BANDAI NAMCO annuncia PAC-MAN MUSEUM+, la raccolta definitiva di PAC-MAN

l celebre editore e sviluppatore di videogiochi BANDAI NAMCO Europe S.A.S. ha annunciato PAC-MAN MUSEUM+ per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite STEAM. Giocatori e fan del celebre e iconico personaggio sono invitati a rivisitare 14 titoli della leggendaria serie di PAC-MAN, molti dei quali non più disponibili da anni.

PAC-MAN MUSEUM+ offre una raccolta davvero unica di giochi di PAC-MAN classici e moderni, derivanti dagli oltre 40 anni di storia di uno dei più celebri personaggi dei videogiochi. Fan e appassionati potranno divertirsi con la mitica versione arcade originale, ma anche titoli più moderni e frenetici, come PAC-MAN BATTLE ROYALE, PAC-MAN 256 e molti altri!

I giochi inclusi in PAC-MAN MUSEUM+ sono:

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

Inoltre, PAC-MAN MUSEUM+ include un’interfaccia grafica davvero unica che rappresenta una vera e propria sala giochi, che i giocatori potranno personalizzare posizionando cabinati, decorazioni e cimeli.

Ci sarà anche un sistema di progressi basato su missioni che potranno essere completate per ricevere alcune monete, utilizzabili per sbloccare altre missioni e oggetti per la propria sala giochi virtuale.

“PAC-MAN è un’icona globale costantemente amata da fan e giocatori da oltre 40 anni”, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President, Marketing, Digital & Content at BANDAI NAMCO Europe. “Speriamo che i giocatori di tutte le generazioni possano divertirsi con PAC-MAN MUSEUM+ poiché questa raccolta offre una gamma assolutamente unica dei giochi più straordinari della celebre serie.”

PAC-MAN MUSEUM+ sarà disponibile in Europa all’inizio del 2022 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite STEAM.