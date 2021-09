AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!Repeater 6000, con Wi-Fi 6 tri-band e tecnologia Mesh

AVM annuncia la disponibilità del FRITZ!Repeater 6000, il nuovo repeater che combina il Wi-Fi 6 con la tecnologia Mesh intelligente. Grazie alle tre unità radio e alle 12 antenne, il nuovo repeater tri-band garantisce un nuovo modo di vivere la rete domestica. Copertura Wi-Fi ampia e stabile in grado di gestire più dispositivi e applicazioni contemporaneamente: streaming, gaming, smart home e smart working senza alcuna interruzione.

Inoltre, associando un FRITZ!Box al FRITZ!Repeater 6000 si crea una rete Mesh intelligente, con tutti i dispositivi che utilizzano il miglior segnale Wi-Fi possibile a seconda della loro posizione, perfetto per grandi appartamenti e condizioni strutturali più complesse. Le porte da 2,5 Gbit/s e 1 Gbit/s possono essere utilizzate per connessioni via LAN. Il FRITZ!Repeater 6000 completa l’offerta di AVM per il networking per casa e ufficio e può essere facilmente abbinato a tutti i modelli FRITZ!Box oltre che con i FRITZ!Repeater 2400, 1200 e 600 e il ripetitore tri-band 3000.

Il FRITZ!Repeater 6000 è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di € 219,99 IVA inclusa.

Più dispositivi e più velocità: Wi-Fi sempre al top con il FRITZ!Repeater 6000

Il FRITZ!Repeater 6000 combina un potente hardware con la tecnologia intelligente Mesh Wi-Fi di AVM. Garantisce una velocità di trasmissione dati fino a 6 Gbit/s e, grazie al Wi-Fi 6, è perfetto per smartphone e altri dispositivi wireless di ultima generazione. Grazie al Wi-Fi 6, il FRITZ!Repeater 6000 consente l’utilizzo simultaneo di più dispositivi wireless nella rete domestica. Il Mesh Wi-Fi steering, la selezione automatica dei canali e il crossband repeating assicurano che tutti i dispositivi mobili come tablet e notebook siano sempre collegati al punto di accesso Wi-Fi ottimale e abbiano tempi di risposta e di esecuzione particolarmente brevi.

Tri-band e Wi-Fi 6 insieme per una copertura senza rivali

Il FRITZ!Repeater 6000 dispone di tre unità radio, una per la banda a 2,4 GHz e due per quella a 5 GHz e garantisce una velocità massima di trasmissione dati fino a 6 Gbit/s, fino a 2400 Mbit/s a 5 GHz e fino a 1200 Mbit/s a 2,4 GHz. Grazie all’unità aggiuntiva per 5 GHz, il ripetitore comunica con il FRITZ!Box al fine di garantire un’integrazione ottimale di tutti i dispositivi nella rete Mesh. Le altre due bande sono quindi libere per la comunicazione con gli altri dispositivi. La tecnologia Mesh di FRITZ! si basa su standard internazionali e può essere utilizzata sia per la gestione del Wi-Fi da backend che su cloud.

Utilizzo del FRITZ!Repeater 6000 come ponte LAN

Grazie alla porta LAN ultraveloce è anche possibile collegare i dispositivi via cavo e stabilire così un ponte LAN per tutti quei device che non hanno la funzione Wi-Fi integrata. In questo modo è possibile estendere la rete in modo rapido e sicuro, senza alcun costo aggiuntivo.

FRITZ!Repeater 6000 si installa in un attimo, con la semplice pressione di un pulsante e funziona non solo con i FRITZ!Box ma anche con router di altri produttori. È inoltre molto efficiente dal punto di vista energetico e l’integrazione con l’ultima versione di FRITZ!OS apre nuove possibilità per la casa/ufficio smart. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono sempre disponibili gratuitamente per tutti gli utenti e si possono effettuare con un semplice clic all’interno dell’interfaccia di gestione del dispositivo.

Principali specifiche tecniche del nuovo FRITZ!Repeater 6000: