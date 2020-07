BenQ presenta la nuova serie di monitor MOBIUZ, il gioco non è mai stato così immersivo

BenQ presenta i primi modelli della nuova serie di monitor gaming BenQ MOBIUZ: BenQ EX2710 e BenQ EX2510. Come elementi distintivi della gamma, la tecnologia HDRi immersiva e gli altoparlanti TreVolo progettati per un’esperienza di gioco ad alto coinvolgimento, a cui si aggiunge un ulteriore miglioramento in termini di immagine, audio e controllo, insieme alla tecnologia EyeCare brevettata BenQ.

“MOBIUZ libera la tua immaginazione e ti immerge in un gameplay più vivido che mai", ha dichiarato Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation. “Le esclusive innovazioni come l’HDRi intelligente e gli altoparlanti del nostro rinomato team audio TreVolo completano le ingegnose funzionalità per videogiochi e la tecnologia Eye-care, per garantire non solo il divertimento, ma anche la completa immersione in tutto ci che il mondo dei videogiochi ha da offrire”.

Utilizzando un sensore di luce integrato, BenQ EX2710 e BenQ EX2510 rilevano attivamente i livelli di luce ambientale e analizzano il contenuto sullo schermo per riprodurre immagini HDR perfettamente dettagliate. Esclusiva BenQ, la tecnologia HDRi offre una chiarezza senza precedenti e un contrasto elevato tale da rivelare anche le sfumature più impercettibili nelle aree scure dello schermo. Grazie a una qualità cromatica straordinaria per colore, equilibrio e saturazione, la serie BenQ MOBIUZ conquista gli appassionati di scenari di gioco elaborati e complessi, mentre gli altoparlanti progettati dagli ingegneri audio TreVolo BenQ garantiscono un’esperienza sonora completamente immersiva.

Il Black eQualizer e le 20 impostazioni di colore Light Tuner consentono di illuminare angoli e zone d’ombra aiutando i giocatori a individuare facilmente gli elementi del gioco e i nemici nascosti. L’intuitiva funzione di Scenario Mapping permette all’utente di preimpostare diversi settaggi in base al gioco e al tipo di sorgente di input utilizzata. Le preimpostazioni Quick OSD e il joystick Navigator a 5 direzioni consentono un rapido accesso a questi potenziamenti di gioco.

Oltre alla risposta sorprendentemente rapida di FreeSync Premium, BenQ MOBIUZ offre tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per eliminare lo screen tearing (effetto strappato) e la riproduzione a scatti, rendendo l’azione sempre fluida.

I monitor da gioco BenQ MOBIUZ BenQ EX2510 e BenQ EX2710 saranno disponibili in Italia da settembre rispettivamente al prezzo previsto di 259,99€ e 299,99€.

Per maggiori informazioni sui monitor BenQ MOBIUZ, visita:

-https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex2510-25-inch.html

-https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex2710.html