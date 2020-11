AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Box 6850 LTE, internet veloce sempre e ovunque

Disponibile sul mercato il nuovo FRITZ!Box 6850 LTE di AVM, un potente dipostivo per Internet veloce attraverso l'utilizzo delle reti mobili. Pensato per fornire una connessione stabile e veloce anche nelle zone in digital divide e dove non è possibile disporre di una larghezza di banda sufficiente. Dotato di tutte le funzionalità che rendono i FRITZ! La soluzione ideale per il Wi-Fi, il FRITZ!Box 6850 LTE è l'alternativa perfetta quando non si dispone di connessioni in rame e in fibra ottica. FRITZ!Box 6850 LTE è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 199.99€ iva inclusa.

Il nuovo FRITZ!Box 6850 LTE assicura una connessione internet sempre veloce attraverso l'utilizzo di reti mobile con una velocità di trasmissione dati fino a 150 Mbit/s. FRITZ!Box 6850 LTE ha un design compatto e trasmette su dieci frequenze LTE e tre UMTS, oltre a supportare il roaming per la navigazione su tutte le reti mobili. Il dispositivo di allineamento intelligente guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router e nell'orientamento ideale delle antenne mobili. Il FRITZ!Box 6850 LTE è il compagno ideale per la rete domestica: Wi-Fi sempre al top su entrambe le frequenze (2x2 dual band Wi-Fi 5 + 4), quattro porte LAN gigabit, una porta USB per supporti di memorizzazione e una base DECT per telefoni e per applicazioni Smart Home. Il nuovo modello gestisce in modo semplice tutta la rete di casa: computer, smartphone, tablet, televisori, stampanti e tutti i dispositivi collegati alla rete accedono sempre al massimo della velocità. Grazie alla rete Mesh, il FRITZ!Box è in grado di assegnare sempre la miglior connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo.

Per maggiori informazioni, visita

https://it.avm.de/prodotti/fritzbox/fritzbox-6850-lte/

Dettagli tecnici del FRITZ!Box 6850 LTE