Battlefield 2042, aggiornamento sullo sviluppo di Agosto 2022

In attesa di maggiori dettagli su ciò che accadrà nella Stagione 2 di Battlefield 2042, il team di sviluppo ha condiviso un video in cui si parla di ciò che il futuro riserva a Battlefield 2042, gettando le basi per miglioramenti nel gameplay di base, nelle mappe, nelle esperienze e nelle modalità, oltre a offrire una prima occhiata ai contenuti in arrivo.

Gli argomenti trattati includono la rielaborazione delle mappe Renewal e Orbital, nonché il ruolo e l'aspetto degli Specialisti nel gioco. Sulla base del feedback dei giocatori, il team sta investendo in un'evoluzione degli Specialisti, collegandoli al noto sistema di classi dei precedenti titoli di Battlefield.

Puoi anche dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi contenuti che verranno introdotti nella Stagione 2. Sintonizzati per scoprire come sbloccare le armi del Portale Battlefield in All-Out Warfare grazie alla nuova funzione Assegnazioni e alcuni dei nuovi contenuti che verranno introdotti nella Stagione 2.