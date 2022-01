BenQ MOBIUZ e Techland presentano il monitor curvo EX3210R in versione speciale Dying Light 2 Stay Human Night Runner's Edition

Nella città irta di pericoli e di insidie, Dying Light 2 Stay Human di Techland ti lancia una sfida: rimanere umano. In linea con questa provocazione, BenQ MOBIUZ e Techland annunciano oggi l'ultimo nato del proprio arsenale, il BenQ EX3210R in versione speciale: Dying Light 2 Stay Human Night Runner's Edition.

La nuova partnership mette insieme due specialisti del gioco immersivo: Techland e BenQ con la sua linea MOBIUZ. Techland offre emozioni da brivido che tengono i giocatori sulle spine mentre passano da una sfida all'altra; i monitor gaming MOBIUZ massimizzano invece l'immersione per un'intensità senza interruzioni. Da questo mix i giocatori possono aspettarsi un'esperienza strabiliante piena di azione non-stop e grafica incredibile su un monitor progettato per sfruttare al meglio ogni momento.

Il display curvo da 32 pollici 1000R del BenQ EX3210R garantisce la totale immersione sensoriale audiovisiva e, nello stesso tempo, vantaggio competitivo. Uno scarso controllo della luminosità pu lasciare i giocatori vulnerabili ai nemici e nascondere le vie di fuga del parkour. Con l'esclusivo Light Tuner di BenQ, i giocatori possono scegliere tra 20 impostazioni di luminescenza per determinare l'equilibrio ideale di luce e buio in base al proprio stile di gioco.

Audio elevato

La maggior parte dei monitor di gioco non è in grado di fornire in modo efficace indizi sonori a causa di sistemi audio non all’altezza, riducendo il vantaggio competitivo dei giocatori quando perdono i segnali di avvicinamento del pericolo. Questi sistemi audio ostacolano anche la comunicazione del team e impediscono di godere dell’atmosfera creata dalla colonna sonora. Con il sistema audio BenQ EX3210R, che include due altoparlanti da 2 W, un subwoofer da 5 W e un processore di segnale digitale (DSP) per modalità audio personalizzate selezionabili, il gioco non avrà più lo stesso suono.

Ottimizzazione intelligente per un gioco all’avanguardia

La tecnologia Smart HDR mostra dettagli nitidi, in modo che i giocatori possano identificare gli amici dai nemici e le opportunità dalle minacce. Assicura inoltre un contrasto raffinato, ampia nitidezza e colori vividi, ottimizzati per l'ambiente da un sensore sul monitor dalla presenza discreta. Questa tecnologia offre non solo un vantaggio competitivo, ma assicura anche un maggiore divertimento fuori dal gioco per vivere pienamente Dying Light 2 Stay Human.

Una curva per immergersi nel gioco

La curvatura 1000R dello schermo si adatta alla forma dell'occhio umano per un'immersione suprema. Il monitor BenQ EX3210R annulla lo spazio tra il giocatore e l'azione, avvolgendo il campo visivo con immagini, suoni e scene che fanno di Dying Light 2 Stay Human uno dei titoli horror più attesi del 2022.

"Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Techland per il lancio di una versione speciale del BenQ EX3210R per il prossimo gioco Dying Light 2 Stay Human", ha affermato Alan Song, product marketing manager di BenQ. "MOBIUZ mira a fornire ai giocatori un'esperienza di gioco più coinvolgente, permettendo loro di sperimentare un mondo di colori vividi e dettagli straordinari. Dying light 2 Stay Human è esattamente il gioco che stiamo cercando per mostrare appieno le caratteristiche del nostro monitor."

Esclusiva edizione limitata

I monitor da gioco curvi EX3210R Dying Light 2 Night Runner's Edition saranno in vendita a febbraio in pre-ordine a partire dal 21 gennaio. Tutti coloro che acquistano il monitor possono ottenere un codice per una copia digitale standard gratuita di Dying Light 2 Stay Human.