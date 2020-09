BALAN WONDERWORLD al debutto il 26 Marzo (2021)

SQUARE ENIX ha confermato oggi il 26 Marzo 2021 come data d'uscita di BALAN WONDERWORLD, il nuovo platform d'azione dei creatori di Sonic the Hedgehog in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox One e Xbox Series X e PC (STEAM).

I giocatori esploreranno il fantastico mondo di Wonderworld, guidati dall'enigmatico Balan che li aiuterà a riportare l'equilibrio liberando Wonderworld dai Negati, manifestazioni fisiche dell'angoscia e di altre emozioni negative.

Spunti di lettura: SQUARE ENIX annuncia BALAN WONDERWORLD

Per riuscire nella loro impresa, i giocatori dovranno saltare, arrampicarsi, volare, distruggere e fare molto altro durante l'esplorazione di tantissime aree diverse, raccogliendo anche oltre 80 costumi unici che li aiuteranno nell'avventura. Ogni costume fornisce un potere speciale, dal Pumpkin Puncher che permette di distruggere gli ostacoli all'Air Cat che consente di camminare a mezz'aria per un breve periodo di tempo.

Il nuovo trailer mostra anche la feature multigiocatore cooperativa di BALAN WONDERWORLD, grazie alla quale due giocatori potranno esplorare insieme e sfruttare la propria creatività trovando combinazioni ideali di costumi con cui superare gli ostacoli. I due giocatori possono agire indipendentemente usando abilità e costumi propri, oppure sfruttare la funzionalità "Joint Play" e usare insieme le abilità dei costumi quando sono vicini.



BALAN WONDERWORLD è una nuova avventura creata da celebri talenti del settore, come il Director Yuji Naka (creatore della serie Sonic the Hedgehog e co-fondatore di Sonic Team) e il Character Designer Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, co-fondatore di Sonic Team). Yuji Naka e Naoto Ohshima tornano a collaborare dopo 20 anni con questo gioco, primo del nuovo studio di videogiochi BALAN COMPANY. BALAN COMPANY riunisce sviluppatori, artisti e compositori di talento per raccontare storie fantastiche e offrire le migliori esperienze platform.