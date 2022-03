Batti gli sviluppatori di Techland in quattro nuove sfide di parkour su Dying Light 2 Stay Human

Hai già completato la sfida di parkour Flying Scorpion che è apparsa 2 giorni fa in Dying Light 2 Stay Human? Quella era solo un'anteprima di quel che è arrivato oggi a The City! Techland ha in serbo 4 nuove sfide per tutti gli appassionati di parkour!

Entra nel gioco, mettiti alla prova cercando di completare 4 sfide differenti e diventa un maestro del parkour, come ha fatto uno degli sviluppatori di Techland nel nuovo episodio di D2K: at the Fish Eye. Riuscirai a fare meglio di lui?

Oggi per tutti i giocatori saranno disponibili quattro nuove, fantastiche sfide. Visita TechlandGG per scoprire la location di tutte le 5 sfide e anche per ricevere la tua skin per parapendio Wyvern, grazie alla quale sarai tu a dominare i cieli.

Puoi scoprire le location delle 4 sfide, così come della prima sfida, Flying Scorpion, disponibile da martedì, nella mappa qui sotto. Ma resta sintonizzato! Ci sono molte altre sfide in arrivo su Dying Light 2 Stay Human questo mese.

Oggi Techland ha pubblicato anche il primo episodio di D2K: at the Fish Eye. La nuova serie tratterà delle attività di Dying Light 2 Stay Human successive al lancio del gioco, della vita degli sviluppatori e di altri intrattenimenti direttamente da The City!

Unisciti agli sviluppatori di Techland nel primo episodio di D2K: at the Fish Eye e guarda come combattono Polito, hAgi e Uroš per vincere il grande premio e il titolo di primo Nightrunner di Techland. Chi vincerà, chi perderà? I creatori di Dying Light sono più bravi dei giocatori nel parkour? Scopriamolo insieme alla taverna The Fish Eye!

Vuoi sfidarci? Fai il tempo migliore in tutte le sfide di parkour disponibili, postale sui tuoi canali social col tag #FishEyechallenge e dimostraci di essere un vero NightRunner!

