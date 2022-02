AVM annuncia il nuovo FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, con Wi-Fi 6 e tecnologia Mesh

AVM annuncia oggi il FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, il repeater perfetto per aumentare in modo semplice e rapido la portata di ogni rete wireless. L’innovativo Wi-Fi 6 assicura velocità di trasferimento più elevate e una migliore distribuzione dell’ampiezza di banda disponibile a tutti i dispositivi terminali collegati.

Allo stesso tempo il FRITZ!Repeater 1200 AX garantisce una copertura Wi-Fi perfetta fino all’angolo più lontano della casa. FRITZ!Repeater 1200 AX è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 89,99 € iva inclusa.

Rete Wi-Fi ottimale per tutti i dispositivi grazie al Wi-Fi 6

Il nuovo standard Wi-Fi 6 tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi collegati alla rete wireless: dagli smartphone ai tablet, dai PC ai televisori 4K e dagli altoparlanti alle lampade intelligenti. Grazie al Wi-Fi 6 con due unità radio è possibile raggiungere velocità di trasferimento fino a 3.000 MBit/s (2.400 MBit/s / 5 GHz + 600 MBit/s / 2,4 GHz) e garantisce una migliore ripartizione dell’ampiezza di banda disponibile. In questo modo anche gli smartphone o i notebook meno recenti potranno sfruttare le prestazioni del FRITZ!Repeater 1200 AX.

Perfetto per la rete Mesh

La rete Mesh combina più punti di accesso Wi-Fi distribuiti nella rete in un’unica rete: i dispositivi FRITZ! comunicano tra di loro e ottimizzano le prestazioni di tutti i dispositivi collegati. Una serie di tecnologie intelligenti come Cross Band Repeating e Band Steering, nonché la funzione avanzata Canale automatico, garantiscono una trasmissione sempre ottimale del segnale Wi-Fi. La connessione migliore viene così stabilita sempre dove è necessario. Lo streaming, il gaming e i download sono possibili senza interruzioni e alla massima velocità in tutte le stanze della casa. Per una maggiore praticità l’intera rete Wi-Fi ha solo un nome e una password e dispone di una crittografia sicura.

Sicurezza e semplicità d’uso

Gli standard di crittografia all’avanguardia garantiscono la tutela della privacy in tutta la rete Wi-Fi Mesh. Il LED sul case indica l’intensità del segnale e consente quindi di individuare la posizione ottimale del FRITZ!Repeater 1200 AX. Il ripetitore si inserisce comodamente in una presa, si collega premendo un tasto e viene aggiunto automaticamente alla rete Mesh di FRITZ!. È inoltre disponibile una porta LAN Gigabit per connessioni NAS ultraveloci, per un ponte LAN oppure per il collegamento di un dispositivo collegabile via cavo.

Il FRITZ!Repeater 1200 AX in sintesi

Maggiore portata Wi-Fi per tutti i dispositivi connessi

Innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete locale articolata con un gran numero di terminali wireless

Supporta canali a 160 MHz per una rete Wi-Fi con velocità elevatissime fino a 3.000 MBit/s (wireless AX)

Due unità radio per trasmissioni ultraveloci nella banda a 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e la massima portata nella banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbit/s)

Per le esigenze più particolari (ad esempio streaming 4K in parallelo) in una rete locale con connessione Internet veloce e diversi dispositivi wireless utilizzati contemporaneamente

Wi-Fi Mesh: riunisce più punti di accesso in un’unica rete Wi-Fi intelligente e ad alte prestazioni

Selezione automatica intelligente della banda (Cross Band Repeating)

Applicazione automatica della crittografia Wi-Fi del FRITZ!Box

Porta LAN Gigabit ultraveloce per stabilire un ponte LAN o per dispositivi collegabili in rete senza funzione Wi-Fi

Supporta l’ultimo standard di sicurezza WPA3 e connessioni crittografate nell’hotspot Wi-Fi pubblico (OWE)

Installazione semplice e sicura tramite tasto (WPS)

Supporta l’accesso ospite Wi-Fi del FRITZ!Box

Individuazione della posizione ottimale tramite LED della qualità della connessione o con la FRITZ!App WLAN

Risparmio energetico grazie al servizio notturno per le modalità wireless

Per maggiori informazioni: https://it.avm.de/