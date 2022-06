BANDAI NAMCO annuncia ONE PIECE ODYSSEY

Dopo essere naufragati sull'isola leggendaria di Waford, Monkey D. Luffy e la ciurma di Cappello di paglia incontreranno l'energico Adio e la taciturna Lim, due nuovi personaggi realizzati dall'autore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, che debutteranno proprio in ONE PIECE ODYSSEY.

Nel trailer, i fan potranno scoprire in anteprima le lussureggianti ambientazioni dell'isola dove si svolgerà questa nuova avventura con una storia originale, ma ben radicata nei canoni della serie, e un gameplay davvero avvincente, che consentirà ai giocatori di controllare i propri personaggi preferiti.

ONE PIECE ODYSSEY porta la ciurma di Cappello di paglia in una nuova e misteriosa isola, dove potranno vivere nuove avventure e affrontare potenti nemici ed enormi boss in alcuni combattimenti a turni davvero emozionanti. Parti per questa incredibile avventura vestendo i panni di uno dei nove pirati più amati dai fan: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usop, Nico Robin, TonyTony Chopper e Brook.

Prodotta da Toei Animation e basata sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, tra cui "One Piece Film Red" di prossima uscita, prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.