Biomutant finalmente disponibile, 22 nuovi giochi e 3 DLC in arrivo su GeForce NOW

Questo giovedì #GFN porta con sé 22 giochi e il supporto per tre DLC che questa settimana si uniscono alla libreria di GeForce NOW. Tra le nuove uscite, cinque lanci istantanei di giochi: Biomutant, Maneater, King of Seas, Imagine Earth e Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.

DLC senza download

GeForce NOW consente ai propri membri di aggiornare automaticamente i propri giochi preferiti, evitando così il download aggiornamenti e patch di gioco. Basterà accedere, fare clic su PLAY e godersi un'esperienza di gioco ottimale sul cloud. Questo include il supporto delle ultime espansioni e di altri contenuti scaricabili - senza la necessità di alcun download locale.

Tre giochi formidabili stanno ricevendo nuovi DLC, disponibili in streaming su GeForce NOW:

Hunt Showdown – il DLC The Committed contiene un Legendary Hunter (Monroe), un Legendary knife (Pane) e un Legendary Romero 77 (Lock and Key). Disponibile su Steam, i membri possono iniziare la caccia a partire da ora.

Isle of Siptah, la massiccia espansione del gioco di sopravvivenza open world Conan Exiles, esce dalla modalità di accesso anticipato e viene rilasciata oggi su Steam. Potrete esplorare una nuova e immensa isola, incontrare nuove creature enormi e ignobili da uccidere, nuovi set di edifici e tante altre novità. I giocatori avranno a disposizione 40 nuovi camp di NPC e punti di interesse da esplorare, tre nuove fazioni di NPC, nuove modalità per acquisire schiavi e molto altro.

Annunciato il mese scorso, Iron Harvest - Operation Eagle, la nuova espansione del mondo acclamato dalla critica di Iron Harvest ambientato nella realtà del 1920, è ora disponibile su Steam e in streaming con GeForce NOW. Potrete guidare la nuova fazione attraverso sette nuove missioni per giocatore singolo, mentre imparerete ad utilizzare le nuove unità aeree del gioco in tutte le fazioni giocabili, tra cui Polania, Sassonia e Rusviet. Attenzione i titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana non sono finiti!

La libreria si è arricchita molto questa settimana con cinque lanci istantanei di titoli, tra cui Biomutant, di Experiment 101 e THQ Nordic. Di seguito la lista completa dei giochi: