati nella scheda madre.

Sono presenti anche M.2 Q-Latch con piastra posteriore, I/O premontato, pulsante BIOS FlashBack e pulsante Clr CMOS.

Ultimo ma non meno importante, l'audio ad alta fedeltà è assicurato da DAC Savitech SV3H712, DTS Sound Unbound e Sonic Studio III, oltre alla cancellazione del rumore AI bidirezionale.

ROG Strix Z690-G Gaming WiFi ROG Strix Z690-I Gaming WiFi Size mATX Mini-ITX Memory 4 x DDR5 up to 6000+ (OC) 2 x DDR5 up to 6400+ (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 x16 (max. @x4) 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) Storage 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP Thunderbolt 4 n/a Onboard: 2 x USB Type-C Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 2 x Type-A Thunderbolt 4: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A 3.2 Gen 1: 3 x Type-A 2.0: 2 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 2 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Onboard: 1 x Addressable Gen 2 RGB headers, 1 x AURA RGB header Front Panel SATA Card: 1 x Addressable Gen 2 RGB header Cooling 6 x fan headers 3 x fan headers

ProArt porta il chipset Z690 ai creativi esigenti

Naturalmente, i gamer non sono le uniche persone che possono trarre vantaggio dal potenziale di prestazioni delle CPU Intel Core di dodicesima generazione. Architetti, designer 3D, operatori video e creator di ogni tipo si affidano a hardware all'avanguardia per dare vita alle loro vision e alla creatività. Per questi professionisti, il WiFi ProArt Z690-Creator offre una combinazione perfetta tra prestazioni, connettività e stile.

Una coppia di slot PCIe 5.0 x16 consente di sfruttare la potenza grafica di nuova generazione per il lavoro creativo. Quattro slot M.2 integrati permettono di creare facilmente un array di archiviazione veloce e di grandi capacità. I creator spesso lavorano con le periferiche più recenti, quindi ProArt Z690-Creator WiFi offre due porte Thunderbolt 4 integrate pronte per trasferire dati ad alta velocità, ricaricare i dispositivi e collegare display ad alta risoluzione. Header di facile accesso consentono di configurare una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C sul pannello anteriore del case con 60 W di alimentazione e tecnologia Quick Charge 4+.

Quando è il momento di condividere il lavoro con il mondo esterno, questa scheda madre offre tutte le opzioni di connettività ad alte performance. Per le connessioni cablate più veloci, sono disponibili porte Ethernet da 10 Gb e 2,5 Gbps. Questa larghezza di banda potrebbe fornire un'ampia pipeline a un'unità NAS (Network-Attached Storage) in modo da salvare i file ed eseguire il backup del lavoro su un ampio sistema di archiviazione condiviso. Un adattatore WiFi 6E consente di sfruttare la più recente tecnologia di rete wireless.

L'esclusivo software ASUS aiuta a ottenere il massimo dall'investimento in hardware. Il ProArt Creator Hub offre un'esperienza unificata su tutti i dispositivi ProArt collegati al fine di calibrare facilmente i colori, regolare le impostazioni, monitorare le prestazioni e ottimizzare i flussi di lavoro. Se poi si intende gestire il sistema all'interno di un flusso di lavoro, ASUS Control Center Express è lo strumento di monitoraggio e gestione IT in tempo reale progettato per le aziende e che migliora la produttività e la sicurezza, aiutando a prevenire accessi non autorizzati e perdite di dati.

Tutte queste prestazioni e connettività sono racchiuse in uno stile accattivante per soddisfare tutte le esigenze.

ProArt Z690-Creator WiFi Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6000+ (OC) PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 or x8/x8) 1 x PCIe 3.0 x16 (max. @x4) Storage 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Marvell 10Gb 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6E Audio Realtek S1220A Thunderbolt 4 Onboard: 2 x USB Type-C Rear I/O Thunderbolt 4: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 6 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

TUF Gaming porta Z690 a tutti i giocatori

Se si cerca una scheda madre senza fronzoli che sblocchi le prestazioni di gioco delle CPU Intel Core di dodicesima generazione, le TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 e TUF Gaming Z690-Plus D4 offrono tutte le prestazioni e le funzionalità essenziali necessarie per un'esperienza gaming eccezionale. Il tutto a un prezzo più accessibile.

