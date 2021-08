AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6 per connessioni DSL

AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Box 7530 AX: un router con Wi-Fi 6, veloce e in grado di funzionare con tutte le connessioni DSL. Oltre a una maggiore velocità di trasmissione dati e migliori tempi di risposta, lo standard Wi-Fi 6 consente l'utilizzo simultaneo di più dispositivi all'interno della stessa rete Wi-Fi. Grazie alla tecnologia VDSL supervectoring, il nuovo FRITZ!Box 7530 AX offre velocità fino a 300 Mbit/s.

Grazie al Wi-Fi che può raggiungere fino a 1800 Mbit/s a 5 GHz e fino a 600 Mbit/s a 2.4 GHz, il nuovo FRITZ!Box con Wi-Fi 6 è in grado di gestire senza alcun problema più videochiamate in contemporanea, streaming 4K, scambio di dati/file e servizi come il cloud gaming. Smartphone, notebook, smart TV e tutti i dispositivi mobili collegati alla rete traggono vantaggio dal Mesh Wi-Fi integrato, che garantisce connessioni veloci e stabili.

L'elegante FRITZ!Box 7530 AX si presenta con un design compatto di colore bianco che ben si adatta in ogni contesto casa/ufficio, è dotato di una base DECT per la telefonia e funzioni Smart Home ed ha un basso consumo energetico di 6 watt in modalità standby. Il nuovo router include quattro porte LAN gigabit, una porta USB veloce e una stazione base DECT per telefonia e una porta per telefoni analogici che offre grande praticità nella rete domestica.

Il FRITZ!Box 7530 AX è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di € 179,99 IVA inclusa.

Principali specifiche tecniche del nuovo FRITZ!Box 7530 AX: