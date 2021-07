ASUSTOR annuncia i Drivestor 2 e 4, due piccoli e soprendenti NAS tuttofare

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia la disponibilità dei nuovi NAS entry-level Drivestor 2 e 4.

Dotati rispettivamente di 2 e 4 alloggiamenti, i Drivestor 2 e 4 sono equipaggiati con CPU Quad-Core Realtek RTD1296 1.4 GHz e 1 GB di memoria DDR4, un’accoppiata che consente a questi piccoli NAS di offrire un livello prestazioni che fino a poco tempo fa era a esclusivo appannaggio di soluzioni ben più costose.

Basati sul nuovo sistema operativo ADM 4.0, che ha introdotto numerosi aggiornamenti e migliorie sul fronte della sicurezza e delle prestazioni, queste nuove proposte firmate ASUSTOR sono in grado di effettuare la transcodifica hardware 4K HEVC a 10 bit, che in modalità “Media” consente la riproduzione senza sbavature di video in altissima risoluzione su smart TV, tablet e smartphone.

Grazie a diverse app per Android e iOS, tra le quali AiMusic, AiFoto, AiVideos e AiData, i nuovi Drivestor 2 e 4 sono perfetti anche per la riproduzione in streaming su smartphone di brani musicali, per visualizzare da remoto i propri archivi fotografici e i propri video, nonché per poter caricare e scaricare con la massima semplicità ogni tipo di documento senza doversi preoccupare di fare i conti con lo spazio occupato sui servizi cloud.

Grazie alla possibilità di offrire uno spazio storage di fino a 36TB per il Drivestor 2 e di ben 72TB per il Drivestor 4, questi nuovi NAS ASUSTOR rappresentano anche la scelta ideale per chi è alla ricerca di una soluzione per l’archiviazione dei documenti, le foto e i video di tutta la famiglia, nonché per i backup di tutti computer.

I nuovi Drivestor 2 Pro (AS1102T) e 4 Pro (AS1104T) saranno disponibili in Italia a partire dal mese di Agosto con prezzi al pubblico rispettivamente di 179 Euro e 299 Euro IVA compresa.

Principali caratteristiche tecniche

CPU: Realtek RTD1296 Quad-Core 1.4 GHz CPU

RAM: 1GB DDR4

Storage: 2x(3.5” SATA HDD/SSD–Drivestor 2) - 4x(3.5” SATA HDD/SSD–Drivestor 4)

1 porta Ethernet 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100Mbps)

Velocità di lettura a porta singola di 214 MB/s e velocità di scrittura di 266 MB/s (RAID 5)

1 porta USB 3.2 Gen 1 sul lato e 2x porte USB 3.2 Gen 1 sul retro

Capacità massima: Drivestor 2 36TB / Drivestor 4 72TB

RAID 0, 1, 5, 6, 10, unità singola e JBOD

Supporto migrazione del sistema senza interruzioni

Supporto Wake On WAN e Wake on LAN

Maggiori informazioni sulle soluzioni ASUSTOR sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.