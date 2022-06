Battlefield 2042 porta la lotta sulle montagne nella Stagione 1 Zero Hour

Electronic Arts e il team di Battlefield hanno rivelato Battlefield 2042 - Stagione 1: Zero Hour, la prima stagione di contenuti post-lancio del gioco. Disponibile dal 9 giugno su tutte le piattaforme supportate, questa stagione presenta una nuova mappa, un nuovo Specialista e aggiunte rivoluzionarie all'arsenale di armi e gadget del giocatore.

Questi contenuti principali sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori come parte del nuovo Battle Pass di Battlefield 2042. Ulteriori oggetti cosmetici, tra cui skin leggendarie e takedown da mischia, sono ottenibili attraverso la versione Premium del Battle Pass.

In Zero Hour, i giocatori possono recarsi nelle Montagne Rocciose canadesi e attraversare il terreno verticale estremo della nuova mappa Exposure. Combattimenti terra-aria e combattimenti di fanteria sono previsti all'interno di grotte e tra le creste delle montagne. Exposure sarà disponibile in All-Out Warfare e Portal al momento del lancio della Stagione 1.

Questa nuova stagione introduce Ewelina Lis, il nuovo Specialista di Battlefield 2042, una rinomata assassina eccezionalmente abile nell'individuare e distruggere veicoli terrestri e aerei corazzati. Il lanciarazzi di Lis, che spara missili telecomandati per una precisione millimetrica, e il tratto Cacciatore di Armature, che fornisce preziose informazioni, la rendono un nemico mortale per qualsiasi veicolo a terra o in cielo.

Zero Hour aggiunge anche una serie di nuovi veicoli e oggetti da collezionare. Pilota le nuove cannoniere RAH-68 Huron e YG-99 Hannibal, dotate di deviazione radar e capacità difensive avanzate. Scegliete tra munizioni normali, leggere, pesanti ed esplosive con la balestra Ghostmaker R10 e adattatevi alle diverse situazioni di combattimento.

Eliminate i nemici da lontano in All-Out Warfare con il BSV-M Marksman Rifle, ideale per i combattimenti a media distanza. Infine, il nuovo lanciagranate fumogeni può essere utilizzato sia in situazioni offensive che difensive per aprire nuove finestre di opportunità e fornire una copertura supplementare alle squadre.

Zero Hour porta con sé una serie di correzioni agli aggiornamenti del gioco dal lancio di Battlefield 2042, che riguardano la stabilità, il bilanciamento del gioco, il gunplay, la gestione dei veicoli, le prestazioni e altro ancora, come indicato, insieme ai pilastri del nostro supporto a lungo termine, nel recente Development Update. Inoltre, Battlefield Portal sta ricevendo una pletora di nuovi contenuti, tra cui nuove caratteristiche e arsenali di Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3.

Spunti di lettura:

Battlefield 2042, disponibile un aggiornamento che offre correzioni significative e miglioramenti Qol

Gli sviluppatori di Battlefield 2042 mostrano i prossimi passaggi per la progettazione delle mappe

L'aggiornamento 4.0 di Battlefield 2042 aggiunge funzionalità VoIP, tabella punti fine turno e correzioni di bug