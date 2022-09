AVM presenta a IFA 2022 nuovi prodotti FRITZ! per il Mesh Wi-Fi e per la Smart Home

AVM presenta durante l'edizione 2022 di IFA, a Berlino dal 2 al 6 settembre, i nuovi prodotti FRITZ! per il Mesh Wi-Fi e per la Smart Home, oltre a un nuovo FRITZ!Fon. AVM sarà presente in due punti strategici della fiera: all'interno del padiglione 10.2 e con uno stand all'aperto presso l'IFA Summer Garden. Il nuovo aggiornamento del FRITZ!OS 7.50 e le novità dedicate alla fibra ottica saranno i protagonisti di questa edizione.

AVM presenterà il suo portafoglio completo di modelli FRITZ!Box per fibra ottica, DSL, cavo e 5G/LTE, oltre ai FRITZ! Mesh Repeaters e Powerline. Inoltre, saranno esposti i versatili prodotti Smart Home per il controllo del riscaldamento, dell'energia, dell'illuminazione e per la misurazione dei consumi. Grazie all'offerta FRITZ!, la casa digitale è sicura, con un Wi-Fi sempre al top e con i consumi sempre sotto controllo.

Live demo: connettere con semplicità i FRITZ!Box Fiber

Per supportare un numero sempre maggiore di connessioni in fibra ottica, AVM propone il FRITZ!Box 5530 Fiber e il 5590 Fiber (disponibili esclusivamente presso i provider), già attrezzati per le velocità future. Attraverso una live demo, AVM mostrerà ai visitatori di IFA quanto sia semplice collegarli e quali sono i vantaggi di risparmio energetico. I FRITZ!Box Fiber possono far risparmiare circa il 40% dei costi energetici rispetto a una connessione che utilizza un router con un modem in fibra ottica aggiuntivo.

Novità per il Mesh Wi-Fi: FRITZ!Repeater 3000 AX con Wi-Fi 6 tri-band

AVM presenta un nuovo potente ripetitore Mesh con tecnologia tri-band, Mesh intelligente e velocità di trasmissione dati fino a 4200 Mbit/s: il nuovo FRITZ!Repeater 3000 AX.

Anteprima di prodotto: Il nuovo FRITZ!Fon X6 per telefonia e Smart Home

AVM presenta il nuovo telefono DECT FRITZ!Fon X6 con un ampio display ad alta risoluzione da 2,4 pollici e un design in bianco e nero. Grazie all'eccellente qualità della connessione e della voce, alla lunga durata della batteria e alla gamma di opzioni come il trasferimento di chiamata o la segreteria telefonica, i telefoni cordless sono uno strumento adatto a tutta la famiglia, anche quando si lavora da casa. Un nuovo tasto aggiuntivo per i preferiti, varie opzioni di commutazione per Smart Home e Wi-Fi e le numerose funzioni di comfort completano l'ampia gamma di caratteristiche.

Costi e consumi sempre sotto controllo grazie al nuovo FRITZ!DECT 302 e al popolare FRITZ!DECT 301

I due termostati intelligenti, il nuovo FRITZ!DECT 302 e il famoso FRITZ!DECT 301, riscaldano la casa dell'utente con semplicità ed efficienza e aiutano a risparmiare sui costi energetici. Una volta collegati a un FRITZ!Box, regolano in modo automatico e con precisione la temperatura di casa in base alle specifiche inserite dall'utente. Il FRITZ!DECT 302 è in grado di interagire facilmente con porte e finestre grazie alla possibilità di impostare intervalli di funzionamento più brevi. Inoltre, grazie al nuovo approccio energetico e alla presenza di un nuovo chip, la batteria è in grado di durare per diverse stagioni.

Il nuovo FRITZ!OS 7.50

Il nuovo aggiornamento FRITZ!OS 7.50 comprende circa 100 nuove funzioni e miglioramenti per i prodotti FRITZ!. Le nuove funzioni per la Smart Home consentono ora di impostare sequenze "if-then" permettendo così settaggi su misura per il risparmio energetico e il controllo dei costi. L'aggiornamento semplifica la configurazione delle connessioni VPN e aumenta le prestazioni del Wi-Fi Mesh. Inoltre, FRITZ!Fon impara a parlare con la funzione di annuncio del chiamante. Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione del FRITZ!OS sui prodotti della linea FRITZ!. FRITZ!OS è disponibile in automatico o attraverso un semplice clic all'interno dell'interfaccia utente del FRITZ!Box.