AVerMedia Technologies presenta EzRecorder 330, box standalone in grado di eseguire live streaming con pass-through 4K e molto altro

AVerMedia Technologies, Inc., leader nel digital video e audio, ha annunciato oggi EzRecorder 330, un box standalone in grado di eseguire live streaming con passthrough 4K, registrazione Full HD 1080p, consentendo agli utenti di registrare e riprodurre il gameplay in streaming senza un PC.

Dispone inoltre di una connessione Ethernet in modo che gli utenti possano trasmettere e registrare direttamente sul NAS. Con il suo supporto multi-input, gli utenti possono registrare da giochi eseguiti su console retrò e di nuova generazione con estrema semplicità. Altre funzioni di registrazione avanzate di EzRecorder 330 come Instant Highlight, Timer Recording e codifica H.265 aiutano gli utenti a catturare i propri video nella massima flessibilità.

EzRecorder 330 è dotato di potenti funzioni di registrazione, pass-through 4K e registrazione 1080p60. Dai programmi TV, agli eventi sportivi fino ai contenuti di gioco, con la funzione di Registrazione Programmata ti consente di impostare un orario specifico per registrare i video quando non sei davanti alla TV. Inoltre, se hai appena visto qualcosa di spettacolare e desideri tenerlo registrato – non c'è problema, la funzione Instant Highlight di EzRecorder 330 ti consente di registrare retroattivamente.

Un'altra caratteristica fondamentale di EzRecorder 330 è lo streaming senza PC. Può ottenere ciò che le altre schede di acquisizione non possono – streaming su YouTube, Twitch o Facebook – senza utilizzare un computer. Non solo è perfetto per lo streaming di giochi, ma anche per l'insegnamento a distanza, percorsi formativi, tutorial, ecc. Una sola configurazione è già sufficiente per premere il pulsante Stream sul telecomando incluso e si avvia subito lo streaming in live.

L'EzRecorder 330 dispone di ingressi HDMI e A/V composito, che supportano console di gioco di vecchia e nuova generazione come PS5 e Nintendo NES. Si può persino usarlo per convertire le vecchie VHS in mp4 per l'archiviazione permanente. Per quanto riguarda l'archiviazione, EzRecorder 330 supporta hard disk esterni, schede micro SD e NAS (Network Attached Storage).

Essendo HDD e microSD compatibili rispettivamente fino a 4 TB e 512 GB, gli utenti possono scegliere un dispositivo di archiviazione in base alle loro esigenze. L'EzRecorder 330 supporta anche la codifica H.265 (High Efficiency Video Coding), che può comprimere notevolmente le dimensioni del file mantenendo la qualità video o registrare con una qualità superiore quando si utilizza lo stesso bitrate della codifica H.264 .

L'EzRecorder 330 è una soluzione indipendente, progettata per chi utilizza il PC, ma anche per chi utilizza solamente la TV: si può registrare a 1080p60 mentre si sta giocando in 4K, mandando il gameplay in live streaming, oppure aiuta I semplici spettatori a programmare e registrare I loro programmi in TV senza dover ricorrere a un PC costoso e di fascia alta. Che tu voglia registrare video di alta qualità, riprodurre in streaming o salvare ricordi preziosi senza problemi, EzRecorder 330 è il dispositivo che fa per te!

Caratteristiche di EzRecorder 330

4Kp60 Pass-Through & 1080p60 Video Capture

265 High Efficiency Video Coding

Streaming senza PC

Archiviazione su NAS

Multi-Input

Registrazione Programmata

Instant Highlight

Dettagli del prodotto

Interfaccia: Standalone

Archiviazione: - Micro SD card HDD esterno USB 2.0 NAS

Video Input: HDMI/Composito

Video Output: HDMI

Audio Input: HDMI, RCA L/R, 3.5 mm Cuffie

Audio Output: HDMI

Risoluzione massima Pass-Through: 4Kp60

Risoluzione massima in registrazione: 1080p60

Risoluzioni supportate (Video Input): 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Formati di registrazione supportati: MPEG 4 (H.264 + AAC) or (H.265 + AAC)

Connessioni in rete: Ethernet (10 Base-T/100 Base-T)

Dimensioni (L x P x H): 135 71.2 28 mm (5.31 2.8 1.1 in)

Peso: 150 g (5.29 oz)

Prezzo e disponibilità

EzRecorder 330 è disponibile al prezzo di 169 € tasse e dazi locali esclusi, dai rivenditori e nelle zone selezionate da AVerMedia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.