BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia SUPER ROBOT WARS 30

Il celebre editore e sviluppatore di videogiochi, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha annunciato oggi SUPER ROBOT WARS 30, un nuovo GDR tattico che riunirà vari personaggi e robot di alcune celebri serie anime mecha per affrontare diversi avversari in comune.

In SUPER ROBOT WARS 30, i giocatori potranno vivere un’esperienza assolutamente unica che combina numerosi crossover di celebri mecha, animazioni d’attacco adrenaliniche e la possibilità di potenziare i propri robot e piloti preferiti.

5 nuovi e popolari franchise robotici debutteranno nella serie SUPER ROBOT WARS: The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman, The Brave Police J-Decker, Majestic Prince Knight's & Magic, Mazinkaiser (INFINITISM), SSSS.GRIDMAN, per un totale di oltre 20 serie* rappresentate nel gioco.

SUPER ROBOT WARS 30 sarà disponibile dal 28 ottobre 2021 per PC tramite STEAM ed è ora pre-ordinabile nelle seguenti edizioni:

Edizione Standard

Edizione Deluxe , che include il gioco, il Season Pass e un pacchetto di missioni bonus.

Edizione Ultimate, che include il gioco, il Season Pass, un pacchetto di missioni bonus e il pacchetto dati e audio premium.

Pre-ordinando il gioco, sarà possibile ottenere anche 2 missioni e 4 pacchetti aggiuntivi. Presto saranno svelati ulteriori dettagli sui contenuti del Season Pass.

*Serie incluse: