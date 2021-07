Back 4 Blood è l'ultimo gioco a supportare il DLSS di NVIDIA

NVIDIA è lieta di annunciare oggi l’arrivo del DLSS per l'attesissimo sparatutto zombie cooperativo di Turtle Rock Studios, Back 4 Blood, disponibile a partire dal lancio.

Inoltre, il 29 luglio arriverà Escape From Naraka di XeloGames, un piccolo sviluppatore indonesiano indie - il gioco è ricco di riflessi in ray-tracing, ombre in ray-tracing, RTX Global Illumination e DLSS di NVIDIA che accelera le prestazioni.

Questi giochi si uniscono a un corposo elenco di titoli che a luglio hanno ricevuto il supporto del DLSS, tra cui F1 2021, Red Dead Redemption 2 e Rust.

Il Deep Learning Super Sampling aumenta il frame rate generando immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia fornisce ai giocatori la possibilità di massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione di uscita. Solo il DLSS è in grado di offrire grandi guadagni in termini di prestazioni mantenendo una qualità dell'immagine paragonabile a quella nativa in tutte le risoluzioni, anche a 1080p.