Big Rumble Boxing: Creed Champions al debutto su console e PC Windows

Survios e Metro Goldwyn Mayer (MGM) sfidano i giocatori a salire sul ring con un ingresso esplosivo nella serie di videogiochi Creed, Big Rumble Boxing: Creed Champions, il nuovissimo titolo di boxe in stile arcade in uscita oggi su Nintendo Switch, PlayStation 4 , Xbox One e PC Steam. Big Rumble Boxing: Creed Champions è la seconda collaborazione tra le due società dopo Creed: Rise to Glory del 2018 e presenta personaggi leggendari del classico franchise cinematografico di MGM, Creed e Rocky.

Big Rumble Boxing: Creed Champions porta per la prima volta l'avvincente intensità della boxe su console e PC. Indossa i guanti di Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan e Viktor Drago, Clubber Lang o uno dei 20 personaggi iconici dell'universo Creed e Rocky. Affronta i migliori combattenti del mondo nella modalità arcade, vivi nuove storie e sblocca ricompense chiave e sfida gli amici in partite testa a testa in locale.

● Dimostra che puoi andare lontano e diventare il campione indiscusso affrontando le sfide nei classici montaggi di allenamento Creed e Rocky.

● Gioca attraverso storie leggendarie e non raccontate da 20 personaggi distinti.

● Rivivi i classici momenti della serie di film di successo.

Big Rumble Boxing: Creed Champions offre controlli intuitivi, pick-up-and-play e robuste meccaniche di boxe che sono facili da imparare, ma difficili da padroneggiare, offrendo a tutti la possibilità di combattere per essere incoronato il vincitore finale.