Queste schede ATX supportano kit DDR4 fino a 5.333 MHz (con overclock). Uno slot PCIe 5.0 x16 permette di installare le schede grafiche più veloci di oggi e di domani, mentre quattro slot PCIe 4.0 M.2 integrati semplificano la configurazione di un'ampia libreria di gioco. La rete è assicurata da un controller Ethernet Intel da 2,5 Gbps e un reparto Intel WiFi 6 è presente sul TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4. Una suite di porte USB, inclusa una veloce porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C sul pannello I/O posteriore, consente di collegare tutte le periferiche di gioco preferite.

Inoltre, la TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 si abbina alla perfezione con tantissimi componenti e periferiche, considerando la vasta lineup di TUF GAMING Alliance. Si tratta di una collaborazione tra ASUS e i brand di componenti per PC più affidabili nata per garantire la compatibilità su un'ampia gamma di parti, come case per PC, alimentatori, dispositivi di raffreddamento della CPU, kit di memoria e altro ancora. Con l'aggiunta regolare di nuove partnership e componenti, TUF Gaming Alliance continuerà a rafforzarsi sempre di più.

TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 TUF Gaming Z690-Plus D4 Size ATX Memory 4 x DDR4 up to 5333 (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 3.0 x16 (max. @x4) Storage 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Intel 2.5Gb Intel WiFi 6 1 x Intel 2.5Gb Audio Realtek ALC 897 Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, 1x USB Type-C Front I/O 3.2 Gen 2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 7 x fan headers

ASUS Prime offre prestazioni affidabili e uno stile pulito per build a tutto tondo

Alcuni utenti desiderano una moterboard su misura focalizzata sulle performance, altri vogliono unicamente una scheda madre semplice che svolga il lavoro in un'ampia varietà di contesti. È qui che entra in gioco la serie di schede madri ASUS Prime.

Prime Z690-A

Prime Z690-A, per esempio, per molti versi assomiglia molto alle opzioni di fascia alta della gamma Z690: connettività PCIe 5.0, supporto per RAM DDR5, ampi slot M.2 e un ricco set di opzioni di connettività tra cui un'intestazione Thunderbolt 4.

Con i suoi elementi bianchi e neri a contrasto, ha uno stile unico che può essere mostrato con orgoglio attraverso il pannello laterale del PC.

Prime Z690-A Size ATX Memory 4 x DDR5 up to 6000 (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 3.0 x16 (max. @x4) Storage 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Intel 2.5Gb Audio Realtek S1220A Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 4 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1: 2 x Type-A 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers

1 x AURA RGB header Cooling 8 x fan headers

Prime Z690M-Plus D4

Se si predilige una scheda madre pratica per un PC compatto, la soluzione è Prime Z690M-Plus D4.

Le linee parallele e i toni del nero e dell'argento di questa scheda microATX offrono un'estetica curata che non passa di moda. I generosi dissipatori di calore sui VRM e sul chipset mantengono freschi i componenti chiave, anche quando sotto pressione, mentre l'ampio supporto di memoria consente di accoppiare la CPU Intel Core di dodicesima generazione con kit di memoria DDR4 ultraveloci.

Ultimo ma non meno importante, ASUS offre una gamma di schede madri Prime Z690 che assicurano prestazioni affidabili in un design semplice che si adatta facilmente a un'ampia gamma di hardware.

Prime Z690-P WiFi, Prime Z690-P, Prime Z690-P WiFi D4 e Prime Z690-P D4 consentono di scegliere esattamente ciò di cui si ha bisogno per la propria build. Si può scegliere il supporto RAM DDR4 o DDR5, valutare se sia meglio una rete wireless o cablata per il nuovo PC e, alla fine, godersi la nuova build di qualità premium. La connettività PCIe 5.0 offre un'ottima selezione di porte per le periferiche preferite, mentre lo slot PCIe 5.0 x16 manterrà aggiornato il sistema con le schede grafiche di nuova generazione. Infine, un'ampia gamma di opzioni di raffreddamento consentirà di costruire un PC a prova di futuro.

Prime Z690M-Plus D4 Size mATX Memory 4 x DDR4 up to 5333 (OC) Multi-GPU n/a PCIe 1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 x16 (max. @x4) Storage 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA) Networking 1 x Intel 1Gb Audio Realtek ALC 897 Thunderbolt 4 1 x header Rear I/O 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2: 1 x Type-A 3.2 Gen 1: 4 x Type-A 2.0: 2 x Type-A Front I/O 3.2 Gen 1: 2 x Type-A, 1 x USB Type-C 2.0: 4 x Type-A Aura 3 x Addressable Gen 2 RGB headers 1 x AURA RGB header Cooling 6 x fan headers

